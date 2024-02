Vì sao giá gạo ST25 xuất khẩu lại giảm?

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2023, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 16.900 tấn gạo ST25, thu về 16,3 triệu USD, tăng 95% về lượng và tăng 88% về kim ngạch so với năm 2022.

Mỹ là thị trường nhập khẩu gạo ST25 nhiều nhất của Việt Nam năm 2023, với khối lượng 7.221 tấn, kim ngạch hơn 7,6 triệu USD, chiếm 43% thị phần về lượng và 46,8% về giá trị.

Xét về giá trị, thị trường Trung Quốc xếp thứ 2 với 15,2% thị phần; Úc 12,9% thị phần; Đức 6,6% thị phần; Canada 3,6%,…

Đáng chú ý, giá bình quân gạo ST25 xuất khẩu chỉ 965 USD/tấn (chưa đến 24.000 đồng/kg), thấp hơn giá bình quân của năm 2022 là 1.000 USD/tấn, tức giảm 3,5%.

Trong khi đó, năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt 8,13 triệu tấn, mang về giá trị 4,68 tỉ USD. Đơn giá gạo xuất khẩu bình quân năm 2023 là 575 USD/tấn, tăng 18,3% so với năm 2022.

Gạo ST25 bắt đầu xuất khẩu từ năm 2020, sau khi đoạt giải "Gạo ngon nhất thế giới - The World's Best Rice" năm 2019 do The Rice Trader tổ chức với sản lượng chưa đến 3.000 tấn.

Theo các doanh nghiệp, cùng với sự tăng tốc về sản lượng, một số doanh nghiệp đã giảm giá bán để cạnh tranh.

Qua khảo sát sơ bộ, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang Mỹ dưới dạng đóng túi nhỏ để bày bán trực tiếp trên kệ siêu thị với giá từ 1.300 – 1.500 USD/tấn nên đơn giá gạo xá ST25 (đóng bao 50 kg) còn thấp hơn nhiều.

Đại diện một doanh nghiệp vừa bán lẻ gạo ST25 trong nước vừa xuất khẩu cho hay do gạo xuất sang Mỹ bán theo container nên tính theo giá sỉ, còn giá bán người tiêu dùng thấy là lẻ, phải thêm thuế GTGT 5%.

Gạo ST25 được bán dưới dạng xá có giá thấp hơn nhiều so với sản phẩm đóng túi mang thương hiệu doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp này nói thêm, với gạo ST25 xuất khẩu sang Trung Quốc, giá phổ biến chỉ ở mức 700 – 750 USD/tấn nên tiêu chuẩn hàng thấp hơn (độ ẩm cao hơn, độ thuần thấp – tức lẫn nhiều gạo không phải ST25, tỉ lệ tấm cao và chỉ cần đóng bao 50 kg,…) cũng khiến bình quân giá gạo ST25 xuất khẩu thấp.

"Gạo ST25 gắn với thương hiệu doanh nghiệp thường được định giá cao để dự trù các khoản chi phí về chiết khấu, chạy khuyến mãi, hậu mãi... Trên thị trường có gạo ST25 dạng xá có giá tương đối rẻ, tương đương với một số phân khúc gạo ST25 xuất khẩu" – đại diện một doanh nghiệp cho hay.

Theo Người Lao Động