Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Theo kế hoạch, dịp này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm.

Theo đó, 5 địa điểm cụ thể bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hồ Tây.

5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2025 tại Hà Nội

Ngoài chương trình bắn pháp hoa, thời gian và địa điểm tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình cũng được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Chỉ đạo thực hiện buổi lễ là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025. Đơn vị chủ trì là thành phố Hà Nội; đơn vị phối hợp là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đề xuất thành phần dự, dự kiến khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Kế hoạch cũng phân công rõ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như lịch sơ duyệt, tổng duyệt…

Trong đó, các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội chủ động tuyên truyền các nội dung, hoạt động Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các chuyên mục, banner kỷ niệm, các nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí.

- 6.30': Rước đuốc truyền thống (Bộ Quốc phòng, Bộ VHTTDL phối hợp thực hiện);

- 6.45': Nghi Lễ chào cờ (Bộ Quốc phòng) thực hiện.

- 6.50': Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bộ VHTTDL thực hiện).

- 7.05': Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

-Từ 7.45': Chương trình diễu binh, diễu hành (Bộ Quốc phòng điều hành).

- 9.45' đến 10.00': Màn đồng diễn nghệ thuật kết thú (Bộ VHTTDL thực hiện).

- Sơ duyệt: 21.00' NGÀY 27/8/2025 (thứ Tư).

Dự phòng ngày 28/8/2025 (thứ Năm).

- Tổng duyệt: 7.00' ngày 30/8/2025 (thứ Bẩy).

Dự phòng ngày 31/8/2025 (Chủ nhật).