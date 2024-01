Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (24/1): Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn

Trong phiên giao dịch hôm qua (23/1), thị trường chứng khoán bất ngờ suy yếu với 164 mã tăng và 313 mã giảm. Theo đó, VN-Index chốt phiên giao dịch với mức giảm 0,45% xuống vùng 1.177 điểm. Thanh khoản thị trường suy yếu khi chỉ đạt 15,1 nghìn tỷ đồng.

Xét về tổng quan, dòng tiền đã có tín hiệu chốt lời tại nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cùng chiều, nhóm cổ phiếu ngành thép cũng phát tín hiệu suy yếu với thanh khoản tương đối thấp.

Thị trường tiếp tục điều chỉnh, nhà đầu tư có thể "lướt sóng"

Phiên giao dịch hôm nay (24/1), Chứng khoán Asean (Aseansc) cho rằng thị trường vẫn chưa có tín hiệu xác nhận vùng đỉnh. Song các yếu tố động lượng có thấy khối lượng đang không đi cùng với điểm số gia tăng của thị trường.

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, cân nhắc mua vào nếu có những nhịp rung lắc tại ngưỡng 1.160 điểm và cân nhắc hạ tỷ trọng tài khoản khi điểm số vượt ngưỡng 1.195-1.211 (trading gap cũ).

Dưới cái nhìn lạc quan hơn, Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN30 vẫn có thể hướng về mức kháng cự 1.210 điểm trong vài phiên tới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn và các chỉ số đang giao dịch gần vùng kháng cự ngắn hạn, đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng có dấu hiệu chững lại đà tăng cho thấy thị trường có thể sẽ còn liên tục xuất hiện nhịp điều chỉnh trong những phiên giao dịch tới.

Ngoài ra, Yuanta cho rằng dòng tiền sẽ có giai đoạn cơ cấu dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu Largecaps sang nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao và hạn chế mua đuổi ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đánh giá nhiều khả năng chỉ số có thể chịu áp lực rung lắc khi vận động trong vùng kháng cự 1.185 (+/-10).

Nhà đầu tư được khuyến nghị tránh mua đuổi với các nhịp hồi phục sớm đầu phiên và thực hiện mua/bán linh hoạt 2 chiều tỷ trọng thấp tại các vùng hỗ trợ/kháng cự, cụ thể là quanh 1.145 (+/-5) và quanh 1.185 (+/-5).

Còn theo Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), khả năng điều chỉnh có thể còn tiếp diễn khi bước vào phiên giao dịch 24/01 nhưng dự kiến thị trường sẽ được hỗ trợ tại vùng 1.170 điểm và hồi phục trở lại. Nhờ ảnh hưởng tích cực từ xu thế tăng gần đây.

Nhà đầu tư có thể kỳ vọng khả năng hỗ trợ và hồi phục trở lại của thị trường. Hiện tại có thể cân nhắc lựa chọn các cổ phiếu đang có tín hiệu tốt từ vùng hỗ trợ để mua tích lũy với kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Mã cổ phiếu nào hấp dẫn?

Phiên giao dịch hôm nay (24/1), Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị mua cổ phiếu IMP của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Trong quý IV/2023, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Imexpharm lần lượt đạt 608 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng 9% và giảm 8% so với cùng kỳ.

Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh 10 điểm % so với cùng kỳ do Imexpharm tăng chiết khấu và đẩy mạnh khuyến mại, nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng cho năm 2024.

Năm 2024, VDSC dự phóng doanh thu của Imexpharm ở mức 2.229 tỷ đồng (tăng 13% so với cùng kỳ). Doanh thu hai kênh ETC (kênh đấu thầu tại bệnh viện) và OTC (bán lẻ tại các nhà thuốc) có thể đạt 1.016 tỷ đồng (tăng 20% so với cùng kỳ) và 1.116 tỷ đồng (tăng 7% so với cùng kỳ).

Theo VDSC, công suất các nhà máy IMP 2 và IMP 4 được cải thiện nhờ chính bởi chính sách bảo hiểm y tế toàn dân và danh mục thuốc được hưởng bảo hiểm y tế mở rộng hơn giúp duy trì đà tăng cho doanh thu kênh ETC.

Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dự báo đạt 367 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), tương đương tỷ lệ lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 4.458 đồng.

Trên cơ sở đó, VDSC khuyến nghị mua cổ phiếu IMP với giá mục tiêu 74.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán VNDIRECT (VND) thì khuyến nghị khả quan cổ phiếu SCS của Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn với giá mục tiêu 102.600 đồng/cổ phiếu.

Theo VND, doanh thu cả năm 2023 của SCS giảm 17,2% so với cùng kỳ, đạt 705 tỷ đồng, hoàn thành 79,3% dự báo. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm xuống 75,9% từ mức 82% trong năm 2022.

Tuy nhiên, lãi tài chính ròng năm 2023 của SCS lại tăng lên 87 tỷ đồng, tăng 49,4% so với cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận ròng năm 2023 chỉ giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2022, ở mức 498 tỷ đồng, hoàn thành 75,8% dự báo cả năm của VND.

Từ yếu tố trên, VND khuyến nghị khả quan cổ phiếu SCS với giá mục tiêu 102.600 đồng/cổ phiếu.