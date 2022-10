VISSAN đạt danh hiệu Top 10 công ty thực phẩm uy tín & Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022

Ông Nguyễn Ngọc An - Tổng Giám Đốc Công ty VISSAN

Ngày 25/10/2022, Công ty Vietnam Report tổ chức Lễ vinh danh Top 10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống năm 2022 cùng với Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam tại khách sạn Sheraton, TP.Hà Nội. Đây là giải thưởng thường niên của Vietnam Report nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có uy tín và chất lượng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Thực phẩm và Đồ uống.

Giải thưởng năm nay ghi nhận và tôn vinh những thành tích xứng đáng của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, duy trì được tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức đến từ việc tăng chi phí sản xuất, rủi ro chuỗi cung ứng cùng với những bất ổn của kinh tế thế giới.

Năm nay, Công ty VISSAN tiếp tục được vinh danh với Danh hiệu Top 10 Công ty thực phẩm uy tín và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2022. Danh hiệu này là nguồn động lực to lớn tiếp sức cho Công ty VISSAN ngày càng phát triển vững mạnh hơn, đồng hành mang đến những bữa ăn ngon, dinh dưỡng đến hàng triệu gia đình Việt.

Công ty VISSAN hiện là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành thực phẩm của cả nước với hệ thống phân phối gồm 130.000 điểm bán trên kênh truyền thống, hơn 1.000 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và gần 50 cửa hàng giới thiệu sản phẩm trên toàn quốc.



Với sứ mệnh cung ứng cho thị trường những sản phẩm an toàn, chất lượng, công ty không ngừng xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn bền vững Feed - Farm - Food "Từ trang trại tới bàn ăn", thực hiện sứ mệnh cung cấp sản phẩm chất lượng cao, dinh dưỡng, góp phần bình ổn giá cả thị trường thực phẩm và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho cộng đồng.