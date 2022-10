Bão số 6 mạnh lên cấp 12, ảnh hưởng vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hồi 07 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Dự báo đường đi của bão Nesat trên Biển Đông trong những ngày tới.

Ngày và đêm nay, hình thái này đi theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 15 km/h và khả năng mạnh thêm. Rạng sáng 18/10, tâm bão nằm cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 15.

Lúc 4 giờ ngày 18/10, vị trí bão số 6 ở vào khoảng 18,8N-114,0E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Bắc, bão đi theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15 km/h và có khả năng mạnh thêm, di chuyển với tốc độ cấp 12-13, giật cấp 15.

Vùng nguy hiểm được dự báo trong khoảng 16,5-21,5N; 112,0-119,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 7h ngày 18/10, bão sẽ còn cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 330km về phía đông bắc và tiếp tục đi về phía tây tây nam. Mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng mạnh thêm. Lúc này, sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14.

Dự báo 04h ngày 19/10, vị trí bão số 6 ở vào khoảng 17,7N-111,0E; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Bắc, bão đi theo hướng Tây Tây Nam, 15 km/h, di chuyển với tốc độ cấp 11-12, giật cấp 14.

Vùng nguy hiểm được dự báo trong khoảng 15,0-21,5N; 108,5-116,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng): Cấp 3, khu vực Bắc Biển Đông.

Từ 48 đến 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 96h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Từ 96 đến 120h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15km, cường độ mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão NESAT, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, sau tăng lên cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - 12, giật cấp 14, sóng biển cao 4 - 7m.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 18/10, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão cấp 11-13, giật cấp 15; biển động dữ dội; sóng biển cao từ 8,0-10,0m.

Trên đất liền ngày hôm nay (17/10), không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 17-20 độ.

Sau thời điểm này, bão bắt đầu giảm cấp. Đến sáng 19/10, khi tâm bão còn cách quần đảo Hoàng Sa 190 km, cường độ duy trì cấp 11-12, giật cấp 14.

Bão sau đó đổi hướng đi liên tục theo hướng Tây và Tây Tây Bắc, khả năng suy yếu dần. Cơ quan khí tượng dự báo thời điểm tiến sát đất liền Bắc Trung Bộ rạng sáng 21/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng. Khi bão tiến sâu vào đất liền, hoàn lưu sau bão ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Hiện bão số 6 có diễn biến phức tạp do tác động với không khí lạnh khi di chuyển đến vùng biển phía nam đảo Hải Nam Trung Quốc). Do đó, đơn vị chưa đưa ra nhận định về ảnh hưởng của bão tới đất liền nước ta do cần theo dõi thêm các kịch bản tương tác của không khí lạnh. Hiện, các tác động ban đầu của bão được đánh giá trên biển.

Theo đó, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 11-13, giật cấp 15. Sóng cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) cũng có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10.

