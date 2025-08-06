5 điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2025 tại Hà Nội
Ứng Hà Chi
06/08/2025 2:00 PM (GMT+7)
Đây là những điểm bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2025 tại Hà Nội được nhiều người quan tâm.
Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Theo kế hoạch, dịp này, thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm.
Theo đó, 5 địa điểm cụ thể bao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Hồ Văn Quán, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hồ Tây.
Ngoài chương trình bắn pháp hoa, thời gian và địa điểm tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình cũng được nhiều người đặc biệt quan tâm.
Chỉ đạo thực hiện buổi lễ là Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025. Đơn vị chủ trì là thành phố Hà Nội; đơn vị phối hợp là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đề xuất thành phần dự, dự kiến khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).
Kế hoạch cũng phân công rõ các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như lịch sơ duyệt, tổng duyệt…
Trong đó, các cơ quan báo chí thành phố Hà Nội chủ động tuyên truyền các nội dung, hoạt động Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các chuyên mục, banner kỷ niệm, các nền tảng mạng xã hội của các cơ quan báo chí.
- 6.30': Rước đuốc truyền thống (Bộ Quốc phòng, Bộ VHTTDL phối hợp thực hiện);
- 6.45': Nghi Lễ chào cờ (Bộ Quốc phòng) thực hiện.
- 6.50': Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Bộ VHTTDL thực hiện).
- 7.05': Diễn văn của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
-Từ 7.45': Chương trình diễu binh, diễu hành (Bộ Quốc phòng điều hành).
- 9.45' đến 10.00': Màn đồng diễn nghệ thuật kết thú (Bộ VHTTDL thực hiện).
- Sơ duyệt: 21.00' NGÀY 27/8/2025 (thứ Tư).
Dự phòng ngày 28/8/2025 (thứ Năm).
- Tổng duyệt: 7.00' ngày 30/8/2025 (thứ Bẩy).
Dự phòng ngày 31/8/2025 (Chủ nhật).
Nghiên cứu về phát triển “siêu sân bay”, tư vấn quốc tế khuyến nghị những gì?
Việc thế giới đua nhau phát triển sân bay quy mô lớn vẫn chưa thể chứng minh hiệu quả thực sự. Trong khi đó, các sân bay quy mô nhỏ hơn lại có thể đạt mức độ kết nối lớn hơn so với chính quy mô này.
Trung Quốc liên tục gom vàng dự trữ, liệu có thể lan tỏa đợt sóng giá mới?
Trung Quốc có thể tiếp tục tăng dự trữ vàng chính thức để nâng cao an ninh tài chính, như một phần của xu hướng rộng hơn mà các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đang theo đuổi nhằm đa dạng hóa danh mục dự trữ quốc tế - một diễn biến có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này.
Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm “tân binh” vào khai thác
Dự kiến từ 18/8, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất sẽ có thêm hãng hàng không chuyển hoạt động khai thác các chuyến bay nội địa.
Bất ngờ vì vé xem “concert quốc gia” phát miễn phí được rao bán rầm rộ với giá cả triệu đồng
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Tổ quốc trong tim” sẽ diễn ra vào ngày 10/8 tới đây tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình. Vé xem chương trình "concert quốc gia" vốn được phát miễn phí bất ngờ được bán với giá cả triệu đồng trên các hội nhóm mạng xã hội.
Ông Trump đề cử nhân vật ủng hộ chính sách thuế vào ghế thống đốc Cục Dự trữ Liên bang
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm cho biết ông sẽ đề cử Stephen Miran - một nhân vật chủ chốt thúc đẩy chính sách thuế quan của chính quyền - vào vị trí tạm thời tại Hội đồng Thống đốc của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Nếu được phê chuẩn, Miran sẽ có cơ hội được đề bạt làm Chủ tịch Fed.
Thuế quan 100% đối với chất bán dẫn của ông Trump giáng đòn nặng cho các nhà sản xuất chip ở Đông Nam Á
Các dòng chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể thoát lệnh áp thuế, nhưng chip truyền thống sản xuất tại Đông Nam Á đối mặt nguy cơ lớn.