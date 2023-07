BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả reo hò

Khán giả vỡ òa khi BlackPink xuất hiện

Khoảng 19h45, nhạc tại concert BlackPink nổi lên, khán giả vỡ òa khi BlackPink xuất hiện. Mở màn đêm diễn, bốn thành viên xuất hiện trong trang phục màu trắng trong tiếng hò reo vang của khán giả Việt Nam.

Sau khi trình diễn xong ca khúc How you like that, các cô gái lần lượt gửi lời chào tới khán giả có mặt ở sân vận động Mỹ Đình. Họ bày tỏ sự háo hức khi lần đầu đến Việt Nam biểu diễn.

Nhóm BlackPink gửi lời chào bằng tiếng Anh, đặc biệt bằng cả tiếng Việt. Lisa chia sẻ lúc đầu cô rất lo lắng vì trời mưa to nhưng sau đó các thành viên đều vui mừng vì trời quang mây tạnh.

Các cô gái hát liên tục, sau 2-3 bài hát họ nghỉ khoảng 3-5 phút để chuyển cảnh, đổi sân khấu.

Black Pink thể hiện động tác vũ đạo thuần thục, chuyên nghiệp khiến khán giả hò reo. Họ cũng ít sử dụng vũ đoàn trong các màn biểu diễn.

Trong quá trình giao lưu với khán giả, nhóm sử dụng vài câu tiếng Việt đơn giản như “Các bạn có vui không?”, “Các bạn hét lên đi”…

Khán giả bày tỏ hài lòng vì các thành viên hát live và mỗi cô gái đều có giọng hát ổn định.

Lisa có vẻ là thành viên nhận được sự yêu mến của nhiều người hâm mộ nhất. Mỗi khi màn hình led chiếu đến cô, fan hò hét rất to, to hơn hẳn các thành viên khác, chứng tỏ mức độ được yêu mến và phổ biến của Lisa ở Việt Nam.

Sau mỗi 2,3 tiết mục BlackPink lại thay trang phục. Các trang phục của họ thiên về đơn sắc, chủ yếu khoe đôi chân dài. Khán giả nhận xét trang phục của họ trong tour diễn ở Việt Nam có sự tiết chế về cá tính, mang thiên hướng dễ thương, nhí nhảnh hơn.

Các thành viên bắt đầu trình diễn solo những ca khúc nổi tiếng của mình. Rosé gặp trục trặc với tai nghe nhưng vẫn hoàn thành phần trình diễn đầy tự tin, chuyên nghiệp.

Lisa là người trình diễn solo cuối. Phần sân khấu với âm thanh, ánh sáng, vũ đoàn cùa cô được đánh giá đầu tư hơn hẳn. Giọng hát, vũ đạo của Lisa cũng khiến khán giả phấn khích, liên tục hò reo. Ở đoạn giữa, Lisa nhảy solo đầy nóng bỏng khiến sân khấu bùng bổ.

Màn nhảy See tình và nói tiếng Việt của BlackPink

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 4 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 5 Đêm thứ nhất concert BlackPink tại Việt Nam diễn ra trong không khí sôi động. Trời đổ mưa lớn trước khi đêm diễn chính thức bắt đầu. Rất may trời quang mây, không khí mát mẻ khiến đám đông thêm phần cuồng nhiệt.









BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 6 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 7 Người hâm mộ vỡ òa khi BlackPink xuất hiện.

BlackPink biểu diễn bản hit How you like that. Video: Trọng Tài.

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 8 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 9 Bốn thành viên chào và giao lưu với fan bằng những câu tiếng Việt cơ bản khiến hơn 30.000 khán giả reo hò phấn khích.

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 10 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 11 Khán đài sân Mỹ Đình được phủ đầy bằng sắc hồng. Khán giả cuồng nhiệt hát theo từng ca khúc của BlackPink.

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 12 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 13 Sân khấu solo của từng thành viên được khán giả reo hò, ủng hộ nhiệt tình. Rosé gặp vấn đề với micro nhưng được fan khen hát live to, rõ, phong thái biểu diễn chuyên nghiệp. Lisa là thành viên được đám đông cổ vũ nhiệt tình nhất mỗi khi xuất hiện trên màn hình led.

Khán giả reo hò khi Jennie hướng dẫn các thành viên nhảy hit See tình của Hoàng Thùy Linh. Video: Duy Nam.

BlackPink đội nón lá, check-in cùng fan Việt

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 14 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 15 Dance Challenge là phần không thể thiếu trong concert BornPink. Camera sẽ tia trúng bất kỳ khán giả trên sân, người đó sẽ được phát ở màn hình lớn và nhảy theo điệu nhạc.

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 16 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 17 BlackPink đội nón lá được trang trí riêng - đây là món quà do hội fan BlackPink tại Việt Nam gửi tặng.

BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 18 BlackPink xuất hiện trên sân Mỹ Đình, khán giả Việt vỡ òa ảnh 19 Nhóm chào khán giả sau khi trình diễn 22 tiết mục.

Theo TPO