Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (31/1): ACB của chủ tịch 'quốc dân' Trần Hùng Huy có gì mà được khuyến nghị mua?

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (30/1), thị trường chứng khoán ghi nhận tín hiệu tích cực với 266 mã tăng và 174 mã giảm. Theo đó, VN-Index chốt phiên với mức tăng 3,96 điểm (0,34%) lên vùng 1.179,65 điểm. Thanh khoản thị trường có chút suy yếu so với phiên trước đó, tương ứng 13,7 nghìn tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục là điểm sáng khi mua ròng 125 tỷ đồng trên sàn HoSE, tiêu điểm là STB, PC1, HSG…

Tín hiệu tốt hỗ trợ cho xu hướng ngắn hạn của thị trường trong những ngày cận Tết

Phiên giao dịch hôm nay (31/1), các chuyên gia chứng khoán nhận định, dù khó có khả năng bùng nổ về điểm số nhưng thị trường vẫn giữ trạng thái tích cực hướng về vùng kháng cự 1.180 - 1.200 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, do hiệu ứng nghỉ ngơi trước kỳ nghỉ lễ dài nhưng có dấu hiệu lan tỏa tích cực trên nhiều nhóm ngành. Đây là tín hiệu tốt hỗ trợ cho xu hướng ngắn hạn của thị trường trong những ngày cận Tết.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, việc VN-Index tiếp tục tăng điểm phiên 30/1 bất chấp tín hiệu thận trọng từ phiên trước, cùng với thanh khoản tăng nhẹ cho thấy nguồn cung vẫn chưa gây sức ép lớn, đồng thời dòng tiền có nỗ lực hỗ trợ và hấp thu cung.

Với tín hiệu khởi sắc trở lại, có khả năng VN-Index sẽ tiếp tục được hỗ trợ và dần tăng theo kênh giá trong thời gian tới.

Trong khi đó, Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) thì đánh giá, thị trường bên ngoài dù tăng điểm ít (bởi nhóm vốn hóa lớn có sự phân hóa), nhưng đà lan tỏa khá tốt khi số mã xanh vẫn nhiều hơn số mã đỏ. Dòng tiền có dấu hiệu chảy vào các nhóm ngành khác như khu công nghiệp, xây lắp điện,… khi thị trường kỳ vọng về câu chuyện tăng trưởng của những nhóm này.

Chỉ số STOCH RSI đã cắt lên đường tín hiệu từ vùng quá bán cho thấy động lượng tăng giá đã quay trở lại. Xu hướng tăng của thị trường vẫn duy trì tốt.

Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, thị trường giằng co trong vùng 1.175 – 1.180 điểm cả ngày 30/1 trước khi đóng cửa tại mốc 1.179,65 điểm, tăng gần 4 điểm so với hôm trước



Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 13/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành ô tô và phụ tùng dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành bán lẻ. Về giao dịch của khối ngoại, phiên cùng ngày khối này mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX.

VN-Index vẫn đang giữ xu hướng giằng co, nhưng phiên 30/01 thị trường chứng kiến sự chuyển dòng, nhiều cổ phiếu cơ bản thuộc nhóm Mid Cap đang tăng tốt, chờ dòng tiền đồng thuận để bứt phá xu hướng.

Còn theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), dự báo VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực rung lắc khi tiếp cận lại vùng cản cũ tại quanh 1.185 (+/-10) điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi tại các nhịp hồi phục sớm và chỉ trải lệnh mua trading một phần tỷ trọng khi chỉ số quay xuống vùng hỗ trợ gần 1.150 (+/-5) điểm.

Cổ phiếu ACB của chủ tịch 'quốc dân' Trần Hùng Huy có gì mà gây chú ý?

Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) khuyến nghị mua cổ phiếu ACB của Ngân hàng TMCP Á Châu với giá mục tiêu 28.517 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, thu nhập từ đầu tư đóng góp chính vào lợi nhuận của ACB, nhưng YSVN cho rằng thu nhập lãi ròng sẽ là yếu tố chính giúp tăng lợi nhuận trong năm 2024, do chi phí huy động vốn giảm.

YSVN dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2024 của ACB sẽ tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) của ACB có xu hướng tăng kể từ quý II/2023 và nằm trong top 5 ngân hàng có tỷ lệ CASA cao nhất. YSVN kỳ vọng tiền gửi CASA sẽ tiếp tục tăng khi lãi suất tiền gửi có kỳ hạn kém hấp dẫn trong năm 2024.

Tính đến cuối năm 2023, quy mô huy động của Ngân hàng ACB đạt gần 483.000 tỷ đồng, tăng 16,6% so với đầu năm, cao hơn mức tăng trưởng toàn ngành.



Xét về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ACB vào cuối năm 2023 đạt 1,21% - một trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất thị trường hiện nay. Đối với các chỉ số an toàn hoạt động, hiện tỷ lệ LDR của ngân hàng này ở mức 78% (so với mức 85% của quy định) và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 17% (so với mức 30% của quy định).

Đặc biệt, tỷ lệ dự phòng tổn thất cho vay tương đối cao với hệ số an toàn vốn tối thiểu ổn định ở mức 12,5%.

Theo đó, YSVN khuyến nghị mua cổ phiếu ACB với giá mục tiêu 28.517 đồng/cổ phiếu.