Tỷ phú Elon Musk tuyên bố "nóng": Đồng USD sẽ bị thay thế
Phương Đăng (theo Benzinga)
20/06/2026 9:00 AM (GMT+7)
Tỷ phú công nghệ Elon Musk một lần nữa khẳng định tham vọng xây dựng năng lực sản xuất ngoài không gian nhằm phục vụ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong tương lai, đồng thời đưa ra dự báo táo bạo rằng đồng USD cuối cùng sẽ bị thay thế bởi “khối lượng và năng lượng”.
Ông Musk nhắc lại kế hoạch xây nhà máy trên Mặt Trăng
Hôm thứ Ba, ông Musk đăng tải trên mạng xã hội X về cách nhân loại có thể khai thác năng lượng từ Mặt Trời để đáp ứng nhu cầu tính toán AI ngày càng khổng lồ trong tương lai.
Trong phần bình luận, người dùng James Stephenson đặt câu hỏi liệu chỉ sử dụng các vệ tinh trên quỹ đạo Trái Đất có đủ để thu được lượng năng lượng cần thiết hay nhân loại sẽ phải đưa thêm các hệ thống năng lượng vào không gian sâu.
Ông Stephenson viết: "Liệu chỉ với quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời quanh Trái Đất, chúng ta có thể khai thác được một phần triệu năng lượng của Mặt Trời hay không?
Hay sẽ cần phóng rất nhiều vệ tinh vào quỹ đạo quanh Mặt Trời bên ngoài trường hấp dẫn của Trái Đất?".
Đáp lại, ông Musk cho rằng điều đó sẽ đòi hỏi việc xây dựng các nhà máy trên Mặt Trăng.
“Cần phải sản xuất các tấm pin mặt trời và hệ thống tản nhiệt trên Mặt Trăng, sau đó phóng chúng vào không gian sâu bằng máy phóng điện từ”, Musk viết.
Máy phóng điện từ là một hệ thống gia tốc điện từ có khả năng phóng hàng hóa vào không gian mà không cần sử dụng tên lửa truyền thống.
“Khối lượng và năng lượng sẽ thay thế đồng USD”
Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất trong phát biểu của Musk lại là nhận định về tương lai của tiền tệ.
Theo ông, trước khi nhân loại đạt được cột mốc khai thác năng lượng quy mô khổng lồ ngoài không gian, tiền tệ theo nghĩa truyền thống có thể đã không còn nhiều ý nghĩa.
“Rất lâu trước khi đạt được mục tiêu đó, tiền tệ truyền thống sẽ không còn phù hợp nữa. Khối lượng và năng lượng sẽ thay thế đồng USD", tỷ phú giàu nhất hành tinh nhấn mạnh.
Đây không phải lần đầu Musk đưa ra quan điểm rằng tiền bạc cuối cùng sẽ mất đi vai trò trung tâm trong một nền kinh tế được vận hành bởi AI và robot.
Đế chế SpaceX giúp Musk giàu nhất hành tinh
Những phát biểu đầy tham vọng của ông Musk xuất hiện trong bối cảnh giá trị tài sản của ông đang tăng vọt sau đợt IPO lịch sử của SpaceX.
Theo các ước tính gần đây, khối tài sản của Musk đã lên tới khoảng 1.300 tỷ USD, giúp ông bỏ xa nhiều tỷ phú hàng đầu thế giới cộng lại, trong đó có nhà sáng lập Amazon là Jeff Bezos.
Sau khi niêm yết, giá trị vốn hóa của SpaceX cũng đã vượt qua nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft và Amazon.
Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%
Nhóm quỹ do VinaCapital quản lý vừa hoàn tất bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu PNJ, chính thức hạ tỷ lệ sở hữu xuống mức 4,9999%. Động thái cơ cấu danh mục này đưa nhóm nhà đầu tư ngoại rời khỏi ghế cổ đông lớn tại PNJ, trong đó một số quỹ thành viên đã thoái toàn bộ vốn.
Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.
