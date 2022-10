Cán bộ Vietbank tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: Nhựt Tân

Cụ thể, chương trình đã tiếp nhận trên 200 đơn vị máu và được chuyển về các bệnh viện, cơ sở y tế để giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu duy trì sự sống cũng như khắc phục tình trạng khan hiếm máu hiện nay.

Trước đó, ngày 5/10/2022, đội ngũ CBNV của Vietbank cũng đã tham gia hiến máu đợt 1 năm 2022 cùng Bệnh viện Gia An 115 và Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy với sự đồng hành của hơn 200 người tình nguyện.

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó Tổng giám đốc Vietbank chia sẻ, trong nhiều năm qua, các đơn vị Vietbank trong cả nước đã luôn đồng hành cùng các hội chữ thập đỏ, hệ thống bệnh viện tại các địa phương để tổ chức và tham gia hiến máu nhân đạo với hàng trăm đơn vị máu được hiến mỗi năm.

Đây là hoạt động nhằm góp phần giúp đỡ những bệnh nhân đang cần máu để duy trì sự sống cũng như góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu tại các bệnh viện.

"Việc tổ chức hiến máu nhân đạo cũng như triển khai các chương trình thiện nguyện dành cho cộng đồng xã hội là một trong những tôn chỉ hành động xuyên suốt của Vietbbank trong hành trình phát triển", ông Sỹ nói.

Bên cạnh chương trình hiến máu nhân đạo, trong năm 2022, Vietbank còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng như: Cùng quỹ thiện nguyện Chí Viễn trao 761 suất học bổng với tổng giá trị giá gần 1 tỷ đồng cho các học sinh giỏi gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tài trợ quỹ học bổng của Đại học Ngân hàng TP.HCM để hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập; tài trợ 100 xe đạp cho học sinh hiếu học Quảng Ngãi; tài trợ chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc Dioxin… cùng nhiều chương trình thiện nguyện khác.



200 đơn vị máu từ Vietbank và khách hàng được chuyển về các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM. Ảnh: Nhựt Tân

Trước đó, qua hơn hai năm cùng cả nước đương đầu với dịch bệnh Covid-19, Vietbank cũng đã dành hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động đảm bảo an toàn và tiếp sức mùa dịch dành cho CBNV và người thân như: Hỗ trợ đăng ký và tổ chức đưa đón trong quá trình tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19; kết hợp với Bệnh viện Gia An 115 hỗ trợ tư vấn và điều trị đối với các trường hợp F0; triển khai "Quầy thuốc 0 đồng" hoạt động 24h mỗi ngày; tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" với hàng chục tấn rau củ quả, hàng trăm tấn gạo trong mùa dịch; hỗ trợ hàng chục tỷ đồng tiền mặt cho CBNV gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19…

Ngoài ra, Vietbank cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực dành cho khách hàng như miễn giảm phí dịch vụ, lãi suất, gia hạn lịch trả nợ vay và thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện dành cho cộng đồng xã hội trong cả nước.