Eximbank có chủ tịch mới

28/04/2024 8:10 AM (GMT+7)

28/04/2024 8:10 AM (GMT+7)

Ông Nguyễn Cảnh Anh sinh năm 1979, được bầu vào thành viên HĐQT Eximbank từ năm 2023. Ông từng đảm nhiệm các vị trí chủ chốt tại Viettel, Vingroup và có gần 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế toán, kiểm toán, đầu tư, quản lý tài chính.

Như vậy, chưa đầy một nhiệm kỳ nhưng HĐQT Eximbank đã có tới 3 lần đổi "ghế nóng". Trước ông Nguyễn Cảnh Anh, Eximbank cũng đã có hai nữ chủ tịch HĐQT là bà Lương Thị Cẩm Tú và bà Đỗ Hà Phương.

Bà Tú và bà Phương cũng đang là thành viên HĐQT kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch HĐQT, là người đại diện cho một số nhóm cổ đông tại ngân hàng này.

Tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Eximbank diễn ra hôm 26/4, các cổ đông cũng bầu bổ sung ông Nguyễn Hồ Nam, Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital, làm thành viên HĐQT.

Hiện HĐQT Eximbank có 4 phó chủ tịch HĐQT, gồm: Ông Trần Tấn Lộc, bà Đỗ Hà Phương, bà Lương Thị Cẩm Tú và ông Nguyễn Hồ Nam.

Tại ĐHĐCĐ, Eximbank cũng thông qua mục tiêu năm 2024 với lợi nhuận trước thuế 5.180 tỷ đồng, tăng 90% so với năm 2023.

Tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023. Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2023. Huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2023. Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%.

Tại đại hội, quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Hải cũng chia sẻ với các cổ đông những thông tin liên quan vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ đồng đối với một khách hàng cá nhân tại Quảng Ninh.

Ông Hải cho biết, vụ việc này là một bài học lớn cho ngân hàng, có ý nghĩa trong việc xây dựng lại hệ thống, đồng thời hướng đến cách tính lãi phù hợp với thông lệ thị trường.

Đối với những tài khoản không hoạt động, ngân hàng sẽ không tính phí, nhưng sẽ khóa thẻ nếu khách hàng không sử dụng để tránh gây lãng phí.

Eximbank là một trong những ngân hàng gây chú ý khi cuộc chiến quyền lực thực tế đã diễn ra nhiều năm. Ngân hàng này có nhiều lần đổi vị trí chủ tịch, thậm chí có những lần sự thay đổi này diễn ra trong chốc lát, xuất phát từ những mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông.

Eximbank cũng từng nhiều lần không tổ chức thành công phiên họp đại hội đồng cổ đông với lý do không đủ điều kiện tiến hành họp hoặc nếu đủ điều kiện tiến hành họp thì chương trình không được thông qua.