Chuyến bay dài nhất thế giới: Qantas sẽ làm gì để hành khách không mệt mỏi?

Máy bay của Qantas. Ảnh: GI.

Gần 80 năm sau khi hãng hàng không Qantas của Úc bắt đầu khai thác đường bay từ Úc đến Anh, hãng đang tiến gần hơn đến nỗ lực đầy tham vọng nhất của mình: một chuyến bay thương mại thẳng từ Sydney đến London mà không cần quá cảnh.

Gần 80 năm sau khi hãng hàng không Qantas của Úc bắt đầu khai thác đường bay từ Úc đến Anh, hãng đang tiến gần hơn đến nỗ lực đầy tham vọng nhất của mình: một chuyến bay thương mại thẳng từ Sydney đến London mà không cần quá cảnh.

Hãng hàng không Úc tuần này thông báo đã chọn London là điểm đến đầu tiên cho “Dự án Sunrise”, một sáng kiến được thiết kế để kết nối trực tiếp bờ biển phía đông của Úc với các thành phố xa xôi, trước tiên là London và sau đó là New York.

Dự kiến việc bán vé sẽ bắt đầu vào tháng 2/2027, và các chuyến bay đầu tiên được lên kế hoạch vào tháng 10 cùng năm, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý, việc hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm và chứng nhận máy bay.

Chuyến bay, dự kiến kéo dài từ 19 đến 21 giờ tùy thuộc vào hướng gió và lộ trình, sẽ thiết lập một chuẩn mực mới cho du lịch đường dài và hướng tới mục tiêu biến một trong những hành trình gian khổ nhất thế giới thành một tuyến đường liên tục duy nhất.

Động thái này đã thu hút sự chú ý của giới hàng không trong gần một thập kỷ. Năm 2017, Qantas đã thách thức các nhà sản xuất máy bay Airbus và Boeing phát triển một loại máy bay có thể bay thẳng từ Sydney và Melbourne đến London và New York, với tải trọng thương mại thực tế chứ không phải là một chuyến bay trình diễn gần như trống rỗng.

Cuối cùng, Airbus đã được chọn, nhận được đơn đặt hàng từ Qantas cho 12 máy bay Airbus A350-1000ULR, một phiên bản chuyên dụng cho các chuyến bay tầm cực xa.

Đặt cược vào khoa học để giảm mệt mỏi cho các chuyến bay dài nhất thế giới

Hãng hàng không Qantas Airways đang đặt cược rằng khoa học có thể giúp những chuyến bay dài nhất thế giới bớt trở thành một "hình phạt" đối với thể trạng con người. Hãng vừa tiết lộ kế hoạch xây dựng một "khu vực chăm sóc sức khỏe" (wellness zone), tăng khoảng để chân, phục vụ bữa ăn vào khung giờ đặc biệt và hệ thống ánh sáng chuyển động trên các chuyến bay thẳng chặng Sydney - London, dự kiến ra mắt vào tháng 10 tới.

Hãng hàng không của Úc tuần này đã cung cấp thông tin chi tiết về các nghiên cứu khoa học đằng sau hành trình kéo dài khoảng 20 giờ, nhằm thuyết phục hành khách chi trả mức giá cao hơn để đổi lấy việc không phải quá cảnh.

"Việc băng qua tất cả các múi giờ này là một thách thức sinh học lớn - từ 7 đến 9 múi giờ đối với chặng London và 14 đến 16 múi giờ đối với chặng New York," Peter Cistulli, giáo sư chuyên khoa y học giấc ngủ tại Đại học Sydney, người tham gia nghiên cứu khoa học cho dự án "Project Sunrise" (Dự án Bình minh), cho biết.

Qantas đã nghiên cứu tỉ mỉ từng chi tiết cho các chuyến bay trên dòng máy bay Airbus A350-1000ULR, từ chế độ dinh dưỡng, công thái học, vận động và trên hết là ánh sáng - tín hiệu quan trọng đối với đồng hồ sinh học.

Giáo sư Cistulli cho biết, bằng cách tối ưu hóa thời gian dùng bữa - chẳng hạn như tránh phục vụ đồ ăn ngay sau khi cất cánh - và tạo ra một "khung giờ bảo vệ giấc ngủ" với sự hỗ trợ của ánh sáng, các hành khách tham gia thử nghiệm đã cho thấy sự tỉnh táo tốt hơn so với dịch vụ truyền thống.

Nhà thiết kế khoang hành khách David Caon cho biết ông được yêu cầu tiếp cận dự án này dưới góc độ một nhiệm vụ khoa học và sức khỏe, chứ không đơn thuần là thẩm mỹ.

"Khi bạn giữ một hành khách trên máy bay trong suốt cả một ngày trời, điều đó thực sự thúc đẩy một loạt các quyết định hoàn toàn mới" - ông nói.

Caon từng nảy ra ý tưởng đưa xe đạp tập thể dục hay thảm yoga lên máy bay. Dù không được chọn, một "khu vực chăm sóc sức khỏe" chuyên dụng vẫn được giữ lại, ngập trong ánh sáng dịu nhẹ.

"Tôi muốn tái tạo cảm giác như đang nằm thư giãn bên cạnh một hồ bơi" - Caon chia sẻ với các phóng viên.

Ở những khu vực khác, hệ thống chiếu sáng theo tâm trạng sẽ mô phỏng lại cảnh bình minh hoặc hoàng hôn. Đội ngũ đã mất nhiều tuần để lập trình ra 14 "kịch bản" ánh sáng lấy cảm hứng từ thiên nhiên nước Úc nhằm giảm thiểu sự khó chịu của các chuyến bay có thể kéo dài tới 22 giờ.

Việc tạo không gian rộng rãi cũng có mục tiêu kinh doanh rõ ràng: biến vị trí địa lý xa xôi của nước Úc thành trải nghiệm du lịch khó cạnh tranh - giúp tăng thêm 20% doanh thu. CEO Vanessa Hudson cho biết mức giá chênh lệch dự kiến này dựa trên kết quả thực tế từ chặng Perth đi châu Âu.



