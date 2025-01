14 tỷ USD là số tiền người Việt mua sắm trên các sàn TMĐT trong năm 2024

Thông tin trên nằm trong Báo cáo doanh thu các sàn thương mại điện tử (TMĐT) Quý 4/2024 của công ty YouNet ECI, được thực hiện trên cơ sở dữ liệu thu thập liên tục từ các nền tảng.

Shopee và TikTok Shop dẫn dắt thị trường

Có thể nói thị trường TMĐT Việt Nam năm 2024 là cuộc đua “song mã” giữa Shopee và TikTok Shop, với tổng giá trị giao dịch (GMV) của hai sàn này lần lượt đạt 9,3 tỷ USD và 3,8 tỷ USD, chiếm 66,7% và 26,9% thị phần.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu của Shopee và TikTok Shop trong năm 2024 cũng đạt mức thần tốc, lần lượt là 41% và 99% so với năm trước.

Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ từ hai nền tảng này, TMĐT Việt Nam năm 2024 đạt kỷ lục GMV 13,82 tỷ USD, tăng trưởng 40% so với năm 2023. Con số này không chỉ vượt xa các dự báo đầu năm 2024, mà còn cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung 9% của ngành bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ do Tổng cục Thống kê công bố.

“Đây là minh chứng cho sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt Nam từ kênh mua sắm truyền thống sang trực tuyến trong năm qua”, YouNet ECI nhận định.

Riêng quý 4/2024, giai đoạn cao điểm hàng năm của TMĐT, tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 97.960 tỷ đồng. Trong đó, Shopee và TikTok Shop tiếp tục dẫn đầu khi chiếm lần lượt 62,2% và 32,5% thị phần.

Phần lớn giá trị giao dịch của hai nền tảng này trong quý 4/2024 đến từ 4 nhóm ngành hàng, bao gồm:

- Thời trang và phụ kiện: chiếm 26,5% tổng GMV TMĐT

- FMCG (Chăm sóc mẹ & bé, Thực phẩm đồ uống, Chăm sóc nhà cửa, Chăm sóc cá nhân, Sản phẩm từ sữa): chiếm 16,6%

- Điện gia dụng & công nghệ: chiếm 15,8%

- Sắc đẹp: chiếm 13,1%

Hàng thiết yếu – động lực tăng trưởng của TMĐT Việt Nam

YouNet ECI chỉ ra nhóm ngành hàng thiết yếu, bao gồm các mặt hàng FMCG (tiêu dùng nhanh) và chăm sóc sức khỏe chính là động lực tăng trưởng chính của TMĐT Việt Nam năm 2024.

Theo số liệu trong báo cáo, nhóm ngành hàng này tăng trưởng 54% về giá trị giao dịch trên TMĐT năm 2024 so với 2023.

Đáng chú ý, ngành hàng FMCG tăng trưởng đến 62% về giá trị giao dịch trên TMĐT năm 2024 so với 2023, vươn lên vị trí thứ 2 về mức độ quan trọng trong giỏ hàng trực tuyến của người tiêu dùng, vượt qua Điện gia dụng & công nghệ và chỉ xếp sau Thời trang & phụ kiện.

Ấn tượng hơn, theo phân tích của YouNet ECI, sự tăng trưởng doanh thu của ngành hàng FMCG đến nhiều hơn từ tăng trưởng sản lượng bán ra so với việc tăng giá. Điều này khẳng định nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trên kênh trực tuyến đối với FMCG nói riêng và hàng thiết yếu nói chung đang dần hình thành và ổn định.

Về loại hình cửa hàng, YouNet ECI chỉ ra rằng quý 4/2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của doanh thu đối với các gian hàng chính hãng trên các sàn TMĐT. Đặc biệt, các thương hiệu có uy tín trên thị trường bán lẻ truyền thống nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ người tiêu dùng nhờ niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Về phân khúc giá, YouNet ECI cho biết những thương hiệu FMCG thuộc các phân khúc giá phổ thông & tiết kiệm sẽ có lợi thế trong việc thúc đẩy kênh TMĐT tăng trưởng. Dữ liệu quý 4/2024 cho thấy người tiêu dùng trong năm tới sẽ ưu tiên lựa chọn các sản phẩm phù hợp hơn với túi tiền.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc Phân tích Thị trường tại YouNet ECI, nhận định: “Dữ liệu đồng loạt cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưu tiên TMĐT, ngay cả với những sản phẩm thiết yếu. Sự tiện lợi, các chương trình ưu đãi hấp dẫn và khả năng tiếp cận sản phẩm đa dạng đã thay đổi hành vi mua sắm. Đây là cơ hội lớn để các thương hiệu FMCG tối ưu hóa chiến lược kinh doanh trên sàn TMĐT và khai thác tiềm năng của thị trường”.