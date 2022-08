Cận cảnh Toyota Fortuner Leader tại Thái Lan, giá từ 905 triệu đồng

13/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

13/08/2022 6:00 AM (GMT+7)

Toyota Fortuner Leader





Toyota Thái Lan giới thiệu chiếc Toyota Fortuner Leader nâng cấp mới nhất. Trong đó đáng chú ý là việc bổ sung biến thể Leader với ba phiên bản nhỏ bên cạnh các biến thể Legender và GR-S. Xe Các phiên bản mới bao gồm: 2.4 Leader G 4x2 giá 1,371 triệu baht (905 triệu đồng), 2.4 Leader V 4x2 giá 1,490 triệu baht (985 triệu đồng) và 2.4 Leader V 4x2 1,560 triệu baht (1,030 tỷ đồng).

Được định vị thấp hơn các biến thể Legender và GR-S nhưng những chiếc Fortuner Legender vẫn sở hữu một ngoại hình hấp dẫn. Phần đầu xe góc cạnh hơn với lưới tản nhiệt và cản trước lấy từ Legender. Kích thước mâm xe tăng lên thành 18 inch với thiết kế mới. Một số tính năng được bổ sung là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi...

Về vận hành, các phiên bản Toyota Fortuner Leader sử dụng máy dầu 2.4L. Cỗ máy này cung cấp sức mạnh tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400nm. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu sau hoặc hai cầu.

Bên cạnh các phiên bản Leader, Toyota Thái Lan cũng nâng cấp nhẹ cho các phiên bản Legender và GR-S. Các phiên bản 2.4 Legender được nâng cấp chủ yếu ở hệ thống an toàn, với việc được bổ sung trang bị như: Cảnh báo điểm mù tích hợp trên gương chiếu hâu bên ngoài, cảnh báo xe cắt ngang khi lùi, đặc biệt là gói an toàn Toyota Safety Sense (Kiểm soát tốc độ bằng Radar, cảnh báo chệch làn, cảnh báo tiền va chạm...). Đối với các phiên bản 2.8 Legender, do đã có sẵn các trang bị trên nên chỉ sở hữu thêm bộ lọc không khí và thay đổi nhẹ ở màu ngoại thất.

Cuối cùng, trong đợt này, Toyota bán ra phiên bản Toyota Fortuner Leader đặc biệt kỷ niệm 60 năm Toyota Thái Lan với số lượng chỉ 520 chiếc, có giá 1,889 triệu baht (1,245 tỷ đồng). Xe được trang bị động cơ diesel 2.8L tương tự các bản khác, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động hai cầu.