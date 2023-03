4 kiểu sandal tôn dáng hiệu quả cho mùa hè

Và giữa muôn vàn mẫu mã sandal mà chị em có thể gặp khi đi mua sắm, đây là 4 kiểu hack dáng hiệu quả, giúp người diện "ăn gian" vài phân chiều cao.

Sandal quai siêu mảnh

Sandal quai siêu mảnh là phiên bản không còn xa lạ đối với chị em. Kiểu sandal này được ưa chuộng vì sự nữ tính, nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, thiết kế quai siêu mảnh là đặc điểm quan trọng, giúp tạo cảm giác đôi chân thanh thoát hơn, và vóc dáng thêm cao ráo. Sandal quai siêu mảnh có thể kết hợp được với nhiều kiểu trang phục, chẳng hạn như: combo áo cộc tay + quần jeans, áo hai dây + chân váy nữ tính, hay váy liền bay bổng. Bạn nên ưu tiên sandal quai mảnh, mang tông màu trung tính để dễ ghi điểm tinh tế khi hoàn thiện phong cách.

Sandal cao gót quai ngang

Sandal quai ngang cũng là kiểu giày dép không bao giờ lỗi mốt. Mẫu sandal này ghi điểm thanh lịch, phù hợp với các kiểu trang phục đứng dáng nơi công sở, hay những outfit đi hẹn hò, dự tiệc… Ngoài sự sang trọng, sandal cao gót quai ngang còn là "bảo bối" hack dáng. Kiểu sandal này giúp kéo chân dài và tăng vẻ cao ráo cho tổng thể. Sandal quai ngang mang tông màu đen rất được ưa chuộng. Thế nhưng bên cạnh đó, các quý cô sành điệu còn ưu ái những mẫu sandal quai ngang màu rực rỡ, để tạo điểm nhấn nổi bật cho set đồ.

Sandal màu be

Vì gần với màu da nên những đôi sandal mang tông màu be sẽ tạo cảm giác liền mạch, giúp chân dài và thanh thoát hơn. Chưa kể, giày màu be ghi điểm ở nét nữ tính, trang nhã, có thể "đính kèm" với mọi kiểu trang phục. Sandal màu be hack dáng hiệu quả nên ngay cả khi chọn những đôi đế bệt, bạn vẫn có tổng thể cao ráo. Việc ưu tiên sandal màu be không chỉ tạo cảm giác thoải mái, mà còn tăng sự trẻ trung và năng động cho phong cách. Nếu kết hợp sandal màu be với các kiểu trang phục như váy dáng midi hay chân váy xẻ tà, bạn sẽ có vẻ ngoài rất cuốn hút.

Sandal dáng mule

Sandal dáng mule là xu hướng từ hè năm ngoái, nhưng đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Kiểu sandal này có nét phóng khoáng, trẻ trung nên phù hợp để diện cùng các set trang phục dạo phố. Ngoài ra, sandal dáng mule rất thoáng chân, giúp bạn hack dáng hiệu nghiệm. Một số công thức trang phục phù hợp với sandal dáng mule bao gồm: áo trắng + quần short, áo tank top + chân váy hay áo sơ mi và quần jeans. Dù thiết kế không quá cầu kỳ, nhưng sandal dáng mule vẫn sẽ giúp outfit của chị em trở nên nổi bật, ấn tượng.hè

Theo PNO