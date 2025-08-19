Chi tiết các tuyến đường bị cấm để phục vụ Lễ diễu binh, diễu hành dịp 2/9

Để phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Công an thành phố Hà Nội đã cấm triệt để nhiều tuyến đường trên địa bàn Thủ đô, từ 21/8 đến 2/9.

Cấm đường 54 tuyến phố

Theo Công an thành phố Hà Nội cho biết: từ 17h ngày 21/8 - 3h ngày 22/8; 17h ngày 24/8 - 3h ngày 25/8; 17h ngày 27/8 - 3h ngày 28/8; 18h ngày 29/8 - 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 - 15h ngày 2/9, sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) ở 54 tuyến đường, phố.

54 tuyến đường phố này bao gồm phố gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Thời gian và các tuyến đường tổ chức tạm cấm và khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông là từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8; từ 17h ngày 24/8 đến 3h ngày 25/8; từ 17h ngày 27/8 đến 3h ngày 28/8; từ 18h ngày 29/8 đến 15h ngày 30/8; từ 18h ngày 1/9 đến 15h ngày 2/9.

Cụ thể, ở các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai 1 sẽ tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2 tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông

Công an thành phố Hà Nội khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông đối với các xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô ở các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3.

Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện tại các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: QL32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, QL21A, đường Hồ Chí Minh, QL6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, QL18) hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Phân luồng phương tiện đi vòng qua khu vực cấm

Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau:

Các xe ô tô trong diện tạm cấm từ QL5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ các tỉnh phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi các tỉnh phía bắc, tây, tây bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) đi theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt.... Hoặc đi từ QL5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình (phường Ba Đình) và một số tuyến phố trung tâm thủ đô. Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia sự kiện trọng đại này (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Trước đó, dự kiến sẽ có buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra vào 20h ngày 21/8 và 24/8. Sơ duyệt cấp nhà nước diễn ra vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp nhà nước diễn ra vào 6h30 ngày 30/8.