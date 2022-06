Xăng dầu tăng giá tiếp tục đẩy CPI tăng cao, lạm phát 6 tháng ở mức 2,44%

30/06/2022 6:00 AM (GMT+7)

30/06/2022 6:00 AM (GMT+7)

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,69% so với tháng trước; tăng 3,18% so với tháng 12/2021 và tăng 3,37% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cao theo giá nhiên liệu thế giới; giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển, theo Tổng cục Thống kê, là những nguyên nhân chủ yếu làm CPI tháng Sáu tăng.

Xăng dầu tăng giá đã tác động lớn đến chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam

Mức tăng 0,69% của CPI tháng 6/2022 là khá cao. Hồi năm 2020, khi công bố mức tăng 0,66% của CPI tháng Sáu so với tháng trước, Tổng cục Thống kê cho biết, đây là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016-2020. Như vậy, mức tăng của CPI tháng 6/2022 sẽ là cao nhất trong giai đoạn 2016-2022.

Với mức tăng 0,69% của tháng 6/2022, CPI bình quân quý II/2022 đã tăng 2,96% so với quý II/2021. Trong khi đó, bình quân 6 tháng đầu năm, CPI tăng 2,44% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 6 tháng đầu năm 2021, CPI tăng 1,47% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2016. Trong khi đó, bình quân 6 tháng đầu năm 2020, CPI tăng 4,19% so với cùng kỳ.

Như vậy, nhìn về tổng thể, 2,44% không phải mức tăng quá cao. Tuy nhiên, xu hướng của năm nay, giá cả thị trường sẽ diễn biến khó lường, nhất là khi giá xăng dầu, lương thực thế giới, giá các loại nguyên liệu đầu vào… đang tiếp tục tăng cao, do ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế , áp lực lạm phát đang “bủa vây” nền kinh tế Việt Nam, gây khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, cho đời sống của người dân. Nhiều dự báo cho biết, lạm phát năm nay sẽ xoay quanh ngưỡng 4%, thậm chí có thể ở mức cao hơn. Đây chính là một rủi ro lớn của nền kinh tế trong năm nay.

Quay trở lại với diễn biến giá cả hàng hóa tháng 6/2022, Tổng cục Thống kê cho biết, so với tháng trước, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giá giảm.

Trong đó, nhóm hàng hóa có mức tăng cao nhất là giao thông, với 3,62%, làm CPI chung tăng 0,35 điểm phần trăm. Các đợt điều chỉnh giá xăng dầu theo giá nhiên liệu thế giới vào ngày 01/6/2022, 13/6/2022 và 21/6/2022 đã làm cho giá xăng tăng 8,23%; giá dầu diezen tăng 8,5%, tác động trực tiếp đến CPI nhóm hàng này.

Trong nhóm hàng này, do ảnh hưởng của giá xăng tăng, nên giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 4,98% so với tháng trước. Trong đó, giá vận tải hành khách bằng đường hàng không tăng 13,38%; bằng đường bộ tăng 3,02%; taxi tăng 2,91%; đường sắt tăng 2,67%; xe buýt tăng 1,69%.

Đặc biệt, giá xe ô tô mới, giá xe máy tăng lần lượt 0,62%, 0,86%, và nguyên nhân là do thiếu nguồn cung linh kiện bán dẫn khi Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid” khiến nhiều nhà máy phải sản xuất cầm chừng, thậm chí đóng cửa.

Trong khi đó, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,8%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,52%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,31%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,24%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,17%...

Cùng đứng trong nhóm tăng giá, nhưng nhóm giáo dục chỉ tăng 0,07%, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%.

Trong khi đó, hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng (giảm 0,01%) và nhóm bưu chính - viễn thông (giảm 0,16%).

Ở góc độ khác, Tổng cục Thống kê cho biết, lạm phát cơ bản tháng 6/2022 tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 1,98% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, bình quân 6 tháng đầu năm 2022, lạm phát cơ bản tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2021.

Việc lạm phát cơ bản thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 2,44%) đã cho thấy, biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực và giá xăng dầu.

Trong khi đó, chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2022 tăng 0,72% so với tháng trước và tăng 1,23% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 6 tháng đầu năm 2022 giảm 0,2%.

Còn chỉ số giá vàng tháng 6/2022 giảm 1,14% so với tháng trước; tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 6 tháng đầu năm 2022 tăng 6,63%.