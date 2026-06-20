Tỷ phú Elon Musk tuyên bố "nóng": Đồng USD sẽ bị thay thế

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Ông Musk nhắc lại kế hoạch xây nhà máy trên Mặt Trăng

Hôm thứ Ba, ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X về cách nhân loại có thể khai thác năng lượng từ Mặt Trời để đáp ứng nhu cầu tính toán AI ngày càng khổng lồ trong tương lai.

Trong phần bình luận, người dùng James Stephenson đặt câu hỏi liệu chỉ sử dụng các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất có đủ để thu được lượng năng lượng cần thiết hay nhân loại sẽ phải đưa thêm các hệ thống năng lượng vào không gian sâu.

Ông Stephenson viết: "Liệu chỉ với quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời quanh Trái Đất, chúng ta có thể khai thác được một phần triệu năng lượng của Mặt Trời hay không?

Hay sẽ cần phóng rất nhiều vệ tinh vào quỹ đạo quanh Mặt Trời bên ngoài trường hấp dẫn của Trái Đất?".

Đáp lại, ông Musk cho rằng điều đó sẽ đòi hỏi việc xây dựng các nhà máy trên Mặt Trăng.

“Cần phải sản xuất các tấm pin mặt trời và hệ thống tản nhiệt trên Mặt Trăng, sau đó phóng chúng vào không gian sâu bằng máy phóng điện từ”, Musk viết.

Máy phóng điện từ là một hệ thống gia tốc điện từ có khả năng phóng hàng hóa vào không gian mà không cần sử dụng tên lửa truyền thống.

“Khối lượng và năng lượng sẽ thay thế đồng USD”

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong phát biểu của Musk lại là nhận định về tương lai của tiền tệ.

Theo ông, trước khi nhân loại đạt được cột mốc khai thác năng lượng quy mô khổng lồ ngoài không gian, tiền tệ theo nghĩa truyền thống có thể đã không còn nhiều ý nghĩa.

“Rất lâu trước khi đạt được mục tiêu đó, tiền tệ truyền thống sẽ không còn phù hợp nữa. Khối lượng và năng lượng sẽ thay thế đồng USD", tỷ phú giàu nhất hành tinh nhấn mạnh.

Đây không phải lần đầu Musk đưa ra quan điểm rằng tiền bạc cuối cùng sẽ mất đi vai trò trung tâm trong một nền kinh tế được vận hành bởi AI và robot.

Đế chế SpaceX giúp Musk giàu nhất hành tinh

Những phát biểu đầy tham vọng của ông Musk xuất hiện trong bối cảnh giá trị tài sản của ông đang tăng vọt sau đợt IPO lịch sử của SpaceX.

Theo các ước tính gần đây, khối tài sản của Musk đã lên tới khoảng 1.300 tỷ USD, giúp ông bỏ xa nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới cộng lại, trong đó có nhà sáng lập Amazon là Jeff Bezos.

Sau khi niêm yết, giá trị vốn hóa của SpaceX cũng đã vượt qua nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Amazon.