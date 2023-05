Bộ Công an dự kiến có kết luận điều tra vụ án Việt Á trong Quý II/2023

06/05/2023 3:11 AM (GMT+7)

Thông tin tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2023 diễn ra chiều nay (5/5), Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ án Việt Á dự kiến sẽ có kết luận điều tra trong quý I/2023. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ án, có quá nhiều vụ án đang tiến hành đồng thời nên Bộ Công an đã đề xuất xin gia hạn điều tra và cố gắng đưa ra kết luận điều tra trong Quý II/2023.

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an, thông tin về đại án Việt Á.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm COVID-19 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước, với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng. Điều đáng nói, Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á) lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 "bắt tay" với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 để hưởng lợi bất chính số tiền lớn.

Kết quả điều tra đến nay xác định Phan Quốc Việt đã "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng. Theo lời khai của bị can Việt, số tiền mà tổng giám đốc Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" là gần 800 tỷ đồng.

Từ khi khởi tố vụ án đến nay, C03 - Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố 29 vụ án với hơn 100 bị can, phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng.





Theo VOV