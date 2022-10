Về dự báo quy mô GDP 400 tỷ USD của Việt Nam sắp thành sự thật

ảnh minh họa





Theo các dự báo mới của WB, ADB, IMF, UOB, tăng trưởng cao đột biến quý 3/2022 sẽ là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục bứt phá về quy mô GDP.

Tranh luận ở Trung Quốc về quy mô GDP của Việt Nam

Theo Baidu của Trung Quốc, GDP của Việt Nam năm 2022 có khả năng tiệm cận hoặc đạt 400 tỷ USD, GDP bình quân đầu người sẽ vượt 4.000 USD.

Đây là dự báo mang tính ‘tiên tri’ của Nan Sheng Jin Shi rằng, năm nay Việt Nam có thể tăng trưởng “vượt đỉnh”, mở ra giai đoạn phát triển mới, nhận được rất nhiều thảo luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc.

Nhiều ý kiến từ dân mạng Trung Quốc đồng tình cho rằng, đây không chỉ là ‘lời tiên tri’, dự báo, mà đang rất gần với hiện thực.

Theo đó, Việt Nam có đường bờ biển dài, vị trí địa lý thuận lợi, chính trị ổn định, chính sách thu hút đầu tư cởi mở, sẽ đóng góp vào triển vọng tăng trưởng xán lạn của đất nước.

Bên cạnh đó, nhờ nỗ lực không mệt mỏi của Chính phủ, nhanh chóng mở cửa đất nước, phục hồi hậu Covid-19 , Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế “không tưởng” hơn 13,67% quý 3, cao nhất trong 12 năm. Đây không chỉ là “thực tích” mà còn cho thấy quyết tâm rất lớn của đất nước.

“Việt Nam có tiềm năng phát triển rất tốt. Vị thế địa lý là ưu điểm, người dân cần cù lao động, chính sách điều hành đúng đắn là những cơ sở cho triển vọng tăng trưởng của đất nước”, cư dân mạng Trung Quốc bình luận dưới dự báo của Baidu.

Kinh tế Việt Nam sẽ đột phá

Người Trung Quốc cũng cho rằng, đây là chiến thắng cho Việt Nam cả về mặt kinh tế lẫn chính sách ngoại giao.

“Kết quả tăng trưởng trong quý 3 năm nay với con số 13,67% không phải con số ngẫu nhiên mà là tăng trưởng thực chất của nền kinh tế do nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi”, như cách mà Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương lý giải khi bình luận về “con số ta chưa bao giờ thấy được” trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam.

Cùng với các chính sách củng cố nội lực nền kinh tế, Việt Nam cũng tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Baidu, dự kiến đến năm 2022, Việt Nam sẽ thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, và nguồn vốn tại chỗ sẽ đạt 20 đến 21 tỷ đô la Mỹ.

Bên cạnh đó, việc tham gia trên 15 hiệp định thương mại trong đó có CPTPP, RCEP và EVFTA thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu giúp Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn trong lĩnh vực ngoại thương.

“GDP của Việt Nam vào năm 2022 có khả năng sẽ tiệm cận hoặc đạt 400 tỷ USD, với mức dân số khoảng hơn 98 triệu người, GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể sẽ đạt 4.000 đô la Mỹ. Cả quy mô kinh tế và mức bình quân đầu người có thể đạt mức mới mức cao”, trên Baidu nhấn mạnh đây là “mức đột phá” của Việt Nam.

Quy mô GDP Việt Nam năm 2022 sẽ đạt bao nhiêu tỷ USD?

Tại Báo cáo Dự báo Triển vọng toàn cầu quý 4/2022 của nhóm nghiên cứu Ngân hàng UOB (Singapore) đánh giá, sự phục hồi mạnh mẽ của GDP Việt Nam trong quý 3/2022 đặt nền tảng cho một kết quả tích cực trong cả năm 2022.

Theo đó, dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam được nâng lên mức 8,2% so với mức 7% được công bố trước đó, như Sputnik đã thông tin.

Theo UOB, tăng trưởng GDP quý 3/2022 của Việt Nam là mức tăng trưởng mạnh nhất ở khu vực châu Á, cao hơn so với mức tăng 13,5% của Ấn Độ.

Tăng trưởng GDP 3 quý đầu năm của Việt Nam tăng 8,83% so với cùng kỳ và cao hơn đáng kể so với mức tăng 6,2% đạt được trong 2 quý đầu năm. Trong đó, nhiều hoạt động được thúc đẩy như xây dựng (kết quả gộp 3 quý đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và so với 3,7% trong quý 2/2022), sản xuất (10,7% và so với 9,7% trong quý 2) và dịch vụ (10,6% và so với 6,6 % trong quý 2).

Sự phục hồi đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ, khi mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 3 quý đã tăng 41,7% so với cùng kỳ và so với mức 11,2% trong quý 2, trong khi phân khúc vui chơi/giải trí tăng 14,5% so với cùng kỳ từ mức 8% trong quý /2022 do các hạn chế được nới lỏng và khách nước ngoài quay trở lại”, UOB khẳng định.

Như vậy, với mức dự báo tăng trưởng 8,2%, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 398 tỷ USD. Như đã biết, quy mô GDP Việt Nam năm 2021 đạt 368 tỷ USD. Mức tăng 30 tỷ USD là rất đáng khen.

Dự báo quy mô GDP Việt Nam có thể vượt 400 tỷ USD

Theo Báo cáo Cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tháng 10/2022 của Ngân hàng Thế giới (WB) , tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng lên 7,2% so với mức 5,8% được công bố hồi tháng 6/2022.

Như vậy, GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 394,5 tỷ USD với mức tăng trưởng 7,2% của WB.

Còn trong buổi làm việc trao đổi hoàn thiện bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và IMF vào tháng 10/2022, IMF dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 7% và nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ trong các ngành sản xuất chế tạo, bán lẻ và du lịch.

Cũng theo báo cáo mà IMF công bố vừa qua, năm 2022, quy mô GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 408,95 tỷ USD. Năm 2023 và 2024, IMF dự báo quy mô GDP Việt Nam xếp thứ 4 trong khối ASEAN-6, đạt lần lượt là 462,64 tỷ USD và 615,6 tỷ USD.



Ngoài IMF, Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) cũng có dự báo đầy lạc quan, theo Nhịp sống kinh tế. Cụ thể, tại Báo cáo "Triển vọng kinh tế khu vực ASEAN+3 năm 2022" của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố vào tháng 10/2022, AMRO nâng mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 7% so với mức 6,3% được công bố vào tháng 7/2022.

Với dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 ở mức 7% của IMF và AMRO, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 393,76 tỷ USD.

Trong Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á (ADO) cập nhật 2022, công bố vào tháng 9/2022, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP đạt 6,5% trong năm 2022 như báo cáo hồi tháng 7 trước đấy.

Theo đó, GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ USD với mức dự báo tăng trưởng 6,5% của ADB.

Như Sputnik đã thông tin, hôm 18/9, tại hội nghị với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề "Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển" dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ cũng cho biết, sau hơn 35 năm thực hiện chính sách Đổi mới với 3 trụ cột - xóa quan liêu bao cấp, thực hiện đa sở hữu, hội nhập - Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, quy mô GDP tăng từ chưa tới 4 tỷ USD lên khoảng 400 tỷ USD trong năm 2022.