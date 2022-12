Dự đoán các xu hướng thời trang sẽ lên ngôi trong năm 2023

1. Phong cách Gothic

Phải nói series Wednesday của nhà Netflix đã nâng tầm phong cách Gothic lên một tầm cao mới. Sự ma mị, bí ẩn của cô tiểu thư nhà Addams vô tình trở thành cơn sốt thời trang mà rất nhiều bạn trẻ trên thế giới muốn học theo.

Style Gothic chất lừ của Wednesday Addams trong series cùng tên

Ngoài gu thời trang "chất chơi", phong cách trang điểm với phấn mắt màu đen khói, son môi tối màu hoặc son đỏ trầm, kẻ mắt đậm tưởng chừng "ô dề" lại trở thành điểm nhấn cho phong cách dị biệt này.

Điểm nhấn khác biệt cho phong cách Gothic trong phim The School of Bad and Evil

Ngoài Wednesday, phong cách gothic cũng rất được nhiều nhà làm phim ưa chuộng, như hình tượng gây sốt của các học sinh phe phản diện trong The School of Bad and Evil, hay cô bé Esther trong bộ phim Orphan đình đám một thời do nữ diễn viên Isabelle Fuhrman thủ vai.

Phong cách Gothic đời thường của cô bé Esther trong bộ phim Orphan 2009

2. Phong cách Đuôi cá

Từ trước tới nay, trang phục đuôi cá là phong cách mà đến một số nàng hậu, siêu mẫu cũng có phần e dè. Ngoài kỹ năng catwalk và thần thái sang trọng, trang phục đuôi cá gây khó khăn cho người mặc vì sự bó sát ở phần chân khiến việc đi lại cũng bị cản trở. Điển hình với một số phần trình diễn "phá cách" của Á Hậu Lương Mỹ Kỳ đã biến thiết kế đuôi cá trở thành cái gì đó rất... khó coi với khán giả.

Lương Mỹ Kỳ và cú xách đầm "đi vào lòng đất"

Tuy nhiên, đây cũng có thể trở thành xu hướng thời trang phổ biến khi bộ phim Nàng Tiên Cá phiên bản Live-Action của "nhà Chuột" Disney ra lò. Với những thay đổi về các chi tiết bó sát có phần được cắt ngắn hơn cùng thiết kế bắt mắt, sự cải tiến này chắc chắn sẽ giúp trang phục đuôi cá trở nên gần gũi hơn với mọi người.

Thiết kế đuôi cá đẹp hút hồn của nàng tiên cá Ariel trong The Little Mermaid, phiên bản live-action sắp ra mắt của Disney

3. Phong cách Thể thao Cao cấp

Xin đừng hiểu sai ý của "Phong cách Thể thao" đó đơn giản chỉ là áo tập gym hay quần biker. Phong cách Thể thao Cao cấp hiện nay đã tiến tới kiểu dáng có phần menswear khi phối kèm theo các loại phụ kiện như áo khoác jackets, áo lưới xuyên thấu, găng tay thể thao,... hay thậm chí là chiếc quần váy năng động, đủ để biến phòng gym thành sàn catwalk cho những tín đồ thời trang thực thụ.

BST Luxury Sportwear của Alexander Wang kết hợp với thương hiệu thời trang H&M

Các Ngôi Sao nổi tiếng thế giới như Rihana cũng mê mệt style thời trang này

4. Phong cách "Inside Out"

Đây là phong cách giành cho các nàng có tính cách sexy, phóng khoáng. Ngoài những trang phục có đường nét cut out cực nóng bỏng, khoe trọn vóc dáng thì việc phối với chiếc bralette, corset bên ngoài cũng sẽ là điểm nhấn ấn tượng, nâng tầm quyến rũ hơn bao giờ hết cho bộ trang phục. Đặc biệt là với thời tiết nóng ẩm ở Việt Nam, việc diện trang phục Inside Out cũng giúp chị em giảm bớt đi cơn nóng nực một cách tối đa.

Nàng siêu mẫu thế giới Kendall Jenner là "fan ruột" của phong cách "Từ trong ra ngoài"

Ca sĩ Tóc Tiên cũng là một trong những "tín đồ" hiếm hoi của showbiz Việt mê mẩn style Inside Out. Cô thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh đẹp nhức mắt, khoe trọn vóc dáng đáng mơ ước của bao chị em

Theo SaoStar