Năm 2022 sắp khép lại, trong thời khắc chuyển giao bước sang năm mới 2023, hãy cùng điểm qua những bộ cánh đẹp nhất của sao thế giới năm qua.

Trong năm qua, nhiều trang phục của sao thế giới đã gây ấn tượng mạnh với công chúng. Từ bộ váy mang cảm hứng Marilyn Monroe được Kim Kardashian diện tại Met Gala (sự kiện thời trang nổi tiếng quy tụ dàn sao hàng đầu thế giới) cho tới trang phục "có một không hai" của Brad Pitt.

Julia Roberts cũng khoe thời trang sành điệu cá tính bên bạn diễn George Clooney, còn siêu mẫu Heidi Klum gây ấn tượng với trang phục chú sâu.

Sau đây là 10 trang phục ấn tượng nhất trên thảm đỏ thế giới năm 2022:

Zoe Kravitz trong bộ váy lấy cảm hứng từ nhân vật nữ siêu anh hùng "Người mèo"

Zoe Kravitz diện váy hàng hiệu Oscar de la Renta tại buổi ra mắt phim Người dơi (The Batman) ở New York. Trang phục này đích thị lấy cảm hứng từ điện ảnh.

Zoe Kravitz tại buổi ra mắt phim "Người dơi"

Chiếc váy của Zoe Kravitz có họa tiết chú mèo tinh nghịch ở trước ngực để tôn vinh vai diễn Nữ siêu nhân "Người mèo" (Catwoman) trên màn ảnh của cô.

Blake Lively mang âm hưởng "Nữ thần Tự do" của New York tại Met Gala

Theo trend "Mạ vàng quyến rũ" của Met Gala, chiếc váy của Blake Lively thực sự tượng trưng cho kiến trúc Thời kỳ Mạ vàng của thành phố New York.

Chiếc váy này phảng phất "hơi thở" của tượng Nữ thần Tự do với ánh đồng lấp lánh như lớp gỉ của bức tượng mang tính biểu tượng của thành phố New York.

Chiếc váy Versace của Blake Lively lấy cảm hứng từ kiến trúc New York trong Thời đại Mạ vàng

Bộ váy kỳ công này còn mô phỏng một số chi tiết các địa danh nổi tiếng của New York, từ Tòa nhà Empire State đến Nhà ga Trung tâm Grand.

Đặc biệt nhất là chiếc vương miện mà Lively Blake đội, có khắc 25 viên đá giống như vương miện của Nữ thần Tự do tại New York.

Emma Corrin với trang phục bể cá tại Liên hoan phim BFI

Nổi tiếng sau khi vào vai Công nương Diana trong bộ phim "Vương miện" (The Crown) của Netflix, Emma Corrin đã rất liều lĩnh với thời trang trên thảm đỏ. Phong cách thời trang của Emma Corrin luôn tràn ngập sắc màu, tinh nghịch và vui nhộn.

Emma Corrin với trang phục bể cá

Cho dù là chiếc áo ngực bong bóng xì hơi kỳ lạ của Loewe diện Lễ trao giải Olivier 2022 hay trang phục lấy cảm hứng từ Dandy thế kỷ 19, Emma Corrin đã đưa chúng ta vào thế giới thần tiên với trí tưởng tượng độc đáo.

Tại Liên hoan phim BFI ở London, Corrin xuất hiện trong bộ trang phục lộng lẫy JW Anderson trên sàn diễn thời trang Xuân-Hè 2023. Đầm cá vàng, kiểu dáng mini trễ vai, tạo hình bong bóng, phủ bóng, in hình chú cá vàng màu cam như mang cả mùa hè vui nhộn đến với mọi người.

Jada Pinkett Smith tại Oscar 2022

Jada Pinkett Smith tại lễ trao giải Oscar

Chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo mà Jada Pinkett Smith là một trong những trang phục ấn tượng nhất tại lễ trao giải Oscar 2022. Chiếc váy bồng bềnh gợn sóng này do nhà thiết kế Glenn Martens tạo ra.

