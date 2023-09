Bất ngờ thị trường thuê xe tự lái lễ 2-9

Dịp lễ Quốc khánh 2-9 được nghỉ đến 4 ngày nên nhiều người đã lên kế hoạch về quê hoặc du lịch, trong đó các tuyến biển như Vũng Tàu, Phan Thiết được chọn nhiều. Ngoài ra, khách còn chọn tuyến Đà Lạt để du lịch trong dịp lễ này. Theo đó, thông thường phương tiện được chọn khá nhiều là thuê xe tự lái.

Thông tin từ các công ty cho thuê xe tại TP.HCM cho biết nhiều khách đã đặt cọc thuê xe từ trước lễ cả tháng. Giá cho thuê xe trong dịp lễ nếu đặt từ trước lễ một tháng sẽ có mức giá tăng khoảng 30%, còn đặt trước lễ 2 tuần tăng đến 50% so với ngày thường.

Kiểm tra xe trước khi cho thuế





Tuy nhiên, thị trường cho thuê xe tự lái ở kỳ nghỉ 2-9 năm nay không sôi động như năm ngoái bởi nhiều khách hàng đã hủy đặt thuê xe, chấp nhận bỏ tiền đặt cọc 30%.

Ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng cho thuê xe Ibookcar (TP.HCM), cho biết những dịp lễ Tết trước đó khách thuê xe tự lái đều tăng mạnh nên không đủ xe cung cấp, còn dịp lễ này ngược lại hầu như nhà xe nào cũng còn khá nhiều xe chờ khách. Theo ông Đạt, có thể do kinh tế khó khăn nên khách thuê xe giảm.

Còn theo ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH Sigo Việt Nam (sở hữu nền tảng cho thuê xe tụ lái Sigo), trước thời điểm nhận xe 1-2 ngày, khách hủy cọc chiếm đến 20%. Nguyên nhân là do thời tiết trong dịp lễ này không thuận lợi, nhiều nơi có mưa, bất tiện cho việc đi du lịch. Nhiều khách đã hủy thuê xe đi du lịch các tuyến biển. Tuyến Đà Lạt cũng vắng khách do có nhiều mưa tại điểm du lịch này. Phòng ốc ở đây còn bỏ trống khá nhiều do không có khách thuê.

Cũng theo ông Long, do khách hủy bỏ kế hoạch về quê nghỉ lễ, đi du lịch cao nên nguồn xe cho thuê đến thời điểm này, ngày 2-9, vẫn còn khá nhiều. Do đó, nhiều điểm cho thuê tự lái phải nỗ lực tìm kiếm khách bằng cách giảm giá chỉ tăng 20%-30% so với ngày thường thay vì mức tăng 50%-80% cho những ngày cận lễ cùng kỳ năm ngoái, thậm chí không ít điểm cho thuê xe chỉ cho thuê với mức giá như ngày thường để tìm kiếm khách ngay trong lễ.

Theo Người Lao động