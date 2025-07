Sóng gió chính trị với bà Paetongtarn, kinh tế Thái Lan càng nhiều rủi ro

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn. Ảnh: BP.

Ngày 1/7, Ngân hàng Thái Lan (BOT) đã xác định 4 yếu tố chính làm gia tăng rủi ro đối với nền kinh tế Thái Lan, với tác động gia tăng của sự ổn định chính trị trong nước hiện đang là tâm điểm cùng với các mức thuế trả đũa sắp tới của Mỹ.

Ông Pranee Sutthasri, Giám đốc cấp cao của Bộ phận Kinh tế vĩ mô tại BOT, tiết lộ rằng hoạt động kinh tế của Thái Lan sẽ chậm lại.

Sự chậm lại này diễn ra sau dự đoán về sự suy yếu trong động lực từ các ngành du lịch và xuất khẩu quan trọng, mặc dù sản xuất ô tô, đặc biệt là xe du lịch, đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đầy hứa hẹn.

Trong tương lai, ngân hàng trung ương sẽ theo dõi chặt chẽ một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm các chính sách thương mại đang thay đổi của các nền kinh tế lớn toàn cầu và những diễn biến đang diễn ra trong ngành du lịch.

Hơn nữa, ngân hàng sẽ theo dõi khả năng thích ứng của các doanh nghiệp khi họ điều hướng sự cạnh tranh gay gắt và sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng. Cuối cùng, cả rủi ro địa chính trị và các yếu tố chính trị nội bộ sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Số phận chính trị của bà Paetongtarn Shinawatra đang đối mặt với sự bất định sau sự phản đối dữ dội của phe đối lập về cuộc gọi bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình đòi bà từ chức thủ tướng, và bà đã bị đình chỉ chức vụ chiều 1/7.

"Các yếu tố chính trị trong nước nằm trong số những yếu tố mà BOT sẽ theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn tới" - ông Pranee tuyên bố. "Mặc dù hoạt động kinh tế trong tương lai cần được theo dõi, đặc biệt là du lịch và xuất khẩu hàng hóa đang có xu hướng giảm, nhưng niềm tin kinh doanh vào tháng 6 năm 2025 đã tăng lên ở cả lĩnh vực sản xuất và phi sản xuất. Tuy nhiên, bất ổn kinh tế vẫn là trở ngại chính".

Tháng 5: Sự sụt giảm kinh tế khiêm tốn

Hiệu suất kinh tế và tài chính của Thái Lan vào tháng 5 đã chậm lại một chút so với tháng trước. Điều này là do sự sụt giảm trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trong thương mại, vận tải và du lịch.

Sản lượng công nghiệp giảm 0,6% so với tháng trước, đáng chú ý là trong các lĩnh vực như thực phẩm, đồ uống, đồ điện tử và ổ đĩa cứng. Điều này một phần là do sản lượng tăng đột biến trước đó để bổ sung hàng tồn kho và tác động tạm thời từ việc đóng cửa nhà máy lọc dầu để bảo trì.

Du lịch tiếp tục hoạt động chậm lại, với doanh thu giảm 7% so với tháng trước. Số lượng khách du lịch nước ngoài giảm 2,9% từ tháng 4 xuống còn 2,3 triệu.

Sự sụt giảm này đặc biệt rõ ràng đối với những du khách chi tiêu nhiều, đi xa từ các khu vực như Úc và Châu Âu (trừ Nga). Ngược lại, số lượng du khách đi xa từ các quốc gia như Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản lại tăng.

Đầu tư tư nhân giảm 0,6% so với tháng trước sau một đợt tăng đột biến trước đó. Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân vẫn ổn định phần lớn, tăng khiêm tốn 0,2% so với tháng trước, do hàng hóa bền tiếp tục tăng trưởng trong khi dịch vụ giảm.

Niềm tin của người tiêu dùng giảm trong tháng thứ tư liên tiếp, do lo ngại về chính sách thương mại khó lường của Hoa Kỳ, sự phục hồi kinh tế chậm chạp của Thái Lan và nợ hộ gia đình và doanh nghiệp vẫn ở mức cao.

Chi tiêu của chính phủ giảm mạnh 18,9% so với cùng kỳ năm trước, ảnh hưởng đến cả chi tiêu thường xuyên và đầu tư vốn của chính quyền trung ương.

Sự sụt giảm đáng kể này phần lớn là do cơ sở so sánh cao từ năm trước, khi giải ngân tăng tốc sau khi ban hành Đạo luật Ngân sách 2024.

Tuy nhiên, khi so sánh với mức trung bình lịch sử, chi tiêu hiện tại và đầu tư của chính quyền trung ương vẫn tăng theo từng năm, được thúc đẩy bởi các khoản chi trả lương hưu, bồi thường cho nhân viên, chăm sóc sức khỏe cho công chức và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của các cơ quan giao thông.