Meta lao đao vì làn sóng lừa đảo người già trên mạng xã hội

Người cao tuổi không nên bị bỏ mặc

Nhiều tổ chức đại diện cho người nghỉ hưu tại Mỹ đang kêu gọi Quốc hội mở cuộc điều tra đối với Meta Platforms liên quan đến làn sóng quảng cáo lừa đảo trên mạng xã hội nhắm vào người cao tuổi.

Trong một bức thư gửi Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện Mỹ Andrew Garbarino và thành viên cấp cao của đảng Dân chủ Bennie Thompson cuối tuần này, các tổ chức này cáo buộc Meta đã quá chậm chạp trong việc gỡ bỏ các quảng cáo gian lận, khiến người cao tuổi dễ trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo tài chính.

Bức thư, được chia sẻ độc quyền với Politico, có chữ ký của nhiều tổ chức lớn, bao gồm Liên minh Người Mỹ Nghỉ hưu, Công đoàn Nhân viên Bưu chính Mỹ và Liên đoàn Giáo viên Mỹ.

Ông Richard Fiesta, Giám đốc điều hành của Liên minh Người Mỹ Nghỉ hưu cho biết: "Các quảng cáo bảo hiểm y tế giả mạo đang tràn lan trên các nền tảng của Meta và quá nhiều người cao tuổi đã trở thành nạn nhân trong khi Meta vẫn kiếm được tiền từ chúng".

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi kêu gọi Quốc hội điều tra xem vì sao những vụ lừa đảo này lại được phép lan rộng, Meta biết gì về chúng và tại sao các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn vẫn chưa được triển khai. Người cao tuổi không nên bị bỏ mặc trong khi những kẻ lừa đảo và các công ty công nghệ tiếp tục kiếm lợi".

Meta bị tố hưởng lợi từ quảng cáo lừa đảo

Lời kêu gọi điều tra được đưa ra sau khi tổ chức phi lợi nhuận Center for Countering Digital Hate công bố một báo cáo vào tháng trước.

Báo cáo cho rằng, Meta đã thu lợi nhuận từ việc để các quảng cáo lừa đảo tiếp tục tồn tại trên nền tảng của mình, trong đó nhiều quảng cáo nhắm trực tiếp vào những người tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicare của Mỹ.

Đáp lại các cáo buộc, người phát ngôn Meta Andy Stone tuyên bố: "Những kẻ lừa đảo là tội phạm có tổ chức và ngày càng sử dụng các thủ đoạn tinh vi hơn để đánh lừa mọi người và tránh bị phát hiện".

Ông cho biết Meta đang tích cực chống lại các hành vi lừa đảo cả trên và ngoài nền tảng của mình vì điều đó gây tổn hại cho người dùng cũng như chính hoạt động kinh doanh của công ty.

Theo Stone, trong nhiều năm qua Meta đã hợp tác chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật để nhận diện tội phạm, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo và hỗ trợ đưa các đối tượng vi phạm ra trước công lý.

Người phát ngôn Meta cũng dẫn chứng một số nỗ lực gần đây của công ty, bao gồm chiến dịch phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và Thái Lan nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

Meta liên tục bị giám sát

Đây không phải lần đầu Meta bị chỉ trích liên quan đến các quảng cáo lừa đảo.

Tháng 11 năm ngoái, hai Thượng nghị sĩ Mỹ là Richard Blumenthal và Josh Hawley đã yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mở cuộc điều tra đối với Meta.

Động thái này diễn ra sau khi Reuters tiết lộ các tài liệu nội bộ cho thấy Meta từng dự báo khoảng 10% doanh thu năm 2024 của công ty có thể đến từ các quảng cáo gian lận.

Đến tháng 2 năm nay, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng tiếp tục gây sức ép lên CEO Meta là Mark Zuckerberg, yêu cầu ông giải thích các kế hoạch ngăn chặn và xử lý tình trạng lừa đảo trên các nền tảng của công ty.

Không chỉ dừng lại ở các cuộc điều tra, hai Hạ nghị sĩ Mỹ là Dan Meuser và Lou Correa cũng đã trình một dự luật lưỡng đảng hồi đầu năm nhằm tăng cường chống lại các quảng cáo lừa đảo mang tính săn mồi trên môi trường trực tuyến.

Vụ việc cho thấy áp lực chính trị và pháp lý đối với Meta đang ngày càng gia tăng, trong bối cảnh các nhà lập pháp Mỹ lo ngại rằng những nền tảng mạng xã hội lớn chưa làm đủ để bảo vệ người dùng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi – đối tượng thường xuyên trở thành mục tiêu của các đường dây lừa đảo trực tuyến.