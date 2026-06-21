Cuộc chiến quảng cáo World Cup - các ông lớn thể thao dốc túi cho các huyền thoại sân cỏ

Kylian Mbappe trong quảng cáo Rip the script của Nike.

Kylian Mbappe, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo và LeBron James chỉ là một vài trong số những cái tên góp mặt trong quảng cáo World Cup mang tên "Rip the script" (Phá vỡ kịch bản) của Nike.

Chiến dịch "Backyard Legends" (Huyền thoại sân bãi) của Adidas cũng không hề kém cạnh về dàn siêu sao hạng A với sự xuất hiện của Lamine Yamal, Jude Bellingham, Lionel Messi và Zinedine Zidane. Thậm chí, một phiên bản AI (trí tuệ nhân tạo) của David Beckham cũng góp mặt.

Những video này trông giống các bộ phim bom tấn của Hollywood hơn là quảng cáo truyền thống, và tất nhiên, chi phí để mời những ngôi sao đó không hề rẻ.

Theo các báo cáo, thương hiệu Đức Adidas đã chi ra một khoản tiền khổng lồ lên tới 50 triệu bảng Anh để thực hiện quảng cáo của mình. Cả hai công ty đều không tiết lộ chính xác số tiền họ đã chi, nhưng có thể chắc chắn rằng các hóa đơn sẽ lên tới hàng chục triệu bảng.

Những khoản ngân sách khổng lồ đến hoa mắt này không phải là điều gì mới mẻ, nhưng năm nay cả Nike và Adidas đều chơi lớn hơn và táo bạo hơn bao giờ hết.

Nếu chỉ đánh giá thuần túy dựa trên lượt xem YouTube, tại thời điểm này, chỉ có một người chiến thắng duy nhất. Quảng cáo của Nike đã thu về 76 triệu lượt xem, trong khi quảng cáo của Adidas mới đạt khoảng 7 triệu lượt.

Camilo Andrade, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nike Global Football (Mảng Bóng đá Toàn cầu của Nike), cho biết: "Điều đã thay đổi chính là tốc độ và hình thái của văn hóa. Trong thời đại kỹ thuật số, các câu chuyện lan truyền nhanh hơn, phân mảnh nhanh hơn và được tái diễn giải nhanh hơn. Điều đó có nghĩa là mô hình cũ - một thước phim bóng bẩy gánh vác toàn bộ chiến dịch - không còn đủ nữa."

"Với 'Rip The Script', chúng tôi đã xây dựng một thứ gì đó rộng lớn hơn: một vũ trụ bóng đá sống động cả trên không gian kỹ thuật số lẫn ngoài đời thực."

"Đặc biệt với chiến dịch này, thành công chưa bao giờ được đo lường bằng việc có bao nhiêu người xem một bộ phim, mà là cách chúng tôi mở ra thế giới để mang đến cho người hâm mộ, cầu thủ và những nhà sáng tạo nội dung một thứ gì đó mà họ có thể tự diễn giải, tái cấu trúc và phát triển nó xa hơn nữa."

"Khi điều đó bắt đầu xảy ra, bạn biết rằng tác phẩm đã vượt ra ngoài ranh giới quảng cáo và trở thành một phần của văn hóa bóng đá".

Zinedine Zidane, David Beckham and Alessandro Del Piero trong quảng cáo Backyard Legends của Ađias. Ảnh: Adidas.

Adidas đã gắn liền với World Cup từ năm 1970 khi họ tạo ra quả bóng thi đấu Telstar mang tính biểu tượng cho giải đấu.

Florian Alt, Phó chủ tịch truyền thông tiếp thị, thương hiệu và hiệu suất của Adidas, chia sẻ: "Chiến dịch của chúng tôi, 'Backyard Legends', tái hiện một khung cảnh quen thuộc với bất kỳ ai từng chơi bóng - một sân đấu địa phương, một hội bạn bất bại và những câu chuyện trở thành huyền thoại".

"Với chiến dịch đó, chúng tôi tiếp cận người tiêu dùng ở ngay nơi họ thuộc về – cho dù họ đang xem trên TV, theo dõi các vận động viên yêu thích trên mạng xã hội hay hòa mình vào nền văn hóa do môn thể thao này tạo ra".

Adidas chiếm ưu thế ở thành phố New York?

Khi cuộc chiến thu hút sự chú ý tại World Cup đang diễn ra sôi nổi, Adidas dường như đã tạo được ấn tượng ban đầu mạnh mẽ hơn tại New York.

