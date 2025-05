Bột ngọt – Một thời vàng son, một thời bị tẩy chay và sự thật sau những lời đồn độc hại

Bột ngọt - vang bóng một thời

Có một thời, bột ngọt hay còn gọi là mì chính không đơn thuần là một loại gia vị, mà là biểu tượng của sự đủ đầy, khấm khá. Thập niên 80, đầu 90, khi mọi thứ còn được phân phối theo tem phiếu, chỉ cần có trong tay một gói bột ngọt Vedan hay Ajinomoto, người ta đã thấy mình “ăn nên làm ra”.

Trong đám cưới, người ta tặng nhau bột ngọt như tặng vàng. Trong giỏ quà biếu sếp, ngoài rượu, chè thì một gói mì chính cũng đủ khiến người nhận xúc động. Có người nói vui: “Trong căn bếp nghèo, chỉ cần có chút mì chính rắc vào nồi canh rau muống, cũng thành bữa tiệc”.

Cũng nhờ sự khan hiếm ấy mà cụm từ "mì chính cánh" ra đời – để ví von một người đàn ông hiếm hoi giữa tập thể toàn phụ nữ, quý như những hạt mì chính dạng cánh lớn thời bao cấp. Đó không chỉ là gia vị, mà là câu chuyện xã hội, là biểu tượng của giai đoạn chuyển mình khó nhọc của một dân tộc vừa bước ra khỏi thời kỳ bao cấp.

Thế nhưng, bước vào thập niên 2000, hình ảnh “quý phái” của bột ngọt bất ngờ sụp đổ. Một loạt bài báo, tin đồn trên diễn đàn và lời truyền miệng khiến người tiêu dùng quay ngoắt 180 độ. Mì chính bị gắn mác “gây ung thư”, “gây tổn thương thần kinh”, “khiến trẻ chậm phát triển”, thậm chí có người đồn “ăn vào thì lồi mắt, teo não”.

Nguyên nhân khiến người tiêu dùng “quay ngoắt” với bột ngọt được cho rằng, vào thập niên 2000 xuất hiện một hội chứng gọi là "Hội chứng nhà hàng Trung Quốc" (nay gọi là hội chứng phức hợp MSG) là hiện tượng một số người gặp phản ứng sau khi ăn thực phẩm chứa bột ngọt – loại gia vị phổ biến trong ẩm thực châu Á. Theo tiến sĩ Jayne Leonard (Mỹ), các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, đỏ mặt, tức ngực, khó thở, tê miệng và tim đập nhanh – đôi khi dễ nhầm với bệnh tim hoặc dị ứng thực phẩm. Hầu hết các trường hợp đều nhẹ và tự hết sau vài giờ, nhưng một số hiếm có thể nguy hiểm. Từng ghi nhận có bệnh nhân Ấn Độ bị sưng họng nghiêm trọng sau khi ăn món có chứa MSG. Những thông tin này nhanh chóng lan truyền và khiến nhiều người cảm thấy hoang mang.

Một nguyên nhân chính được nhắc đến đó là sau vụ bê bối môi trường của Vedan năm 2008, khiến làn sóng tẩy chay sản phẩm Vedan lan rộng toàn quốc. Người tiêu dùng, thay vì phân biệt giữa hành vi môi trường và tính an toàn thực phẩm, đã dán nhãn "bột ngọt là độc hại" một cách cảm tính.

Thị trường lúc ấy chứng kiến sự lên ngôi của các “gia vị thay thế” – hạt nêm, nước dùng cô đặc, gia vị tự nhiên… trong đó không ít sản phẩm vẫn chứa glutamate (thành phần chính của bột ngọt) lại được ngụy trang bằng một cái tên khác.

Có ý kiến cho rằng, đó là cuộc “đổi tên” có chủ ý để “sống khỏe”, khi người tiêu dùng từ chối mì chính nhưng lại tiếp tục tiêu thụ glutamate mỗi ngày.

Bột ngọt Ajinomoto là cái tên quen thuộc với bếp người Việt trong nhiều thập niên qua

Bột ngọt có đáng sợ như lời đồn?

Tuy nhiên, ở góc nhìn của các nhà khoa học, bột ngọt không đáng sợ đến như vậy. Trong suốt hơn 40 năm qua, hàng trăm nghiên cứu độc lập tại Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, đều đi đến một kết luận thống nhất: bột ngọt là an toàn với con người nếu dùng đúng liều lượng trong nấu ăn.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) xếp bột ngọt vào nhóm “Generally Recognized As Safe” – nhóm an toàn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu (EFSA)… cũng đồng thuận với đánh giá này.

Theo các nhà khoa học, chỉ một lượng rất lớn, từ 3g trở lên mà không ăn kèm thực phẩm mới có thể gây ra cảm giác nóng mặt, mệt mỏi ở một số người nhạy cảm. Mà thử hỏi: có ai trong đời ăn cả thìa bột ngọt “chay” như thế chưa?

Còn trong thực phẩm tự nhiên, glutamate tồn tại sẵn trong cà chua, phô mai, rong biển, cá biển... và đó cũng chính là nguồn cảm hứng để người Nhật phát minh ra mì chính đầu thế kỷ 20.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã chính thức xếp bột ngọt là phụ gia thực phẩm thuộc nhóm điều vị an toàn (với mã số E621) và được phép sử dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm theo Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ngày 31/08/2001.

Từ món quà quý thời bao cấp đến “kẻ bị cáo buộc” trong cuộc chiến dinh dưỡng hiện đại, bột ngọt đã trải qua những thăng trầm hiếm có trong lịch sử một loại gia vị. Nhưng những tranh cãi chưa bao giờ làm thay đổi bản chất của nó – một chất điều vị có nguồn gốc từ tự nhiên, được khoa học xác nhận là an toàn nếu sử dụng hợp lý.