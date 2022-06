Vụ lùm xùm ở Viện Tim TP.HCM: Ngừng nhận máu trực tiếp từ người hiến

Viện Tim TP.HCM. Ảnh: P.V

Bắt đầu từ hôm nay ngày 9/6, Viện Tim TP.HCM đảm bảo công tác chuẩn bị máu cho phẫu thuật tim của bệnh nhân bằng việc nhận máu từ Ngân hàng máu của Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM. Ban Giám đốc Viện Tim TP.HCM cam kết đảm bảo các công tác chuyên môn tại Viện, không bị ảnh hưởng khi thay đổi nơi cung ứng máu cho công tác phẫu thuật, quyền lợi của người bệnh được đảm bảo tuyệt đối.

Viện Tim TP.HCM chỉ vận động hiến máu từ thân nhân bệnh nhân trong tình huống tối khẩn cấp (lấy máu tại Viện Tim TP.HCM) khi không thể nhận đáp ứng kịp thời từ Ngân hàng máu.

Trước đó, báo chí đã có bài phản ánh điều tra "Hút máu... tình nguyện viên hiến máu" tại Viện Tim TP.HCM. Dưới vỏ bọc làm thiện nguyện, đối tượng Hoàng Trọng An đã lên "kịch bản" qua mặt cả nhân viên y tế, tình nguyện viên hiến máu và gia đình các bệnh nhi mổ tim. Đối tượng này đã yêu cầu người nhà bệnh nhi mổ tim chi tiền (từ 1-3 triệu) để bổi dưỡng cho người hiến máu. Thực tế, số tiền này không được đưa cho người hiến.

Theo báo cáo của Viện Tim TP.HCM, ông Huỳnh Trọng An (khoảng 70 tuổi) đến Viện Tim TP làm công tác từ thiện từ hơn 10 năm nay với tư cách cá nhân. Theo lời ông An, khi có bệnh nhi nghèo cần phẫu thuật, ông An giúp cho thân nhân không có nhà ở được ở tạm và đưa vào viện làm các xét nghiệm trước mổ, hỗ trợ tiền cho các bệnh nhi này.

Trong đợt dịch Covid-19 ở TP.HCM, ông An đã vận động các mối quan hệ để giúp một số suất cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân nội trú và giúp liên hệ các mạnh thường quân hỗ trợ xe về quê khi xuất viện. Bên cạnh đó, ông An cũng hướng dẫn thủ tục để một số bệnh nhi khó khăn xin trợ giúp từ bệnh viện.

Viện Tim nhận định, với sự có mặt trong 10 năm qua tại bệnh viện nên ông An dễ dàng đi lại ở khu hành chính, khoa xét nghiệm và phòng khám bệnh. Do ông An làm ở Hội Chữ thập đỏ TP nên đôi lúc vận động người tham gia hiến máu cho các bệnh nhi (không có người thân đủ điều kiện hiến máu). Việc này trở nên bình thường nên nhân viên y tế không phát hiện ra việc làm không phù hợp như phản ánh trên báo chí.

Thời gian qua, bệnh viện cũng chưa ghi nhận bất kỳ phản ảnh tiêu cực nào từ phía bệnh nhân và người thân về người này. Đáng chú ý, ông An có danh sách của nhiều tình nguyện viên cho máu, đặc biệt các nhóm máu hiếm.

Bước đầu, qua kiểm tra, Viện Tim cho biết chưa xác định có mối liên hệ nào của nhân viên Viện Tim với ông Huỳnh Trọng An. Viện Tim có thiếu sót trong việc quản lý người đến làm việc từ thiện cũng như chưa làm tốt việc thông báo cho người nhà bệnh nhân về việc không phải nộp "chi phí bồi dưỡng" cho người hiến máu.

Viện Tim sẽ tiến hành kiểm điểm, xử lý nghiêm túc những cá nhân và khoa phòng có liên quan nhằm ngăn chặn ngay các hành vi trục lợi tương tự.

TS.BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM nhận khuyết điểm vì đã để xảy ra sự việc: "Thiếu sót phải nhận, phải chấn chỉnh, do chúng tôi sơ sót nên người ta mới lợi dụng", và khẳng định, không có sự móc nối, thông đồng giữa nhân viên y tế với đối tượng trên để thu tiền từ người nhà bệnh nhi thông qua việc hiến máu.

Theo TS.BS Bùi Minh Trạng, khi một bệnh nhân mổ tim cần máu, bệnh viện sẽ ưu tiên người nhà hiến bằng số đơn vị máu cần sử dụng. Khi đó bệnh nhân không cần phải chi trả khoản phí dùng máu trong cuộc mổ. Số máu hiến từ người nhà sẽ nhập vào ngân hàng máu, sử dụng cho bệnh nhân mổ tim khác.

Nếu bệnh nhân không có thân nhân hiến máu, lượng máu cần dùng trong ca mổ sẽ lấy từ ngân hàng máu và phải đóng chi phí bồi hoàn lại tiền xử lý máu theo quy định nhà nước.

"30 năm nay nay chúng tôi vẫn vận động thân nhân bệnh nhân hiến máu, để góp vô ngân hàng máu. Về chuyên môn là như thế nhưng có người lợi dụng để lấy tiền gia đình bệnh nhân, lừa dối cả tình nguyện viên, cả bệnh viện. Người hiến máu đi làm thiện nguyện nhưng bị mang tiếng là nhận tiền từ bệnh nhân. Chúng tôi đã không kiểm soát được chuyện này, vì bệnh viện không thể làm khó bắt chứng minh nhân thân rồi mới tiếp nhận hiến máu", ông Bùi Minh Trạng nói.

Người dân chờ khám tại Viện Tim TP.HCM. Ảnh: P.V

Viện Tim TP.HCM khẳng định sẽ không cho phép đối tượng An vào bệnh viện, đồng thời đang thống kê, mời gặp những gia đình bệnh nhân bị yêu cầu chi tiền hiến máu. Hiện Sở Y tế TP.HCM cũng phối hợp cùng Cơ quan công an vào cuộc làm rõ.

Ngay lập tức, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo khẩn đề nghị Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ, Công an thành phố về việc làm rõ thông tin trong bài viết. UBND TP.HCM giao Sở Y tế phối hợp Công an TP.HCM, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM xác minh, kiểm tra làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có). Đồng thời, báo cáo Thường trực UBND TP.HCM trước ngày 10/6.