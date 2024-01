Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (26/1): Mua tích lũy những mã nào để đón "sóng"?

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (25/1), tâm lý thận trọng của nhà đầu tư tiếp tục bao trùm thị trường khi VN-Index có phiên thứ 3 liên tiếp giảm, đóng cửa ở mức 1.170,37 điểm, giảm 2,6 điểm so với phiên trước; HNX giảm nhẹ còn 228,52 điểm trong khi UPCoM tăng nhẹ 0,04 điểm lên 87,68 điểm.

Độ rộng trên 2 sàn niêm yết là HoSE và HNX vẫn tiêu cực khi có 378 mã giảm giá, 221 mã tăng giá và 175 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản trên thị trường "mất hút" chỉ đạt 12.119 tỷ đồng, giảm khá mạnh 27,8% so với phiên trước.

VNDIRECT (VND) khuyến nghị cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn với giá mục tiêu 68.100 đồng/cổ phiếu.

Khó kỳ vọng giá cổ phiếu bứt phá khi thị trường đang hướng đến kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Phiên giao dịch hôm nay (26/1), Chứng khoán Beta nhận định, xu hướng tích cực trong ngắn hạn của VN-Index vẫn đang còn hiệu lực khi đường chỉ số nằm trên các đường MA10 và MA20.

Các chỉ báo kỹ thuật như SAR, MACD và (DI+, DI-) vẫn duy trì tín hiệu tích cực, tuy nhiên sức mạnh của xu hướng tăng ngắn hạn hiện tại vẫn đang tiếp tục suy yếu khi chỉ báo MACD Histogram vẫn suy giảm giá trị và cặp (DI+, DI-) tiếp tục hội tụ. Vùng 1.150 - 1.160 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ cho VN-Index.

Trong giai đoạn sắp tới, nhiều khả năng thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục duy trì ở mức thấp và thị trường sẽ tích lũy với vùng hỗ trợ hiện nay là 1.150 - 1.160 điểm.

Dòng tiền sẽ vẫn tiếp tục phân hóa theo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần công bố, giúp nhà đầu tư có thêm nhiều thông tin quan trọng để đánh giá được tiềm năng và triển vọng của các doanh nghiệp trong năm 2024.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì đánh giá, việc thiếu nhóm cổ phiếu trụ cột nâng đỡ đã khiến diễn biến có phần nghiêng về chiều hướng điều chỉnh. Điểm tích cực là thanh khoản duy trì ở mức thấp và biên độ giảm giá vẫn tương đối hẹp cho thấy áp lực phân phối chưa lớn.

Sau 3 phiên sụt giảm từ đỉnh ngắn hạn, lực cầu bắt đáy có thể giúp chỉ số xuất hiện các nhịp hồi phục sớm. Mặc dù vậy, VN-Index nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục chịu áp lực rung lắc sau đó khi tiếp cận lại vùng cản cũ tại quanh 1.185 (+-10).

Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì điều chỉnh tăng dự báo dành cho cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP)

Còn theo Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp, nhưng thị trường có thể thu hẹp đà giảm về cuối phiên và sớm quay trở lại đà tăng. Đồng thời, các chỉ báo kỹ thuật đang giảm về gần vùng quá bán cho thấy lực cầu có thể sớm được kích thích trở lại trong vài phiên tới, trong khi đó nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên hai nhóm cổ phiếu này có thể sẽ tiếp tục biến động hẹp trong vài phiên tới.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Mã cổ phiếu nào khả quan?

Phiên hôm nay, Chứng khoán VNDIRECT (VND) thì khuyến nghị cổ phiếu VHC của Công ty CP Vĩnh Hoàn với giá mục tiêu 68.100 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, doanh thu thuần của Vĩnh Hoàn giảm 3,2% so với cùng kỳ, xuống 2.396 tỷ đồng. Cả năm 2023, doanh thu thuần sụt giảm 24,1% so với cùng kỳ năm trước.

Thep đó, lợi nhuận ròng quý IV/2023 cũng giảm mạnh 75% so với cùng kỳ, chỉ còn 48 tỷ đồng, không đạt kỳ vọng của VND và cũng đánh dấu quý thứ năm liên tiếp ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận âm so với cùng kỳ năm trước.

Trong cả năm 2023, lợi nhuận ròng giảm 55%, xuống 897 tỷ đồng, chỉ đạt 85% dự phòng cả năm của VND.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), từ ngày 1/1/2024, nhiều hãng tàu đã thông báo tăng giá cước đi Mỹ, Châu Âu, vốn là các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, tiềm ẩn thách thức mới cho các công ty xuất khẩu thủy sản trong năm nay.

Căng thẳng tiếp diễn hoặc leo thang ở khu vực Biển Đỏ có thể dẫn đến chi phí vận chuyển tăng trong ngắn và trung hạn, có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của các công ty xuất khẩu.



Từ những yếu tố trên, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu VHC nhưng hạ mức giá mục tiêu xuống còn 68.100 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, Chứng khoán Vietcap (VCSC) thì điều chỉnh tăng dự báo dành cho cổ phiếu BMP của Công ty CP Nhựa Bình Minh (BMP).

Quan điểm đầu tư của VCSC, Nhựa Bình Minh (BMP) báo cáo kết quả kinh doanh quý IV/2023 khả quan với doanh thu đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (tăng 57% so với quý trước, tăng 3% so với cùng) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 257 tỷ đồng (tăng 23% so với quý trước, tăng 3% so với cùng kỳ).

Kết quả kinh doanh quý IV2023 tăng mạnh nhờ doanh thu tăng mạnh, mà VCSC cho rằng do nhu cầu vật liệu xây dựng tăng dần vào mùa cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh giảm từ mức 28,6% trong quý III/2023 còn 22,7% trong quý IV/2023, do 1) biên lợi nhuận gộp giảm còn 40,6% từ mức cao kỷ lục là 43,0% vào quý III/2023 do giá nhựa tăng dần từ mức cơ sở thấp và 2) chi phí SG&A trên doanh thu tăng từ 14,5% trong quý 3/2023 lên 17,9%, chủ yếu do chiết khấu thương mại tăng 2,2 lần. Chiết khấu thương mại cả năm 2023 của BMP đạt 509 tỷ đồng (tăng 49% so với cùng kỳ) — tương đương 10% doanh thu thuần.

Trong năm 2023, doanh thu đạt 5,2 nghìn tỷ đồng (giảm 11% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,0 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng 50%).

Kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 cao hơn nhẹ so với kỳ vọng của chúng tôi và lần lượt hoàn thành 108% và 105% dự báo cả năm 2023. Do đó, VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng dự báo cho BMP, dù cần thêm đánh giá chi tiết.