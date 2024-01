Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (2/1): Áp lực điều chỉnh trong phiên đầu tiên của năm mới 2024, chọn cổ phiếu nào?

02/01/2024 6:30 AM (GMT+7)

Tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023 (25-29/12/2023), hai chỉ số thị trường đều ghi nhận mức tăng tích cực. Cụ thể, VN-Index tăng 2,44% so với cuối tuần giao dịch trước, lên mức 1.129,93 điểm. HNX-Index tăng 1,21%, kết năm ở mức 231,04 điểm.

Phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2024, Chứng khoán Vietcap dự báo sự suy yếu trong quán tính tăng của rổ VN30 có thể khiến nhóm vốn hóa lớn dẫn dắt VN-Index điều chỉnh giảm. Khi đó, chỉ số sẽ kiểm định hỗ trợ ngắn hạn MA5 và trung hạn MA200 đang nằm tại 1.123-1.125 điểm.

Nếu lực bán không mạnh, thể hiện bởi (những) phiên giảm nhẹ với thanh khoản thấp, giúp ngưỡng hỗ trợ nói trên không bị vi phạm, VN-Index sẽ có cơ hội đảo chiều tăng trở lại sau đó để hướng lên kháng cự MA100 ở vùng 1.145 điểm.

KBSV khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu QTP của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Ảnh: QTP

Trong khi đó, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thì dự báo, thị trường sẽ được hỗ trợ khi lùi bước và có cơ hội vượt cản 1.130 điểm vào đầu năm mới 2024 và hướng đến vùng cản 1.150 điểm để kiểm tra nguồn cung.



Nhà đầu tư cần quan sát diễn biến cung cầu, có thể cân nhắc vùng giá hỗ trợ để mua ngắn hạn tại các cổ phiếu đã tạo nền tích lũy và có động thái khởi sắc trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trong ngắn hạn vẫn nên tận dụng những đợt tăng của thị trường để chốt lời tại vùng giá tốt hoặc cơ cấu lại danh mục.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng khu vực đỉnh cũ 1.130 - 1.135 hiện vẫn đang là kháng cự ngắn hạn của thị trường và đây cũng là nới giao cắt với đường Senkou Span B.

Hai chỉ báo MACD và RSI ở khung đồ thị nêu trên vẫn đang hướng lên và chưa cho tín hiệu tạo đỉnh thứ 2 nên xu hướng chính của VN-Index vẫn sẽ tăng điểm trung hạn. Tuy nhiên, ở khung đồ thị 1H, cả 2 chỉ báo MACD và RSI bẻ xuống ở vùng cao cho tín hiệu khả năng cao VN-Index sẽ xuất hiện những phiên điều chỉnh với biên độ quanh 10 điểm trong tuần này (2 - 5/1/2024).

KBSV cũng khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FMC của Thực phẩm Sao Ta

Còn theo Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), nhiều khả năng chỉ số sẽ sớm gặp áp lực điều chỉnh lớn trở lại quanh cận dưới vùng kháng cự 1.150 (+/-15).

Nhà đầu tư tránh mua đuổi trong các nhịp hồi phục sớm, có thể cân nhắc bán hạ tỷ trọng các vị thế đã mở tại vùng 1.150 (+/-15) và chỉ mở mua trở lại khi chỉ số về 1.085 (+/-15).

Chọn mã cổ phiếu nào ngày đầu năm mới?

Phiên hôm nay, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu QTP của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh.



Theo KBSV, doanh thu quý III/2023 của QTP đạt 2.507 tỷ đồng (giảm 20% so với cùng kỳ); lợi nhuận sau thuế chỉ ghi nhận 12 tỷ đồng (giảm 92%). Kết quả kinh doanh quý III/2023 suy giảm mạnh so với cùng kỳ do QTP thực hiện sửa chữa các tổ máy, dẫn đến sản lượng điện thương phẩm thấp kéo doanh thu suy giảm (QTP thực hiện bảo dưỡng tổ máy trong quý IV/2023).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu của QTP đạt 9.211 tỷ đồng (tăng trưởng 13%). Biên lợi nhuận gộp 9 tháng của QTP chỉ đạt 6%, thấp hơn so với cùng kỳ 2022 (12%).

El Nino có xác suất cao sẽ diễn ra trong năm 2024 trước khi chuyển sang pha trung tính. El Nino tiếp diễn đồng nghĩa với nền nhiệt cao, theo đó nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tăng lên đáng kể, đặc biệt vào khoảng thời gian nắng nóng đỉnh điểm. Về nguồn cung, miền Bắc hiện tại đang gặp vấn đề khi thiếu hụt nguồn cung mới từ các nhà máy do nhiều dự án chậm triển khai.

Theo đó, KBSV kỳ vọng nhóm nhiệt điện sẽ được huy động tích cực để đảm bảo an ninh năng lượng cho khu vực phía Bắc.

Dự nợ của QTP giảm mạnh qua các năm nhờ việc tập trung dòng tiền để trả nợ. Theo báo cáo tài chính quý III/2023, QTP chỉ còn khoảng 716,2 tỷ đồng nợ vay. Dựa trên lịch trả nợ và tình hình thực tế, KBSV dự báo QTP có thể hoàn thành trả nợ trả nợ vào năm 2024-2025, góp phần đẩy mạnh dòng tiền thuần của doanh nghiệp.

Với việc không còn nợ vay, KBSV cho rằng QTP sẽ giữ mức cổ tức hấp dẫn như hiện nay khi không có kế hoạch mở rộng lớn trong giai đoạn tới.

Dựa trên định giá FCFF và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu QTP. Giá mục tiêu là 16.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 17% so với giá tại ngày 22/12/2023.

Ngoài ra, KBSV cũng khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu FMC của Thực phẩm Sao Ta.

Cụ thể, KBSV kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của FMC sẽ tiếp tục cải thiện trong thời gian tới nhờ các lý do (1) Vùng nuôi mới đi vào hoạt động tăng khả năng tự cung ứng; (2) Thị trường Nhật Bản có giá xuất khẩu tốt và (3) Giá bán dự kiến phục hồi khi nhu cầu hồi phục đồng thời nguồn cung giảm dần.



KBSV dự phóng kết quả kinh doanh năm 2023 của FMC với doanh thu thuần đạt 5.191 tỷ đồng (giảm 9% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế đạt 284 tỷ đồng (giảm 11%).

KBSV cho rằng những khó khăn nhất đã qua đối với FMC và đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FMC với giá mục tiêu 55.500 đồng/cổ phiếu.