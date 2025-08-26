Bloomberg: Từ Việt Nam vươn ra Đông Nam Á, taxi điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cạnh tranh khốc liệt với Grab
Phương Đăng (theo Pravda)
26/08/2025 9:00 AM (GMT+7)
GSM hay Xanh SM đang mang “công thức thành công” đến Lào, Indonesia và Philippines, và dự kiến sẽ tiến vào Ấn Độ – nơi VinFast vừa khai trương nhà máy xe điện. Tuy nhiên, công ty - vốn còn khá non trẻ ở các thị trường quốc tế sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi phải cạnh tranh với các đối thủ đã ăn sâu bám rễ trong ngành vốn có biên lợi nhuận mỏng, Bloomberg dẫn lời chuyên gia phân tích nhận định.
Tỷ phú giàu nhất Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng, đã đặt mục tiêu chia lại thị phần thị trường gọi xe khắp Đông Nam Á khi công ty taxi Green & Smart Mobility (GSM), hay còn gọi là Xanh SM, đối đầu với Grab Holdings để giành vị trí số một tại thị trường quê nhà.
Tuy nhiên, theo ông Nathan Naidu – chuyên gia phân tích của Bloomberg Intelligence, công ty sẽ gặp nhiều khó khăn do phải đấu với những đối thủ đã chiếm lĩnh thị trường lâu năm trong ngành có lợi nhuận mỏng, cùng với việc GSM còn hạn chế về sự hiện diện tại các thị trường nước ngoài.
Theo Mordor Intelligence, ông Phạm Nhật Vượng đang tận dụng tiềm lực tài chính mạnh, chiến lược giá cạnh tranh và đội xe điện VinFast – công ty do ông sáng lập – để mở rộng thị trường.
Tại Việt Nam, GSM chiếm 40% thị phần gọi xe trong quý I, so với Grab 32% và BE Group 6%, theo Mordor. Tuy nhiên, Rakuten Insight cho rằng hiện Grab vẫn dẫn đầu với 55% thị phần, còn GSM đạt 35%.
Mở rộng ra Đông Nam Á và Ấn Độ
Mới hơn 2 năm tuổi, GSM đang mang “công thức thành công” của mình ra Lào, Indonesia và Philippines, đồng thời dự kiến sẽ tiến vào Ấn Độ, nơi VinFast vừa khai trương nhà máy sản xuất xe điện. VinFast cũng cho biết sẽ mở nhà máy xe điện tại Indonesia vào mùa thu năm nay.
Ông Vượng – hiện nắm giữ 95% cổ phần GSM – xem dịch vụ gọi xe này như một công cụ tiếp thị để biến VinFast thành thương hiệu xe điện toàn cầu. Trong quý I, mảng dịch vụ gọi xe chiếm khoảng 21% doanh số bán xe của VinFast. Theo ông Nguyễn Văn Thành, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), công ty có thể mở rộng sang các thị trường châu Á khác như một phần trong “chiến lược lớn” của Vingroup, cũng như tiến vào các mảng vận tải liên tỉnh, dịch vụ cao cấp, giao hàng và dịch vụ doanh nghiệp.
Đầu tư lớn tại Philippines và Indonesia
GSM có kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD tại Philippines trong ba năm tới, sau khi triển khai 2.500 xe tại khu vực thủ đô Manila, theo một tuyên bố của chính phủ hồi tháng 6. GSM từ chối bình luận về thông tin này.
Tại Indonesia, GSM dự kiến có 10.000 xe taxi điện màu xanh ngọc (Green SM) hoạt động trên đường phố vào cuối năm 2025, đối đầu trực tiếp với Grab, Gojek (thuộc GoTo Group) và Blue Bird.
Theo dự báo của Maybank Securities, nếu đội xe GSM đạt 16.000 xe vào năm 2026, công ty có thể chiếm 6% thị phần gọi xe ở Indonesia; và nếu mở rộng lên 35.000 xe vào năm 2027 – tương đương quy mô đội xe tại Việt Nam – thị phần có thể đạt 12%.
Khi đó, Grab và GoTo có thể chứng kiến giá trị doanh thu từ dịch vụ gọi xe theo nhu cầu giảm lần lượt 1% và 3% vào năm 2027, do sự cạnh tranh từ GSM, các nhà phân tích cho biết.
Giám đốc điều hành Blue Bird, ông Adrianto Djokosoetono, nhận định sự xuất hiện của GSM sẽ trở thành “chất xúc tác để Blue Bird đổi mới”, đồng thời cho biết công ty ông sẽ tập trung vào dịch vụ di chuyển, mở rộng hợp tác và nâng cao chất lượng. Trong khi đó, CEO GoTo, ông Patrick Sugito Walujo, cũng thừa nhận GSM sẽ trở thành đối thủ đáng gờm tại Indonesia. Grab không đưa ra bình luận.
Cạnh tranh khốc liệt và thách thức tồn tại
Dù vậy, ông Naidu của Bloomberg Intelligence bình luận, quy mô đội xe của GSM vẫn còn rất nhỏ so với Grab và Gojek – vốn có hàng triệu xe hoạt động khắp Đông Nam Á. Ông không cho rằng kế hoạch thâm nhập Indonesia của ông Vượng sẽ tạo ra mối đe dọa cạnh tranh lớn đối với hai “ông lớn” này.
GoTo gần đây cũng đã rút khỏi một số thị trường như Thái Lan và Việt Nam trong nỗ lực cắt giảm chi phí, cho thấy những thách thức khắc nghiệt khi mở rộng sang thị trường mới.
