Tại 2 đầu cầu Hà Nội và TP.HCM sáng nay 8/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo thông tin kết quả hoạt động ngành ngân hàng 6 tháng đầu năm 2025. Theo báo cáo của NHNN, con số hơn 117 triệu hồ sơ khách hàng đã được đối chiếu sinh trắc học đạt gần 100% tổng lượng tài khoản thanh toán cá nhân phát sinh giao dịch trên kênh số.

Khai báo sinh trắc cho tài khoản ngân hàng theo quy định của ngành ngân hàng nhằm bảo đảm an toàn cho hệ thống. Ảnh minh họa

Ngoài ra, hơn 927.000 hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu thông tin sinh trắc học, đạt hơn 70% tổng số lượng tài khoản thanh toán tổ chức phát sinh giao dịch trên kênh số.

Ngân hàng Nhà nước cho biết Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) đã phối hợp với C06, Bộ Công an hoàn thành 6 đợt đối chiếu, làm sạch dữ liệu khách hàng với khoảng 57 triệu lượt hồ sơ khách hàng theo phương thức offline.

Có 63 tổ chức tín dụng (TCTD) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắn chip qua thiết bị tại quầy; 57 TCTD và 39 tổ chức trung gian thanh toán (TGTT) đã triển khai ứng dụng thẻ CCCD gắp chip qua ứng dụng Mobile app; 32 TCTD và 15 tổ chức TGTT đang triển khai ứng dụng VNeID.

Trong đó, tổ chức trung gian thanh toán là các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp phép để cung cấp các dịch vụ trung gian, kết nối giữa người dùng và các đơn vị chấp nhận thanh toán, giúp thực hiện các giao dịch thanh toán điện tử một cách an toàn và tiện lợi.

Cũng theo NHNN, đến nay hầu hết dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được số hóa trên các kênh điện tử; nhiều ngân hàng ghi nhận trên 95% giao dịch thực hiện qua kênh số thay vì tại quầy truyền thống. Hệ sinh thái ngân hàng số ngày càng đa dạng, thông minh đem lại tiện ích hấp dẫn cho khách hàng, từ chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm đến vay online… ngay trên điện thoại.

Nhiều nghiệp vụ cơ bản đã được số hóa hoàn toàn 100% (tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, mở và sử dụng tài khoản thanh toán, mở thẻ ngân hàng, ví điện tử, chuyển tiền, cho vay...

Đến nay, có gần 87% người Việt Nam trưởng thành có tài khoản ngân hàng và giá trị thanh toán không dùng tiền mặt gấp 25 lần GDP.

Việt Nam cũng tiên phong kết nối thanh toán bán lẻ xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Campuchia và Lào, hướng tới mở rộng trong khu vực Châu Á. Bên cạnh đó, NHNN là cơ quan với 7 năm liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà chủ trì họp báo sáng 8/7/2025. Ảnh: NHNN

Về tín dụng ngân hàng 6 tháng đầu năm, ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc NHNN, cho biết: Tăng trưởng tín dụng tích cực ngay từ đầu năm, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024. Đến ngày 30/6, tín dụng nền kinh tế đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024, tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh.

Trên cơ sở các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và lạm phát năm 2025 do Quốc hội và Chính phủ đề ra, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2025 khoảng 16%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế, ông Hà nhấn mạnh. Ngoài ra, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng ngay từ đầu năm, thông báo công khai, minh bạch nguyên tắc xác định để các ngân hàng chủ động thực hiện tăng trưởng tín dụng.