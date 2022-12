Bình Định xin chủ trương thành lập Thành phố An Nhơn

09/12/2022 6:00 AM (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản báo cáo và đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, thống nhất chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập Thành phố An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

Chủ trương thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập Thành phố An Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 244,494 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 180.019 người của thị xã An Nhơn hiện có. Nếu được phê duyệt, An Nhơn sẽ là Thành phố thứ 2 của tỉnh Bình Định sau Thành phố Quy Nhơn.

Một góc thị xã An Nhơn nhìn từ trên cao. Ảnh Nguyễn Dũng

Theo đó, thị xã An Nhơn cách Thành phố Quy Nhơn gần 20 km về phía tây bắc, được thành lập năm 2011, hiện là đô thị loại 3 với 5 phường và 10 xã.

Theo đó, ngoài 5 phường hiện có, UBND tỉnh Bình Định xin chủ trương thành lập thêm 6 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 xã, gồm: Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hậu và Nhơn Phong; thành lập thành phố An Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 244,494 km² diện tích tự nhiên và quy mô dân số 180.019 người của thị xã An Nhơn hiện có.

Theo UBND tỉnh Bình Định, thị xã An Nhơn là đô thị vệ tinh của Thành phố Quy Nhơn và là trung tâm giao lưu kinh tế , văn hoá - xã hội trong khu vực miền Trung - Tây nguyên theo định hướng phát triển KT-XH của tỉnh.

Bên cạnh đó, An Nhơn hiện có hệ thống giao thông rất thuận lợi với Quốc lộ1, Quốc lộ 19 và đường sắt Bắc - Nam đi qua. Đây cũng là địa phương có dự án tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và dự án tuyến đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Gia Lai) đi qua.

Trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của An Nhơn đều đạt trên 15%.

So sánh chỉ số tăng trưởng giai đoạn 2011 - 2021, tổng giá trị sản xuất tăng gần 4,5 lần, từ 4.139 tỷ đồng lên 18.522 tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ tăng từ 62,5% lên gần 88%. Đặc biệt, thu ngân sách tăng từ 158,4 tỷ đồng/năm lên 1.022 tỷ đồng/năm...

Thu nhập bình quân đầu người của thị xã An Nhơn năm 2021 gấp 3 lần năm 2011 (tăng từ 20,07 triệu đồng/người lên 59,85 triệu đồng/người)...

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, kết quả tự rà soát, đánh giá đến cuối năm 2022, thị xã An Nhơn đạt 5/5 tiêu chí thành lập thành phố trực thuộc tỉnh Bình Định. Về việc thành lập phường thuộc đô thị loại III, thị xã An Nhơn có 2 xã hoàn thành 18/18 tiêu chuẩn; 3 xã hoàn thành 17/18 tiêu chuẩn và 1 xã hoàn thành 16/18 tiêu chuẩn.

Trước đó, ngày 2/3/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Định, với phạm vi đánh giá khu vực nội thị gồm 5 phường (Nhơn Thành, Đập Đá, Nhơn Hưng, Bình Định và Nhơn Hòa) và ngoại thị gồm 10 xã (Nhơn Phúc, Nhơn Lộc, Nhơn Thọ, Nhơn An, Nhơn Hậu, Nhơn Phong, Nhơn Hạnh, Nhơn Khánh, Nhơn Mỹ, Nhơn Tân).

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, việc thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập Thành phố An Nhơn là cần thiết và phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc, đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định và hiện trạng phát triển của thị xã An Nhơn và các xã hiện nay.

Theo Đầu tư