Báo Anh ca ngợi Huế là thủ phủ ẩm thực chay của Việt Nam
Phương Đăng (theo National Geographic Traveller)
05/08/2025 9:55 AM (GMT+7)
Khi bước vào Hoàng thành Huế, giữa những cung điện tráng lệ và sân vườn yên bình, phóng viên Daniel Stables làm việc cho tạp chí National Geographic Traveller của Anh gặp hướng dẫn viên Quốc Dũng — người đã kể cho anh nghe hành trình lịch sử tạo nên danh tiếng cho ẩm thực chay ở Huế.
Từ cung đình xa hoa của triều Nguyễn đến khu chợ dân gian và các nhà hàng chay hiện đại, Huế đã kiến tạo nên một hình ảnh ẩm thực chay đặc sắc, không chỉ phục vụ tín đồ ăn chay mà còn thu hút những người yêu ẩm thực mong muốn trải nghiệm tinh hoa của một nền văn hóa lâu đời, National Geographic Traveller viết.
Nguồn gốc từ Hoàng cung nhà Nguyễn
Dũng kể rằng, Triều Nguyễn từng có những vị vua có gu ẩm thực rất tinh tế, cầu kỳ, chẳng hạn, vua Minh Mạng - vị vua có nhiều vợ nhiều con nhất, vua Khải Định - người thích trà được pha từ sương sớm để thưởng thức mỗi buổi sáng. Các vị vua này đều thích ăn đồ chay và thường ăn chay vào các ngày lễ quan trọng trong năm. Mỗi bữa ăn có thể lên tới khoảng 50 món — một thách thức cho nghệ thuật chế biến.
Điều này buộc các đầu bếp hoàng cung phải sáng tạo ra một nền ẩm thực chay tinh tế, cầu kỳ bậc nhất thế giới, đồng thời cũng là nền văn hóa ẩm thực tinh tế bậc nhất Việt Nam.
"Các bữa ăn của hoàng đế thường bao gồm trung bình 50 món. Nhưng điều này đã giúp các đầu bếp của họ luôn sáng tạo", National Geographic Traveller viết.
Một nền văn hóa chay tinh xảo phát triển
Kết hợp giữa hình thức sang trọng và sự tiết chế của chế độ cung đình, những người đầu bếp Huế dần tạo ra một nghệ thuật ẩm thực chay độc đáo — thanh đạm nhưng tinh tế, cầu kỳ nhưng hài hòa.
Cách chế biến tạo nên sự đa dạng thị giác lẫn vị giác: những món chay có kết cấu như thịt, dùng rau quả tươi, nguyên liệu địa phương như nấm, sen, các loại củ nén tinh xảo đem lại cảm giác vừa no vừa thanh tịnh.
Huế trở thành trung tâm ẩm thực chay
Ngày nay, Huế không chỉ là địa danh du lịch nổi tiếng mà còn được xem như thủ phủ ẩm thực chay của cả nước. Vào ngày rằm và mùng một âm lịch, các tín đồ Phật tử và người dân đều ăn chay, các nhà hàng trong thành phố tăng cường phục vụ các món thuần chay truyền thống như mít kho chay, bánh xèo nấm, gỏi vả — tất cả đều mang nét hương vị cung đình xưa.
Di sản ẩm thực chay cung đình Huế cũng biến nơi đây thành điểm đến của ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến Việt Nam theo đuổi chế độ ăn chay.
Từ chợ Đông Ba đến bàn ăn nhà hàng
Hướng dẫn viên cũng kể thêm với phóng viên National Geographic Traveller về chợ Đông Ba. Người dân Huế thường không đi siêu thị mà đến chợ mua rau củ, hoa quả, gia vị tươi mỗi ngày để chuẩn bị bữa chay. Hình ảnh cà rốt được thái lát, nấm bào ngư và hoa chuối khô được xử lý tỉ mỉ trong một nhà hàng chay như An Nhiên Garden — nơi chúng tôi cùng chế biến món vả trộn — là minh chứng cho việc ẩm thực chay Huế hiện đại vẫn thấm đẫm tinh thần truyền thống và nguồn nguyên liệu tươi sạch.
Món ăn và triết lý sống
Ngoài cách chế biến, các nhà hàng chay ở Huế còn theo đuổi triết lý “ăn xanh – sống lành mạnh”.
Họ khuyến khích mọi người tiêu thụ ít thịt hơn, chọn thực phẩm sạch, hữu cơ và cân bằng dinh dưỡng.
“Không cần ăn chay hoàn toàn, chỉ cần ăn xanh hơn, lành mạnh hơn mỗi ngày” — đó là thông điệp chị Thúy Nhiên chia sẻ khi cầm dao thái cà rốt và nấm bào ngư.
Cô giáo người Anh bán gốm sứ nuôi trẻ đường phố Việt Nam
Kỳ nghỉ ở Hội An đã rẽ hướng không ngờ đối với cô giáo người Anh, khi chiếc cốc trong khách sạn trở thành nguồn cảm hứng để cô khởi nghiệp với một thương hiệu gốm sứ nhân đạo, vừa hỗ trợ nữ nghệ nhân vừa nuôi những đứa trẻ Việt Nam lang thang, cơ nhỡ, từng phải lục thùng rác kiếm ăn, theo CNA.
Hà Nội trở thành “điểm nóng” du lịch dịp 2/9
Mặc dù vẫn đang là cao điểm du lịch hè, nhưng lượng khách đặt tour dịp nghỉ lễ 2/9 qua các công ty lữ hành lớn tại TP.HCM đã rất sôi động. Đáng chú ý, các tour đến Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang thu hút sự quan tâm lớn, đặc biệt là từ du khách Việt kiều.
Báo Anh ca ngợi Huế là thủ phủ ẩm thực chay của Việt Nam
Khi bước vào Hoàng thành Huế, giữa những cung điện tráng lệ và sân vườn yên bình, phóng viên Daniel Stables làm việc cho tạp chí National Geographic Traveller của Anh gặp hướng dẫn viên Quốc Dũng — người đã kể cho anh nghe hành trình lịch sử tạo nên danh tiếng cho ẩm thực chay ở Huế.
Khách Hàn Quốc chiếm 1/4 lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng
Khách Hàn Quốc chiếm 1/4 lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng, đây là thông được đưa ra tại buổi gặp mặt các đối tác Hàn Quốc đồng hành cùng du lịch Đà Nẵng vừa diễn ra vào tối 4/8.
Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng thu về hơn 31 nghìn tỷ đồng
Du lịch Đà Nẵng tăng trưởng ấn tượng thu về hơn 31 nghìn tỷ đồng, thông tin vừa được Cục Thống kê Đà Nẵng cho biết.
Sắp có tàu đêm tham quan vòng quanh Hà Nội
Nghỉ lễ 2/9: Hà Nội sẽ ra mắt đoàn tàu 2 tầng "5 cửa ô", kết nối các di sản văn hóa bằng trải nghiệm du lịch đêm độc đáo. Đây là sản phẩm mới trong loạt hoạt động hút khách dịp lễ 2/9 sắp tới.