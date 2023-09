Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (12/9): Nhà đầu tư hạn chế "bắt đáy"

12/09/2023 6:30 AM (GMT+7)

Trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/9, hàng trăm mã cổ phiếu bị bán mạnh khiến thị trường chìm trong sắc đỏ.

Kết phiên, VN-Index giảm 17,8 điểm, tương đương 1,4% xuống 1.223 điểm. Tuy vậy, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE lại tăng mạnh khi có tới gần 1,4 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, tương ứng giá trị giao dịch 32.134 tỷ đồng. Điều này chứng tỏ khi thị trường giảm điểm, không ít nhà đầu tư đã tập trung "bắt đáy" giá cổ phiếu.

Nhà đầu tư được khuyến nghị chiến lược gì trong phiên hôm nay?

Theo các công ty chứng khoán, xu hướng giảm điểm vẫn sẽ tiếp diễn và thị trường vẫn cần từ 3-5 phiên để tìm lại điểm cân bằng trước khi có được nhịp tăng mới.

Ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và phân tích Công Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dự báo, trong trường hợp tích cực khi lực cầu quay trở lại, thị trường vẫn cần từ 3-5 phiên để tìm lại điểm cân bằng trước khi có được nhịp tăng mới.

"Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn kiên nhẫn chờ đợi, bám sát thị trường, đặc biệt tại khu vực điểm 1.210 điểm, hạn chế giải ngân bắt đáy sớm", ông Hoàng khuyến nghị.

Công ty Chứng khoán SHS thì khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì danh mục với tỷ trọng thấp.

Theo SHS, trong ngắn hạn, thị trường có khả năng tiếp tục rung lắc, điều chỉnh nên nhà đầu tư ngắn hạn cần duy trì danh mục với tỷ trọng thấp. Với nhà đầu tư trung, dài hạn nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục đã được cơ cấu tốt. Trường hợp có nhu cầu giải ngân thêm, nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ nền tích lũy hình thành tiếp theo.

Mục tiêu nên hướng tới các nhóm cổ phiếu đầu ngành, các cổ phiếu đang tích lũy và không bị điều chỉnh sâu, có kỳ vọng kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng trong năm nay.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) thì nhận định, việc hình thành mẫu nến marubozu cùng thanh khoản gia tăng đột biến cho thấy áp lực từ bên bán hoàn toàn chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên. Ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.220 (+/-5) và sâu hơn là 1.19x được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ đáng lưu ý của chỉ số.

Nhà đầu tư được khuyến nghị bán hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi sớm và chỉ mở mua 1 phần tỷ trọng trading trở lại trong các nhịp điều chỉnh về hỗ trợ.

Còn theo Công ty Chứng khoán Asean (Aseansc), thị trường cần điều chỉnh để tìm điểm cân bằng mới, lực cầu sẽ sớm xuất hiện khi VN-Index thoái lui về những ngưỡng hỗ trợ mạnh 1.220 điểm và 1.200 điểm.

Do đó, nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng cổ phiếu xuống mức an toàn 50% và chờ đợi động thái rõ ràng hơn của thị trường.

Chọn mã cổ phiếu nào phiên hôm nay (12/9)?

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VRE của Công ty CP Vincom Retail.

Theo BSC, quan điểm đầu tư dành cho VRE: Định giá hấp dẫn khi VRE đang giao dịch tại EV/EBITDA 2023F và 2024F lần lượt 10.6x và 9.9x – thấp hơn mức -1 lần độ lệch chuẩn; Tỷ lệ lắp đầy TTM và công tác triển khai shophouse tốt là yếu tố dẫn dắt cho mức phục hồi ấn tượng trong 2023-2024; và Thị trường bán lẻ hiện đại của Việt Nam nhiều tiềm năng trong dài hạn, được ủng hộ bởi điều kiện vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu cao và các yếu tố nhân khẩu học thuận lợi.

Tính từ đầu năm 2023, diễn biến giá VRE có độ trễ so với thị trường với hiệu suất tăng 15,2% so với đầu năm, so với mức tăng 21,5% của VN-Index trong cùng thời điểm.



BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VRE và nâng mức giá mục tiêu lên 38.900 đồng/CP (upside +31%) khi áp dụng mức EBITDA năm 2024F làm năm tham chiếu thay vì 2023F.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) thì khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu AST của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco.



Theo BVSC, bên cạnh việc mở rộng quy mô tại các sân bay hiện tại, AST cũng đang chuẩn bị về mặt tài chính để sẵn sàng kinh doanh tại sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai. Theo kế hoạch, công ty sẽ tham gia đấu thầu vào năm 2025 để có thể khai thác vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên do chưa có thông tin cụ thể về số lượng cửa hàng, do đó BVSC chưa đưa vào dự phóng doanh thu của doanh nghiệp.

Tính đến hết quý II/2023, lợi nhuận chưa phân phối của AST đã chính thức chuyển từ lỗ sang lãi, đạt 1,3 tỷ đồng. Điều này đã giúp công ty thỏa mãn điều kiện để được cấp margin trở lại. Hiện tại công ty đã nộp hồ sơ lên Sở Giao dịch Chứng khoán, dự kiến sẽ được cấp trở lại vào khoảng 10-25/9. Đây là cơ sở giúp khối lượng giao dịch của AST sôi động hơn trên thị trường

BVSC cho rằng AST hiện tại đang có vị thế rất tốt để hồi phục nhanh chóng sau giai đoạn đại dịch nhờ lợi thế cạnh tranh được gia tăng khi liên tục thực hiện các thương vụ M&A trong thời gian đại dịch; tiềm lực tài chính vững vàng để sẵn sàng cho bất kì cơ hội kinh doanh mới.

"Giai đoạn khó khăn nhất của ngành Hàng không cũng đã trôi qua, do đó đây là thời điểm phù hợp để những doanh nghiệp trong ngành Hàng không dần hồi phục và tăng trưởng trở lại", BVSC, nêu.

Sử dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền DCF, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM với cổ phiếu AST, với giá mục tiêu là 69.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng upside là 15,6%.