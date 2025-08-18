Người dân đi chơi lễ 2/9 dự kiến tăng cao, Cục Hàng không yêu cầu các hãng tăng cường phục vụ

Ngành hàng không lên phương án phục vụ cao điểm lễ 2/9

Cao điểm 2/9 đang đến gần, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi các đơn vị ngành hàng không dân dụng về công tác đảm bảo phục vụ hành khách dịp lễ 2/9.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu các hãng phải sớm có kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí đủ nguồn lực phục vụ; chủ động công bố thông tin đầy đủ, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng hạ tầng truyền thông số về lịch khai thác, phương án tăng chuyến.

Các hãng cần chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để đảm bảo khai thác tối đa năng lực đội tàu bay, nhân viên hàng không (phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên…); quán triệt toàn bộ các bộ phận, nhân viên tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tận tâm, chu đáo, lịch sự, niềm nở trong phục vụ hành khách.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng phải sớm có kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Gia Linh

Các phải phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng; kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý, đảm bảo giá bán đúng quy định.

Ngoài ra, Cục yêu cầu các hãng tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và khu vực kios check-in, khuyến khích hành khách thực hiện thủ tục trực tuyến; bố trí nhân viên có thẩm quyền giải quyết kịp thời, trách nhiệm đối với các phản ánh, khiếu nại phát sinh; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách trong trường hợp chuyến bay bị chậm kéo dài hoặc bị hủy; hạn chế tối đa việc dừng khai thác tàu bay vì lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến vì lý do của hãng hàng không.

Đặc biệt, các tại sân bay trọng điểm như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, các đơn vị phải bố trí đủ nhân lực, duy trì chế độ trực, theo dõi sát hoạt động bay và báo cáo kịp thời khi có diễn biến bất thường. Kiểm tra, rà soát hạ tầng, hệ thống và thiết bị bảo đảm hoạt động bay; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến trình trạng xe dù, bến cóc, tăng giá vé trái quy định. Đồng thời, cơ quan chức năng phải có phương án duy trì thông suốt dịch vụ điều hành trong cao điểm Lễ 2/9.