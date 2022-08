Định nghĩa phong cách sống chuẩn Nhật tại The Origami

Lối sống tối giản của người Nhật Bản

3 yếu tố hàng đầu được người Nhật ưu tiên trong cuộc sống là sự tối giản, không gian mở thân thiện với môi trường và có nhiều khoảng trống.

Về sự tối giản, Danshari là tên gọi lối sống đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Theo đó, người Nhật sẽ cắt giảm những vật dụng không cần thiết để thoát khỏi những ám ảnh về vật chất và hướng tới những điều mới mẻ, sự hạnh phúc, bình an và tự do.

Lối sống tối giản của người Nhật trở thành xu thế

Ngoài ra, người Nhật yêu thích những khoảng trống. Phong cách thẩm mỹ có tên là Amor Vacuii là minh chứng rõ nhất cho tình yêu với "sự trống rỗng" của người Nhật. Những khoảng trống giữa các sự vật sẽ được trồng cây xanh, để mở rộng không gian, tạo chiều sâu hút mắt và không gian sống xanh lành mạnh, thư thái.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, Nhật Bản còn khiến thế giới nể phục với lối sống văn minh, thân thiện với môi trường, giúp con người tận hưởng cuộc sống hoàn hảo và hạnh phúc.

Kiến tạo không gian sống chuẩn Nhật tại The Origami

Tiên phong mang đến "cuộc sống chuẩn Nhật" cho cư dân Vinhomes Grand Park, Vinhomes cùng Mitsubishi Corporation (Nhật Bản) đã tâm huyết xây dựng dự án The Origami tràn ngập trong không gian xanh mướt ngay giữa trung tâm TP.Thủ Đức.

Sống chuẩn Nhật tại The Origami

Cùng với sự đô thị hóa mạnh mẽ tại các thành phố lớn và áp lực công việc hàng ngày, mọi cư dân hiện đại đều đang hướng tới một môi trường sống xanh và trong lành. The Origami được xây dựng nhằm đáp ứng những yêu cầu tìm kiếm nơi an cư lạc nghiệp khắt khe nhất, đặc biệt là những người theo đuổi lối sống tối giản của người Nhật.

Toàn cảnh dự án The Origami trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park

Mỗi căn hộ tại The Origami đều được thiết kế đặc biệt, sử dụng chất liệu thân thiện với môi trường. Ngoài ra, 100% phòng khách và phòng ngủ trong các căn hộ The Origami đều bao gồm khung cửa sổ lớn, tạo không gian thoáng đãng, ngập tràn ánh sáng và gió trời tự nhiên để cư dân thư giãn mỗi ngày.

Nhằm tái hiện không gian sống lý tưởng như tại "xứ sở Phù Tang", tại The Origami, các nhà phát triển BĐS đã kì công làm nên bộ đôi vườn Nhật nội khu với diện tích lên tới 6.800m2. Tại đây, các mảng tiểu cảnh được sắp đặt khéo léo, tạo nên một miền thiên nhiên trong lành thu nhỏ ngay giữa lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park.

Bộ đôi vườn Nhật nội khu mang đến trải nghiệm sống hoàn hảo cho cư dân

Nổi bật nhất chính là các biểu tượng may mắn trong văn hóa Nhật Bản như cầu đá, cầu gỗ đỏ, cổng Torii, đèn Samurai,… Ngoài ra, không gian hồ cá Koi, vườn Tùng La Hán, chòi thưởng trà đạo, vườn thiền, sân dưỡng sinh,…đưa cư dân "lạc" tới xứ sở Phù Tang trong lành ngay giữa "quận trung tâm" TP.Thủ Đức.

Bên cạnh vườn Nhật, The Origami còn được tích hợp đa dạng các tiện ích nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và thể chất cho cư dân như: Hồ bơi dành cho người lớn và trẻ em, sân tập gym, sân vận động liên hoàn, sân tập tennis, bóng rổ, bóng chuyền hơi và cầu lông cho người đam mê thể thao. Cùng với đó là hàng trăm các tiện ích tại đại đô thị Vinhomes Grand Park đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng cư dân văn minh.

Anh Hoàng Chí Kiên (40 tuổi, cư dân The Origami) chia sẻ: "Sống trong không gian mang phong cách Nhật với đầy đủ tiện ích như ở The Origami làm cho cuộc sống của tôi trở nên thư thái và nhẹ nhàng hơn. Tôi chọn ở đây một phần cũng vì nhà có 3 thế hệ nên căn hộ rộng, không gian thoáng rất phù hợp cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ tôi được an dưỡng tuổi già lại gần với con cháu".

The Origami là lựa chọn hoàn hảo, chốn an cư hạnh phúc và thanh bình cho nhiều gia đình, đặc biệt là những người đam mê văn hóa Nhật Bản. Đặc biệt, hiện tại dự án The Origami đã hoàn thiện để đón chủ nhân có thể dọn về ở ngay mà không cần đợi lâu. Ngoài ra, cư dân còn được tặng gói nội thất đầy đủ làm quà tân gia lên tới 200 triệu đồng để hoàn thiện không gian sống mang đậm dấu ấn "xứ Phù Tang".