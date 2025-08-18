Hà Nội có thêm tuyến buýt điện miễn phí kích cầu du lịch dịp lễ 2-9

Ảnh minh họa: VGP

Sáng hôm nay (18/8), Hà Nội đưa vào vận hành tuyến buýt điện miễn phí E11 kết nối Yên Phụ - Bờ Hồ - Lăng Bác, giúp người dân dễ dàng đi đến các địa điểm du lịch nổi tiếng tại trung tâm thành phố, TTXVN đưa tin.

Tuyến buýt này sẽ miễn phí cho người dân từ nay đến hết năm nay. Xe buýt sẽ đi qua nhiều địa danh gắn với lịch sử và văn hóa Hà Nội như Hồ Gươm, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố cổ Hà Nội và các bảo tàng trung tâm.

Tuyến buýt điện E11 hoạt động từ 7 giờ đến 18 giờ, với tần suất 12 phút/chuyến vào thứ Bảy, Chủ nhật; 15 phút/chuyến vào thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm và 18 phút/chuyến vào thứ Hai và thứ Sáu. Tuyến buýt này sẽ miễn phí cho người dân từ nay đến hết năm 2025.

Nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, Hà Nội cũng tăng cường các tuyến buýt phục vụ nhân dân và du khách đến triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Các tuyến buýt được tăng cường gồm hai tuyến hiện có là tuyến 43, E10 cùng ba tuyến bổ sung là E02, E08 và E09. Tần suất từ 20 đến 60 phút/chuyến, tổng số 258 lượt xe mỗi ngày. Hành khách có thể dễ dàng tra cứu lộ trình, điểm dừng của các tuyến, thời gian đón và theo dõi vị trí xe theo thời gian thực thông qua ứng dụng VinBus.