Bộ đồ Haider Ackermann hở lưng của Timothée Chalamet ở Venice

Bộ đồ táo bạo của Timothée Chalamet tại Venice

Nam diễn viên "Call Me by Your Name" Timotheé Chalamet xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice năm nay trong bộ vest hở lưng, cổ yếm màu đỏ máu. Bộ đồ táo bạo này do nhà thiết kế người Pháp Haider Ackermann, bạn thân của nam diễn viên tạo nên.

Bộ trang phục táo bạo ngay lập tức đã gây sốt bởi đã vượt qua mọi ranh giới về thời trang.

Trang phục mang hơi hướng cổ điển pha chút kỳ lạ của Taylor Russell

Trong buổi họp báo ở London, Russell đã mặc một bộ trang phục đầy mê hoặc của Schiaparelli

Taylor Russell - bạn diễn "Bones and All" của Chalamet bước ra trong bộ trang phục gây sốc không kém tại Liên hoan phim BFI ở London

Bộ trang phục này do chính giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry của của Schiaparelli thiết kế nên. Chiếc áo khoác của Russell mất hơn 150 giờ được làm bằng tay tại xưởng may ở Paris.

Anne Hathaway tại Cannes

Anna Hathaway kiều diễm trong trang phục lộng lẫy như công chúa tại LHP Cannes.

Tại Liên hoan phim Cannes, Anne Hathaway làm chúng ta nhớ tới phim "Nhật ký Công chúa" những năm 2000 đã khiến cô nổi danh toàn cầu.

Anna Hathaway trông thật thanh tao trên thảm đỏ trong bộ váy Armani Privé toàn màu trắng. Chiếc vòng cổ bằng đá sapphire khiến người đẹp càng trở nên kiều diễm hơn trong buổi công chiếu phim mới "Thời gian tận thế" (Armageddon Time).

Lil Nas X tại lễ trao giải âm nhạc MTV

Trang phục có phần dị này được rapper Rapper Lil Nas mặc tại lễ trao giải MTV video. Trang phục này ngay lập tức đã gây ấn tượng mạnh với người xem. Có lẽ ở ngoài đời sẽ chẳng ai mặc như thế này, nhưng tại các sự kiện âm nhạc, các nghệ sỹ có quyền phô diễn những trang phục lạ đời "có một không hai".

Váy Valentino cổ điển của Zendaya tại Emmy

Zendaya tương đối giản dị tại lễ trao giải phim truyền hình Emmy

Được ví như Oscar của phim truyền hình, lễ trao giải Emmy thu hút sự xuất hiện của các nghệ sỹ nổi tiếng trên thảm đỏ, đặc biệt là diễn viên truyền hình. Được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim "Hưng phấn" (Euphoria), ngôi sao Zendaya trông thật quyến rũ khi diện chiếc váy quây màu đen bồng bềnh của Valentino.

Doja Cat tại lễ trao giải âm nhạc Billboard

Doja Cat khoe thân hình "đồng hồ cát" tại Lễ trao giải Âm nhạc Billboard

Tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard năm nay, Doja Cat đã lấy chủ đề trang phục xoay quanh album được đề cử "Planet Her".

Trang phục độc đáo này "hô biến" Doji Cat thành nhân vật trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Chiếc ví hình sao Thổ bằng vàng khiến cho vẻ ngoài của Doji Cat càng trở nên nổi bật.

Đặc biệt, trang phục đã tôn lên đường nét thân hình "đồng hồ cát" nóng bỏng, 3 vòng siêu chuẩn của nữ diva.

Trang phục này là một thiết kết trong bộ sưu tập cảm hứng khoa học viễn tưởng mang tên "Planet Schiaparelli" của Daniel Roseberry, từng được trình làng lần đầu tiên tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Theo CNN