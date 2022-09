Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới vào năm 2035

Một mô hình máy bay trưng bày tại Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam 2022 (VIEA 2022). (Ảnh: Vân Chi)

Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm quốc tế hàng hông Việt Nam 2022 (VIEA 2022) nhằm thúc đẩy giao thương, liên kết kỹ thuật, dịch vụ giữa ngành Hàng không Việt Nam (HKVN) với ngành Hàng không các nước trên thế giới.

Với chủ đề “Phát triển bền vững cho tương lai tươi sáng”, Triển lãm quốc tế HKVN 2022 là nơi trưng bày đa dạng các thiết bị công nghệ hàng không tiên tiến, các mô hình máy bay hiện đại, đồng thời, là diễn đàn của các nhà khoa học hàng không, chuyên gia, nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp kết nối kinh doanh, chia sẻ các cơ hội phát triển mới.

Triển lãm có sự tham dự của hơn 50 doanh nghiệp, nhà sản xuất, trường đào tạo, hãng hàng không trong và ngoài nước, mang đến triển lãm những sản phẩm tàu bay thế hệ mới và nhiều công nghệ tiên tiến.

Triển lãm tập trung vào các chủ đề như: Phục hồi và phát triển ngành HKVN trong bối cảnh mới; Chiến lược phát triển đội tàu bay thế hệ mới của HKVN đến năm 2050; Phát triển kết cấu hạ tầng Cảng HKVN trong bối cảnh mới; Chuyển đổi số trong ngành quản lý bay của Việt Nam; Nâng cao chất lượng NNL-HKVN trong bối cảnh mới.

VIAE 2022 không chỉ là nơi để các doanh nghiệp trong ngành Hàng không tham dự mà còn là cơ hội để các đặc sản ẩm thực, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm độc đáo, đậm nét văn hóa của Việt Nam...được giới thiệu đến bạn bè quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường học tập thực tế, hướng nghiệp trực tiếp cho các bạn sinh viên có cái nhìn đa chiều, toàn diện về ngành Hàng không.

Các gian hàng tham dự Triển lãm quốc tế hàng không Việt Nam 2022 (VIEA 2022). (Ảnh: Vân Chi)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Triển lãm là cơ hội để các doanh nghiệp trao đổi và hợp tác giao thương nhằm phát triển và thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực hàng không; quảng bá hình ảnh ngành hàng không, thương hiệu HKVN, đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Triển lãm tạo điều kiện để các hãng hàng không, tổ chức HKVN gặp gỡ, giao lưu, triển lãm các sản phẩm, mang hình ảnh của mình tới cộng đồng quốc tế và hàng không thế giới.

Ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ, trải qua 2 năm đại dịch, ngành HKVN được đánh giá có tốc độ phục hồi nhanh nhất thế giới, đạt sản lượng cao hơn nhiều so với sản lượng trước năm 2019, nhưng cũng có nhiều thách thức phải đối mặt.

VIAE 2022 là nơi trưng bày các thiết bị, công nghệ hàng không tiên tiến, các mô hình máy bay hiện đại đến từ các quốc gia có ngành hàng không vũ trụ phát triển hàng đầu, cũng như những trường đào tạo hàng không, các đơn vị sản xuất phục vụ ngành hàng không… để cập nhật những dịch vụ, sản phẩm, công nghệ tiên tiến của ngành, gắn kết doanh nghiệp.

Đặc biệt, VIAE 2022 có sự góp mặt của hai hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Boeing (Mỹ) và Embraer (Brazil). Đây là hai hãng máy bay đứng đầu thế giới, có những định hướng phát triển tại thị trường Việt Nam, mang đến triển lãm những sản phẩm tàu bay thế hệ mới với nhiều công nghệ tiên tiến.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không 6 tháng đầu năm 2022 đón 23,3 triệu lượt khách, tăng hơn 74,2% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 60% cùng kỳ năm 2019. Trong đó thị trường nội địa đạt 20,8 triệu khách, tăng 58,4% so cùng kỳ 2021 và tăng 12% so cùng kỳ năm 2019.

Các hãng HKVN đang khai thác 60 đường bay nội địa. Lượng hành khách thông qua các cảng HKVN đạt 40,7 triệu lượt khách, tăng 56,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thể lượng cung ứng nội địa và quốc tế của Việt Nam đạt hơn 6,5 triệu ghế, đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á sau Indonesia.

Ngành HKVN được đánh giá có nhiều tiềm lực và phát triển mạnh mẽ trong khu vực. Theo dự báo của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vận chuyển vào năm 2035.

IATA dự báo thị trường hàng không thế giới sẽ phục hồi vượt mức trước khi có dịch Covid-19 vào đầu năm 2024 với tổng số hành khách đạt 4 tỷ lượt khách. Các hãng hàng không cũng từng bước khai thác trở lại tất các các đường bay, tăng tần suất phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nâng cấp và hoàn thiện hoạt động khai thác để mang đến những trải nghiệm bay an toàn, thuận tiện.

Theo Thế giới & Việt Nam