BMW 525i đời cổ biển tứ quý 5 tại Hà Nội

06/07/2022 6:14 AM (GMT+7)

06/07/2022 6:14 AM (GMT+7)

Dù ở thời điểm nào, BMW 5-Series luôn là mẫu xe hạng sang mà nhiều người tiêu dùng trong nước muốn sở hữu. Thương hiệu Đức luôn có thiết kế ngoại thất sang trọng và hiệu suất mạnh mẽ.

Sau nhiều năm sử dụng, chiếc BMW 525i của một dân chơi tại Hà Nội vẫn luôn là mục tiêu của giới săn xe biển đẹp. Một người thợ độ xe tại đường Giải Phóng, Hà Nội cho biết: "Vì tình trạng xe đã cũ, giá trị của chiếc xe đã bị giảm nhiều. Tuy nhiên, biển số tứ quý 5 của chiếc BMW 525i đời cổ luôn là món hàng quý giá, khiến tổng giá bán hiện tại của sản phẩm đến từ Đức lên tới vài trăm triệu đồng".

Theo quan niệm, số 5 đứng cùng nhau như trong biển tứ quý "5555" thể hiện được ước vọng về sự hoà hợp, bình an, sinh sôi, làm việc gì cũng thuận lợi và tiến đến vị trí cao nhất. Do đó, phương tiện có biển số tứ quý 5 được biết sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho chủ sở hữu. Đây là điều khiến chiếc 525i luôn giữ được giá trị qua thời gian.

Ngoài ra, các sản phẩm đến từ thương hiệu Đức luôn thu hút nhiều người đam mê lái xe trong nước. Do đó, nếu chủ sở hữu có kế hoạch tùy chỉnh, tân trang lại BMW 525i, giá trị của chiếc xe có thể gấp từ 2 đến 3 lần so với hiện tại nếu nó được chuyển nhượng cho một người khác.

Theo Tiền Phong