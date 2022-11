Cơm gà Hội An - đặc sản trứ danh phố Hội xứ Quảng

Cơm gà Hội An là món ăn có từ những năm 50 của thế kỷ trước (khoảng năm 1950) tại Hội An, Quảng Nam. Được biết, vùng đất Tam Kỳ, Quảng Nam vốn nổi tiếng với gà ngon nên món cơm gà có nguồn gốc từ đây. Sau đó người dân Hội An bằng sự sáng tạo của mình, họ đã tận dụng nguồn gà ngon từ Tam Kỳ để chế biến nên món Cơm gà với đặc trưng của phố Hội An cổ kính.

Trước đây cơm gà được gánh rong bán trên khắp các ngõ ngách của Hội An, sau này người dân đã mở nhiều quán ăn cơm để phục vụ du khách xa gần. Trải qua nhiều năm, đến nay Cơm gà Hội An là món ăn được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý khi đến với du lịch Hội An, Quảng Nam.

Có thể nói rằng ai đến phố cổ mà chưa được thưởng thức món cơm gà Hội An lừng danh thì xem như chưa được trải nghiệm trọn vẹn ẩm thực của mảnh đất miền Trung này.

Món cơm gà được dọn lên có màu vàng ươm vô cùng bắt mắt cùng với nộm chua ngọt và nước sốt đặc biệt

Cơm gà Hội An được làm từ hai nguyên liệu chính là thịt gà và cơm. Gạo để nấu cơm gà thường là loại gạo ngon của mảnh đất di sản miền Trung nắng gió nhưng đẫm vị thơm bùi. Gạo sau khi vo sạch sẽ được nấu với nước luộc gà và lá dứa bằng bếp củi để hạt mềm và thơm.



Nguyên liệu quan trọng còn lại của món ngon Hội An là loại gà tơ hay thả vườn vì chúng sẽ cho ra loại thịt chắc nhưng mềm chứ không bở, da có màu vàng óng. Gà khi được luộc xong thì đem xé phay bóp với hành tây, hành phi, muối và rau răm. Cuối cùng là nước dùng được thêm nghệ và gấc để tạo màu khiến đĩa cơm càng vàng ươm thêm phần hấp dẫn.

Ngoài việc lựa chọn nguyên liệu thì cách nấu cơm gà cũng đòi hỏi người đầu bếp vừa khéo tay vừa kỹ tính. Gà làm sạch cần được luộc trong thời gian vừa đủ để không bị quá mềm hay dai làm mất vị ngon. Ngay sau khi chín, gà phải được vớt ra, để nguội rồi lọc lấy xương nhanh chóng.

Món ăn độc đáo và đầy quyến rũ với du khách muôn phương

Tiếp đó mới cho phần xương này ninh trong nước dùng để tạo vị thơm, ngọt. Gạo sau khi đã ngâm nghệ thì vo sạch, đem nấu trong nước dùng cùng với mỡ gà. Công đoạn này phải được canh thật chuẩn sao cho phần mỡ này tan ra cũng là lúc cơm chín tới, tơi và thơm hơn.

Một dĩa cơm gà Hội An đúng điệu thì phải hội tụ đủ các điều kiện, phần cơm dẻo, thơm; thịt gà mềm, ngậy vừa phải, lòng gà đậm vị rất đưa cơm, còn có đu đủ bào giòn, chua hòa cùng rau răm cay cay, đăng đắng và nhất định không thể thiếu chút tương ớt cay xè. Tất cả góp phần làm nên món ngon miền Trung khiến cho thực khách không khỏi xuýt xoa mà lưu luyến mãi không nguôi.

Với nhiều du khách, cơm gà Hội An là món ăn ăn một lần nhớ mãi không quên

Sức hấp dẫn kỳ lạ của món đặc sản đất Quảng này ngày càng tăng lên theo thời gian khiến thực khách chỉ cần "ăn một lần là nhớ mãi không quên". Cơm gà Hội An cùng với cao lầu, bánh mỳ Phượng, món xí mà Hội An đã vẽ nên bức tranh ẩm thực phố cổ đa sắc màu và vô cùng cuốn hút với du khách muôn phương. Còn gì hấp dẫn hơn khi sau một ngày khám phá từng góc phố đậm màu thời gian cạnh dòng sông Hoài thơ mộng, áp dụng đủ kinh nghiệm chụp ảnh Hội An ảo diệu, bạn được chiêu đãi món cơm gà đặc trưng của vùng đất di sản thế giới, vừa ăn vừa nhìn dòng người qua lại ngoài phố, ngắm đèn hoa đăng trên sông và chùa Cầu xa xa. Đó chắc chắn là một trải nghiệm rất thú vị và khó quên ở Hội An.

Theo Saostar