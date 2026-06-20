Hai tỷ phú tiền điện tử lớn nhất tuyên bố Bitcoin đã chạm đáy

Bitcoin đã trải qua một mùa đông ảm đạm trong phần lớn năm 2026.

Sau một đợt tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn đổ vào các quỹ ETF giao ngay, sự chấp nhận của các tổ chức và sự lạc quan ngày càng tăng về một môi trường pháp lý thân thiện hơn, các nhà đầu tư đã tạm dừng đà tăng trưởng. Bitcoin đạt đỉnh 126.000 USD vào tháng 10/2025, nhưng đã giảm mạnh xuống khoảng 63.000 USD hiện nay.

Thêm vào đó là những lo ngại về định giá quá cao, căng thẳng địa chính trị leo thang và một thị trường ngày càng nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất, khiến cho sự điều chỉnh giảm giá trở nên dễ hiểu.

"Bitcoin có xu hướng biến động theo chu kỳ và dòng vốn ngắn hạn giảm không ảnh hưởng đến luận điểm dài hạn của chúng tôi về 'giá trị lưu trữ'. Hơn nữa, bitcoin vẫn có thể mang lại sự đa dạng hóa khỏi các thị trường có động lực đơn lẻ bất thường do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy mà chúng ta đã trải qua trong năm nay" - nhà phân tích Gautam Chhugani của Bernstein giải thích trong một ghi chú.

Nhưng gần đây, các nhà đầu tư đã quay trở lại một cách dè dặt khi căng thẳng về cuộc chiến tranh Iran giảm bớt và sự lạc quan về triển vọng dòng vốn ETF lại tăng lên.

Về tình trạng hiện tại của bitcoin, hai tỷ phú tiền điện tử đã có những bình luận đáng chú ý.

Brian Armstrong, đồng sáng lập kiêm CEO của Coinbase cho biết: "Thật ra thì không ai biết chắc chắn về những điều này cả. Nhưng tôi nghĩ nếu nhìn vào xu hướng trong quá khứ và các chỉ số về nỗi sợ hãi và lòng tham, nếu chỉ nhìn vào xu hướng của Bitcoin trong quá khứ, tôi nghĩ chúng ta đã chạm đáy ở mức khoảng 60.000 USD".

Ông cho rằng có rất nhiều yếu tố có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của Bitcoin ở đây. "Tôi nghĩ cấu trúc thị trường, việc thông qua luật, và một số công ty AI niêm yết cổ phiếu, bởi vì họ đã thu hút rất nhiều vốn rủi ro. Vì vậy, một khi các công ty này niêm yết và các lỗ hổng được mở khóa, tôi nghĩ bạn sẽ bắt đầu thấy vốn quay trở lại" - Armstrong nói.

Trong khi đó, người sáng lập Binance Changpeng Zhao nhận xét: "Các chu kỳ, mùa đông sẽ luôn đến rồi đi. Nhưng ngành công nghiệp này đang phát triển. Chúng tôi nghĩ mức giá 60.000 USD (cho bitcoin) là thực sự thấp. Mọi người đang hoảng loạn, nhưng mùa đông năm ngoái, cách đây 4 năm, giá chỉ là 16.000 USD. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần nhiều ứng dụng hơn, nhiều trường hợp sử dụng hơn. Tôi nghĩ ngày càng có nhiều trường hợp sử dụng xuất hiện. Mọi người đang phát triển nó".