Tại khu Soho, sự tương phản giữa hai gã khổng lồ đồ thể thao là vô cùng rõ rệt. Các cửa hàng flagship (cửa hàng biểu tượng) của Adidas và Nike nằm đối diện nhau, nhưng chỉ có một bên mang lại cảm giác hoàn toàn đắm chìm vào giải đấu.

Adidas đã phủ kín cửa hàng của mình bằng bộ nhận diện thương hiệu World Cup, với áo đấu bóng đá và các sản phẩm lưu niệm của giải đấu được đặt ở vị trí trung tâm. Ở phía đối diện bên kia đường, sự tập trung của Nike vẫn dành cho New York Knicks sau thành công vô địch NBA gần đây của họ - một điều cũng dễ hiểu.

Tuy nhiên, sự khác biệt đó còn lan rộng ra ngoài phạm vi hai cửa hàng này.

Xung quanh Manhattan, thật khó để bỏ lỡ các bảng hiệu của Adidas, từ các cửa hàng pop-up dành riêng cho World Cup đến các quầy quảng bá nhỏ hơn và các bảng quảng cáo trên khắp thành phố. Các hoạt động kích cầu của họ cũng mang lại cảm giác tham vọng hơn, tạo nên bầu không khí đậm nét rằng giải đấu đã thực sự gõ cửa.

Một phần nguyên nhân có thể là do cách Adidas khai thác văn hóa bóng đá ngoài sân cỏ.

Các thiết kế áo đấu sân khách gần đây của họ đã tìm được chỗ đứng trong giới thời trang và thời trang đường phố (streetwear), đặc biệt là đối với những người hâm mộ trẻ tuổi từ các cộng đồng di dân yêu bóng đá.

Những chiếc áo đấu như của tuyển Nhật Bản hay Curacao đã trở thành biểu tượng khẳng định bản sắc cá nhân chứ không đơn thuần là trang phục của đội bóng, giúp Adidas xóa nhòa ranh giới giữa trang phục bóng đá và thời trang hàng ngày.

Trên đường phố, những chiếc áo đấu đó xuất hiện dày đặc hơn so với các sản phẩm tương đương của Nike, ngay cả khi Nike là bên sản xuất áo đấu cho đội tuyển quốc gia Mỹ.

Đây mới chỉ là những ghi nhận ban đầu, nhưng ngay tại quê nhà của Nike, Adidas hiện đang tạm dẫn trước trong cuộc đua giành lấy sự chú ý.

Áo đấu, giày đấu và những bản hợp đồng chữ ký

Khi nói đến áo đấu World Cup, Adidas nhỉnh hơn một chút với 14 đội so với 12 đội của Nike. Puma bám sát phía sau với 11 đội, trong khi các thương hiệu khác như New Balance góp mặt để đủ số lượng.

"Việc các cổ động viên trẻ theo dõi ít nhất 4 quốc gia khác nhau là điều rất bình thường - họ chắc chắn sẽ theo đuổi các cầu thủ cá nhân và điều đó chuyển hóa trực tiếp thành doanh số bán áo đấu" - nhà chiến lược thương hiệu thể thao James Kirkham nói.

Hợp đồng tài trợ giày (boot endorsements) là một ngành kinh doanh khổng lồ khi cả hai thương hiệu - và thực tế là nhiều thương hiệu khác - đều khao khát có được chữ ký của những cái tên lớn nhất.

Tất cả những điều này đồng nghĩa với những tấm séc thanh toán khổng lồ dành cho các cầu thủ hàng đầu.

Theo hãng tin truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg, Cristiano Ronaldo có một hợp đồng kéo dài một thập kỷ với Nike trị giá gần 18 triệu USD mỗi năm.

Các thương hiệu đều công nhận rằng nếu nói về sự kết nối, cảm xúc và tầm ảnh hưởng văn hóa, bóng đá vẫn ở một đẳng cấp hoàn toàn biệt lập so với các môn thể thao khác.

Nhưng họ đều là các doanh nghiệp với thị phần và doanh thu là mục tiêu cốt lõi trong những gì họ làm.

Câu hỏi ai là người bán được nhiều đồ thể thao nhất là điều chúng ta chưa thể đo lường chính xác vào lúc này. Việc tìm ra câu trả lời sẽ không thể thực hiện được cho đến rất lâu sau khi chiếc cúp vàng World Cup được trao cho nhà vô địch.