SK Hynix IPO ở New York, canh bạc mạo hiểm của tỷ phú Hàn Quốc thành công
Khi tỷ phú Hàn Quốc Chey Tae-won tham dự lễ rung chuông ngày 10/7 nhân dịp niêm yết cổ phiếu SK Hynix trên sàn Nasdaq với giá trị 26,5 tỷ USD, sự kiệnsẽ đánh dấu sự đền đáp cuối cùng cho một canh bạc mà nhiều người từng cho là rủi ro: mua lại một nhà sản xuất chip đang thua lỗ, nay đã trở thành một cường quốc về trí tuệ nhân tạo.
Nga bán vàng kỷ lục: 6 tháng "bốc hơi" liên tiếp, kho vàng giảm mạnh xuống dưới 300 tỷ USD
Theo dữ liệu mới nhất từ Ngân hàng Trung ương Nga (CBR), dự trữ vàng của nước này đã giảm xuống dưới mốc 300 tỷ USD vào cuối tháng 6, trong bối cảnh tổng tài sản dự trữ của quốc gia này suy giảm diện rộng.
Ngân hàng HSBC bất ngờ hạ dự báo giá vàng năm 2026- 2027
HSBC đã hạ dự báo giá vàng trung bình cho năm 2026 và 2027 vào thứ Năm, viện dẫn sự thay đổi theo hướng thắt chặt trong kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ và đồng đô la mạnh hơn.
"Tôi giờ trắng tay": Tin ông Trump, hàng triệu nhà đầu tư mua cổ phiếu, tiền số mong đổi đời nhưng nhận "cú sốc" đắt giá
Vadim Fistikan bắt đầu đi làm từ năm 17 tuổi. Nhờ nhiều năm tiết kiệm, làm thêm và hạn chế chi tiêu, đến cuối tuổi 20, anh đã tích lũy được hơn 100.000 USD - khoản tiền mà nhiều người phải mất rất nhiều năm mới có được. Sau đó, Fistikan đã dốc toàn bộ vốn liếng đầu tư vào cổ phiếu, tiền số gắn với Tổng thống Donald Trump với hy vọng sớm đổi đời nhưng cuối cùng lại "trắng tay", theo Forbes.
Bán hơn 3 triệu cổ phiếu, VinaCapital lùi tỷ lệ sở hữu PNJ còn dưới 5%
Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.
SK Hynix IPO ở New York, canh bạc mạo hiểm của tỷ phú Hàn Quốc thành công
Khi tỷ phú Hàn Quốc Chey Tae-won tham dự lễ rung chuông ngày 10/7 nhân dịp niêm yết cổ phiếu SK Hynix trên sàn Nasdaq với giá trị 26,5 tỷ USD, sự kiệnsẽ đánh dấu sự đền đáp cuối cùng cho một canh bạc mà nhiều người từng cho là rủi ro: mua lại một nhà sản xuất chip đang thua lỗ, nay đã trở thành một cường quốc về trí tuệ nhân tạo.
Nga bán vàng kỷ lục: 6 tháng "bốc hơi" liên tiếp, kho vàng giảm mạnh xuống dưới 300 tỷ USD
Ngân hàng HSBC bất ngờ hạ dự báo giá vàng năm 2026- 2027
"Tôi giờ trắng tay": Tin ông Trump, hàng triệu nhà đầu tư mua cổ phiếu, tiền số mong đổi đời nhưng nhận "cú sốc" đắt giá
Vadim Fistikan bắt đầu đi làm từ năm 17 tuổi. Nhờ nhiều năm tiết kiệm, làm thêm và hạn chế chi tiêu, đến cuối tuổi 20, anh đã tích lũy được hơn 100.000 USD - khoản tiền mà nhiều người phải mất rất nhiều năm mới có được. Sau đó, Fistikan đã dốc toàn bộ vốn liếng đầu tư vào cổ phiếu, tiền số gắn với Tổng thống Donald Trump với hy vọng sớm đổi đời nhưng cuối cùng lại "trắng tay", theo Forbes.