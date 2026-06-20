Hai tỷ phú tiền điện tử lớn nhất tuyên bố Bitcoin đã chạm đáy
V.N (Theo YF)
20/06/2026 6:29 PM (GMT+7)
Bitcoin đạt đỉnh 126.000 USD vào tháng 10/2025, nhưng đã giảm mạnh xuống khoảng 63.000 USD hiện nay.
Bitcoin đã trải qua một mùa đông ảm đạm trong phần lớn năm 2026.
Sau một đợt tăng trưởng mạnh mẽ được thúc đẩy bởi dòng vốn đổ vào các quỹ ETF giao ngay, sự chấp nhận của các tổ chức và sự lạc quan ngày càng tăng về một môi trường pháp lý thân thiện hơn, các nhà đầu tư đã tạm dừng đà tăng trưởng. Bitcoin đạt đỉnh 126.000 USD vào tháng 10/2025, nhưng đã giảm mạnh xuống khoảng 63.000 USD hiện nay.
Thêm vào đó là những lo ngại về định giá quá cao, căng thẳng địa chính trị leo thang và một thị trường ngày càng nhạy cảm với kỳ vọng về lãi suất, khiến cho sự điều chỉnh giảm giá trở nên dễ hiểu.
"Bitcoin có xu hướng biến động theo chu kỳ và dòng vốn ngắn hạn giảm không ảnh hưởng đến luận điểm dài hạn của chúng tôi về 'giá trị lưu trữ'. Hơn nữa, bitcoin vẫn có thể mang lại sự đa dạng hóa khỏi các thị trường có động lực đơn lẻ bất thường do trí tuệ nhân tạo thúc đẩy mà chúng ta đã trải qua trong năm nay" - nhà phân tích Gautam Chhugani của Bernstein giải thích trong một ghi chú.
Nhưng gần đây, các nhà đầu tư đã quay trở lại một cách dè dặt khi căng thẳng về cuộc chiến tranh Iran giảm bớt và sự lạc quan về triển vọng dòng vốn ETF lại tăng lên.
Về tình trạng hiện tại của bitcoin, hai tỷ phú tiền điện tử đã có những bình luận đáng chú ý.
Brian Armstrong, đồng sáng lập kiêm CEO của Coinbase cho biết: "Thật ra thì không ai biết chắc chắn về những điều này cả. Nhưng tôi nghĩ nếu nhìn vào xu hướng trong quá khứ và các chỉ số về nỗi sợ hãi và lòng tham, nếu chỉ nhìn vào xu hướng của Bitcoin trong quá khứ, tôi nghĩ chúng ta đã chạm đáy ở mức khoảng 60.000 USD".
Ông cho rằng có rất nhiều yếu tố có thể thúc đẩy sự tăng trưởng của Bitcoin ở đây. "Tôi nghĩ cấu trúc thị trường, việc thông qua luật, và một số công ty AI niêm yết cổ phiếu, bởi vì họ đã thu hút rất nhiều vốn rủi ro. Vì vậy, một khi các công ty này niêm yết và các lỗ hổng được mở khóa, tôi nghĩ bạn sẽ bắt đầu thấy vốn quay trở lại" - Armstrong nói.
Trong khi đó, người sáng lập Binance Changpeng Zhao nhận xét: "Các chu kỳ, mùa đông sẽ luôn đến rồi đi. Nhưng ngành công nghiệp này đang phát triển. Chúng tôi nghĩ mức giá 60.000 USD (cho bitcoin) là thực sự thấp. Mọi người đang hoảng loạn, nhưng mùa đông năm ngoái, cách đây 4 năm, giá chỉ là 16.000 USD. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần nhiều ứng dụng hơn, nhiều trường hợp sử dụng hơn. Tôi nghĩ ngày càng có nhiều trường hợp sử dụng xuất hiện. Mọi người đang phát triển nó".
Cục đúc tiền Hoa Kỳ sản xuất đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, bản thật khác thiết kế cuối cùng
Cục đúc tiền Hoa Kỳ đã bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD mới mang hình ảnh Tổng thống Donald Trump để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ, Bộ Tài chính cho biết hôm thứ Tư.
Trung Quốc: Tăng trưởng lao dốc, thị trường tiêu dùng và đầu tư trì trệ
Trong quý II/2026, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Sự sụt giảm này phơi bày những vết nứt trong mô hình tăng trưởng khi tiêu dùng nội địa yếu kém đang trở thành "gót chân Achilles", đối lập hoàn toàn với đà tăng của lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.
Không mua vàng, đầu tư mạo hiểm, người đẩy xe hàng trở thành triệu phú có nhà đẹp, xe sang nhờ bí quyết ít ai ngờ
Trong khi nhiều người đổ tiền vào vàng, chứng khoán hay các khoản đầu tư rủi ro để tìm kiếm cơ hội đổi đời, một người đàn ông Mỹ lại trở thành triệu phú chỉ nhờ gắn bó gần 40 năm với công việc đẩy xe hàng rồi làm thu ngân tại Costco. Bí quyết giúp ông sở hữu hơn 1 triệu USD, nhà đẹp có bể bơi và cuộc sống dư dả không nằm ở những cú đầu tư "ăn may", mà ở kỷ luật tài chính, sức mạnh của lãi kép và chính sách đãi ngộ đặc biệt của doanh nghiệp.
Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt, người tiêu dùng lo lắng
Giá dầu tăng vọt sau các cuộc tấn công cuối tuần ở Trung Đông , trong khi những khoản lỗ tiếp theo của các công ty sản xuất chip máy tính và các công ty khác hưởng lợi từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo đã kéo thị trường chứng khoán xuống thấp hơn.
Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%
Nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa hoàn tất bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ, chính thức hạ tỷ lệ sở hữu xuống mức 4,9999%. Động thái cơ cấu danh mục này đưa nhóm nhà đầu tư ngoại rời khỏi ghế cổ đông lớn tại PNJ, trong đó một số quỹ thành viên đã thoái toàn bộ vốn.
Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.
Cục đúc tiền Hoa Kỳ sản xuất đồng xu 1 USD mang hình ông Trump, bản thật khác thiết kế cuối cùng
Trung Quốc: Tăng trưởng lao dốc, thị trường tiêu dùng và đầu tư trì trệ
Trong quý II/2026, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất trong hơn ba năm qua. Sự sụt giảm này phơi bày những vết nứt trong mô hình tăng trưởng khi tiêu dùng nội địa yếu kém đang trở thành "gót chân Achilles", đối lập hoàn toàn với đà tăng của lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu.
Không mua vàng, đầu tư mạo hiểm, người đẩy xe hàng trở thành triệu phú có nhà đẹp, xe sang nhờ bí quyết ít ai ngờ
Trong khi nhiều người đổ tiền vào vàng, chứng khoán hay các khoản đầu tư rủi ro để tìm kiếm cơ hội đổi đời, một người đàn ông Mỹ lại trở thành triệu phú chỉ nhờ gắn bó gần 40 năm với công việc đẩy xe hàng rồi làm thu ngân tại Costco. Bí quyết giúp ông sở hữu hơn 1 triệu USD, nhà đẹp có bể bơi và cuộc sống dư dả không nằm ở những cú đầu tư "ăn may", mà ở kỷ luật tài chính, sức mạnh của lãi kép và chính sách đãi ngộ đặc biệt của doanh nghiệp.
Mỹ - Iran tấn công lẫn nhau ở eo biển Hormuz, giá dầu tăng vọt, người tiêu dùng lo lắng
Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%
Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.