10 vịnh biển đẹp nổi tiếng thế giới

The Bay of Islands, New Zealand: The Bay of Islands là một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất ở New Zealand. Khu vực đẹp như tranh vẽ này có 144 hòn đảo, nhiều vịnh hẻo lánh và một số bãi biển đầy cát . Vịnh biển tươi đẹp này cũng có đa dạng các loại sinh vật biển như cá voi, chim cánh cụt, cá heo và nhiều loài cá lớn. Đây cũng là nơi tụ tập nổi tiếng của các du thuyền từ những chuyến du ngoạn trên biển và người câu cá thể thao quốc tế. Vịnh cũng có ý nghĩa lịch sử vì là phần đầu tiên của New Zealand được người châu Âu định cư. Ảnh: Andrea Lai.