Quyền CEO Eximbank nói "rút kinh nghiệm sâu sắc" vụ chủ thẻ tín dụng bị ghi nợ hơn 8,8 tỷ đồng

Sáng nay (26/4), Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua nhiều nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ, dời địa điểm đặt trụ sở chính, bầu thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2020-2025…

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; HoSE: EIB) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Ảnh: EIB

Tại đại hội, nhiều cổ đông chất vấn về vụ việc liên quan đến chủ thẻ thẻ tín dụng nợ hơn 8,8 tỷ đồng sau 11 năm.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Hải - Quyền CEO Eximbank cho biết đây là một bài học lớn. Việc này có ý nghĩa trong việc xây lại hệ thống, tạo một hình ảnh tốt hơn cho Eximbank. Việc tính lãi có rất nhiều cách khác nhau và ngân hàng đang hướng tới cách tính lãi phù hợp với thông lệ thị trường, hài lòng cho khách hàng.

Eximbank nghiêm túc nhìn nhận và rút kinh nghiệm từ việc này trong chính sách hoạt động dịch vụ thẻ.

"Chúng tôi sẽ không để những việc này xảy ra nữa và làm việc trên tư thế tôn trọng khách hàng. Đối với những tài khoản không hoạt động, Eximbank sẽ không tính phí và sẽ cắt bỏ để tránh lãng phí", ông Hải nói.

Toàn cảnh đại hội sáng nay. Ảnh: EIB

Tại đại hội đã bầu ông Nguyễn Hồ Nam làm thành viên HĐQT (đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận). Ông Nam hiện là Chủ tịch HĐQT các doanh nghiệp gồm: Công ty CP Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG), Công ty CP Bamboo Energy và Thành viên HĐQT tại Quản lý quỹ Fides Việt Nam.

Trong khi đó, bà Lê Thị Mai Loan, thành viên HĐQT Eximbank đã được miễn nhiệm sau khi có đơn từ nhiệm từ cuối tháng 1/2024.

Về kết quả kinh doanh, tính đến hết năm 2023, tổng tài sản của Eximbank đạt 201.417 tỷ đồng, tăng 8,8 % so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch; vốn huy động đạt 158.329 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2022 và đạt 96% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 2.720 tỷ đồng và đạt 54% kế hoạch.

Năm nay, Eximbank chia cổ tức với tổng tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (3%) và cổ phiếu (7%), từ nguồn lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ.

Về phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu, Eximbank dự kiến phát hành thêm 121 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7%. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Eximbank sẽ tăng tối đa hơn 18.600 tỷ đồng.

Năm nay, dù nhận định bức tranh kinh tế còn nhiều khó khăn, Eximbank vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế lên tới 5.180 tỷ đồng, tăng đến 90% so với kết quả 2023. Trước đó, năm 2023 ngân hàng này cũng từng đặt mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỷ đồng nhưng chỉ thực hiện được 2.720 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu quan trọng khác cũng được kỳ vọng tăng trưởng như: Tổng tài sản dự kiến đạt 223.500 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; Dư nợ cấp tín dụng đạt 161.000 tỷ đồng, tăng 14,6% so với 2023; Huy động vốn đạt 175.000 tỷ đồng, tăng 10,5% so với 2023; Nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng kiểm soát ở mức 1,8%