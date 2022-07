Đình chỉ công tác nhân viên soi chiếu để lọt khách mang dao lên máy bay

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa thông báo kết quả kiểm tra vụ việc sót lọt vật phẩm nguy hiểm (dao) lên khoang hành khách chuyến bay VN208 chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 18/7.



Theo đó, lúc 6 giờ 34 ngày 18/7, hành khách N.T.N.N và N.N thực hiện thủ tục kiểm tra soi chiếu an ninh tại máy soi chiếu hành lý xách tay số 9 sảnh A. Hành lý xách tay của 2 hành khách trên bao gồm 3 túi xách. Nhân viên soi chiếu P.P.H.X là cán bộ phụ trách ca trực (sức khỏe bình thường, chứng chỉ nghiệp vụ còn hạn sử dụng). Hệ thống máy coi chiếu, cổng từ được kiểm tra đầu ngày, đảm bảo hoạt động khai thác.

Trong quá trình kiểm tra, nhân viên P.P.H.X có quan sát màn hình, nhận thấy bên trong hành lý xách tay của hành khách có nhiều vật dụng như điện thoại di động, đồng hồ… Tuy nhiên, nhân viên đã không đề nghị hành khách lấy 2 điện thoại di động ra để kiểm tra riêng mà đã giải quyết cho nhanh khách đi qua nên để lọt vật phẩm nguy hiểm.

Hình ảnh khách mang dao lên máy bay gây xôn xao dư luận. Ảnh: I.T

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, theo quy định, toàn bộ thiết bị điện tử, điện thoại di động, máy tính… đều phải được soi chiếu riêng hoặc trong quá trình kiểm tra qua máy soi chiếu phát hiện, nhân viên an ninh phải yêu cầu hành khách lấy thiết bị ra kiểm tra. Tuy nhiên, nhân viên P.P.H.X đã không thực hiện trong trường hợp trên.

Bên cạnh đó, thời điểm hành khách soi chiếu diễn ra vào lúc sảnh A có lưu lượng khai thác hành khách đông (khai thác 25 chuyến bay và 4.144 hành khách). Thêm vào đó, hình ảnh bên trong hành lý xách tay của 2 hành khách trên có nhiều đồ vật bằng kim loại, con dao bị che khuất nên không thể hiện rõ trên hình ảnh soi chiếu.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định việc sót lọt vật phẩm nguy hiểm tiềm ẩn rủi ro mất an ninh, an toàn hàng không. Sự việc này xuất phát từ sai sót cá nhân, do nhân viên kiểm soát an ninh P.P.H.X thực hiện không đúng quy trình, hướng dẫn.

Cảng đã yêu cầu nhân viên tường trình sự việc. Đồng thời, Đội An ninh soi chiếu quốc nội tổ chức kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của nhân viên, cán bộ trực ca, trực đội.

Về biện pháp xử lý, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tạm thời không bố trí nhân viên P.P.H.X thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí có yêu cầu năng định. Trung tâm An ninh hàng không xem xét có hình thức đánh giá chất lượng lao động đối với nhân viên và cán bộ trực ca, trực đội. Đề nghị Ban giám đốc Cảng xem xét hình thức kỷ luật theo quy định.

Nhân viên soi chiếu đã không thực hiện đúng quy trình. Ảnh: H.T

Riêng về 2 hành khách sử dụng dao trên máy bay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết Cục Hàng không sẽ xem xét các quy định và có hình thức xử lý phù hợp với 2 người này.

Trước đó, ngày 18/7, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh lan truyền với tốc độ chóng mặt khi một hành khách mang dao nhọn lên máy bay gọt trái cây. Hình ảnh này gây xôn xao dư luận vì hành vi mang dao lên máy bay được cho là có thể gây đe dọa an toàn bay.