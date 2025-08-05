Báo Anh ca ngợi Huế là thủ phủ ẩm thực chay của Việt Nam

Từ cung đình xa hoa của triều Nguyễn đến khu chợ dân gian và các nhà hàng chay hiện đại, Huế đã kiến tạo nên một hình ảnh ẩm thực chay đặc sắc, không chỉ phục vụ tín đồ ăn chay mà còn thu hút những người yêu ẩm thực mong muốn trải nghiệm tinh hoa của một nền văn hóa lâu đời, National Geographic Traveller viết.

Người Việt Nam thích ra chợ mỗi sáng để mua rau củ quả tươi. Ảnh Ulf Svane

Nguồn gốc từ Hoàng cung nhà Nguyễn

Dũng kể rằng, Triều Nguyễn từng có những vị vua có gu ẩm thực rất tinh tế, cầu kỳ, chẳng hạn, vua Minh Mạng - vị vua có nhiều vợ nhiều con nhất, vua Khải Định - người thích trà được pha từ sương sớm để thưởng thức mỗi buổi sáng. Các vị vua này đều thích ăn đồ chay và thường ăn chay vào các ngày lễ quan trọng trong năm. Mỗi bữa ăn có thể lên tới khoảng 50 món — một thách thức cho nghệ thuật chế biến.

Điều này buộc các đầu bếp hoàng cung phải sáng tạo ra một nền ẩm thực chay tinh tế, cầu kỳ bậc nhất thế giới, đồng thời cũng là nền văn hóa ẩm thực tinh tế bậc nhất Việt Nam.

"Các bữa ăn của hoàng đế thường bao gồm trung bình 50 món. Nhưng điều này đã giúp các đầu bếp của họ luôn sáng tạo", National Geographic Traveller viết.

Một nền văn hóa chay tinh xảo phát triển

Kết hợp giữa hình thức sang trọng và sự tiết chế của chế độ cung đình, những người đầu bếp Huế dần tạo ra một nghệ thuật ẩm thực chay độc đáo — thanh đạm nhưng tinh tế, cầu kỳ nhưng hài hòa.

Cách chế biến tạo nên sự đa dạng thị giác lẫn vị giác: những món chay có kết cấu như thịt, dùng rau quả tươi, nguyên liệu địa phương như nấm, sen, các loại củ nén tinh xảo đem lại cảm giác vừa no vừa thanh tịnh.

Huế trở thành trung tâm ẩm thực chay

Huế được xem là một trung tâm ẩm thực chay nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Ảnh: Ulf Svane

Ngày nay, Huế không chỉ là địa danh du lịch nổi tiếng mà còn được xem như thủ phủ ẩm thực chay của cả nước. Vào ngày rằm và mùng một âm lịch, các tín đồ Phật tử và người dân đều ăn chay, các nhà hàng trong thành phố tăng cường phục vụ các món thuần chay truyền thống như mít kho chay, bánh xèo nấm, gỏi vả — tất cả đều mang nét hương vị cung đình xưa.

Di sản ẩm thực chay cung đình Huế cũng biến nơi đây thành điểm đến của ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam theo đuổi chế độ ăn chay.

Từ chợ Đông Ba đến bàn ăn nhà hàng

Hướng dẫn viên cũng kể thêm với phóng viên National Geographic Traveller về chợ Đông Ba. Người dân Huế thường không đi siêu thị mà đến chợ mua rau củ, hoa quả, gia vị tươi mỗi ngày để chuẩn bị bữa chay. Hình ảnh cà rốt được thái lát, nấm bào ngư và hoa chuối khô được xử lý tỉ mỉ trong một nhà hàng chay như An Nhiên Garden — nơi chúng tôi cùng chế biến món vả trộn — là minh chứng cho việc ẩm thực chay Huế hiện đại vẫn thấm đẫm tinh thần truyền thống và nguồn nguyên liệu tươi sạch.

Món ăn và triết lý sống

Ngoài cách chế biến, các nhà hàng chay ở Huế còn theo đuổi triết lý “ăn xanh – sống lành mạnh”.

Họ khuyến khích mọi người tiêu thụ ít thịt hơn, chọn thực phẩm sạch, hữu cơ và cân bằng dinh dưỡng.

“Không cần ăn chay hoàn toàn, chỉ cần ăn xanh hơn, lành mạnh hơn mỗi ngày” — đó là thông điệp chị Thúy Nhiên chia sẻ khi cầm dao thái cà rốt và nấm bào ngư.