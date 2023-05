Gặp quá nhiều đối thủ mạnh, Suzuki Ciaz ế ẩm tại Việt Nam

Suzuki Ciaz liên tục dẫn đầu danh sách ôtô bán chậm nhất thị trường Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Năm ngoái, Suzuki Ciaz đạt doanh số 55 xe, đứng thứ ba danh sách các ôtô bán chậm nhất toàn thị trường Việt Nam. Trong đó, mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan đã trắng doanh số trong 4 tháng đầu năm, trước khi chạm đỉnh doanh số định kỳ vào tháng 11 với sức tiêu thụ chỉ 15 xe.





Doanh số liên tục giảm mạnh

Trước đó một năm, Suzuki Ciaz ghi nhận sức tiêu thụ 326 xe khi 12 tháng của năm 2021 khép lại. Dẫu vậy, tháng cuối năm chứng kiến lượng tiêu thụ của mẫu sedan hạng B này tụt về không sau khi Việt Nam Suzuki xác nhận tạm dừng phân phối Ciaz để chuẩn bị ra mắt phiên bản mới.

Động thái này khiến doanh số Suzuki Ciaz trong tháng 12/2021 tương đương mức doanh số của một số cái tên ế ẩm nhất thị trường ôtô Việt khi ấy như Toyota Granvia, Ford Explorer hay Toyota Avanza Premio.

Thậm chí, mức doanh số bằng không còn kéo dài đến hết tháng 4/2022 và chỉ nhích nhẹ lên mốc 5 xe sau khi Suzuki Ciaz thế hệ mới trình làng.

Kết quả khởi đầu chậm chạp cùng doanh số thấp trong giai đoạn còn lại đã khiến Suzuki Ciaz phải kết thúc năm 2022 với doanh số chỉ 55 xe.

xe Doanh số Suzuki Ciaz rơi tự do Doanh số Suzuki Ciaz giai đoạn 2021-2023 (Số liệu: VAMA) Doanh số Suzuki Ciaz Năm 2021 Năm 2022 Bốn tháng đầu năm 2023 0 50 100 150 200 250 300 350 Năm 2022 Doanh số Suzuki Ciaz: 55 xe

Khi thị trường ôtô chuyển mình sang năm mới 2023, Suzuki Ciaz vẫn không thể cải thiện doanh số và nhiều tháng liền điền tên mình vào vị trí ôtô bán chậm nhất thị trường. Suốt 4 tháng đầu năm, Suzuki Ciaz chỉ duy nhất một lần “nhường” lại danh xưng này cho Honda Accord khi mẫu xe đồng hương chỉ đạt sức bán một xe, còn doanh số của mẫu sedan hạng B thương hiệu Suzuki vẫn duy trì 2 xe như kỳ báo cáo trước.

Do đó, dù liên tục tăng trưởng doanh số trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, sức bán tốt nhất mà Suzuki Ciaz đạt được trong năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại chỉ là 4 xe. Sau khi chốt sổ kỳ báo cáo đầu tiên của quý II, Suzuki Ciaz đạt doanh số 11 xe, tương đương sức tiêu thụ chưa đến 3 xe/tháng tại thị trường Việt Nam.





Nguyên nhân

Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Ciaz được Việt Nam Suzuki giới thiệu duy nhất phiên bản số tự động với giá bán 535 triệu đồng.

Đây là một mức giá tương đối cao so với mặt bằng chung phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Thậm chí, giá niêm yết 535 triệu đồng của Suzuki Ciaz hiện tại cũng đã cao hơn 6 triệu đồng so với thế hệ cũ.

triệu đồng Suzuki Ciaz có giá niêm yết khó tiếp cận tại thị trường Việt Nam Tương quan giá bán giữa Suzuki Ciaz và các mẫu xe trong cùng phân khúc Giá thấp nhất Giá cao nhất Suzuki Ciaz Hyundai Accent Honda City Toyota Vios Mitsubishi Attrage Kia Soluto Mazda2 0 100 200 300 400 500 600 700 Mitsubishi Attrage Giá cao nhất: 490 triệu đồng

So với các mẫu xe cùng phân khúc, Suzuki Ciaz có giá bán cao hơn phiên bản G của Honda City, nhỉnh hơn phiên bản AT Đặc biệt của Hyundai Accent và chỉ thấp hơn phiên bản Tiêu chuẩn của Mazda2. Ngay cả với Toyota Vios 2023 vừa ra mắt, giá bán 2 phiên bản E của "vua doanh số" trong năm 2022 cũng dễ tiếp cận hơn so với mức niêm yết 535 triệu đồng mà Suzuki Ciaz sở hữu.

Thậm chí, giá niêm yết nói trên của Suzuki Ciaz đã xấp xỉ các phân khúc lân cận như SUV hạng A hay MPV cỡ nhỏ. Những phân khúc này sở hữu không ít mẫu xe “sừng sỏ” trên thị trường ôtô Việt Nam như Mitsubishi Xpander (555-698 triệu đồng) hay Kia Sonet (524-624 triệu đồng).

Bên cạnh đó, “tân binh” VF 5 Plus của hãng xe điện VinFast vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam cũng có giá niêm yết dễ tiếp cận hơn so với Suzuki Ciaz.

Mặt khác, việc chỉ sở hữu duy nhất phiên bản số tự động cũng ngăn cản khả năng tiếp cận sâu rộng thị trường Việt Nam của Suzuki Ciaz.

Theo đó, Suzuki Ciaz sẽ khó có thể trở thành một lựa chọn lý tưởng dành cho nhóm khách hàng chọn mua xe để kinh doanh dịch vụ vận tải. Nhìn lại những cái tên phổ biến trên thị trường xe dịch vụ như Mitsubishi Attrage, Toyota Vios, Hyundai Accent, Kia Soluto, Kia Morning hay Hyundai Grand i10, dễ thấy điểm chung nằm ở tính đa dạng với sự xuất hiện của phiên bản số sàn cùng mức giá dễ tiếp cận.

Suzuki Ciaz chỉ có duy nhất một phiên bản số tự động tại Việt Nam. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Sức mạnh động cơ cũng là một trong những điểm yếu của Suzuki Ciaz trên thị trường ôtô Việt Nam. Hiện tại trong phân khúc sedan hạng B, chỉ Ciaz cùng với Kia Soluto và Mitsubishi Attrage là các mẫu xe được trang bị khối động cơ có dung tích thấp hơn 1.5L.

Trong số này, chỉ Mitsubishi Attrage là đạt doanh số tương đối ổn định so với mặt bằng chung thị trường ôtô Việt Nam. Còn lại, cả Suzuki Ciaz và Kia Soluto đều tương đối khó khăn để tìm một chỗ đứng vững chắc.

Vì nhiều lý do nêu trên, Suzuki Ciaz vừa trở thành cái tên quen mặt trên bảng xếp hạng ôtô bán chậm nhất tháng, đồng thời lại là mẫu xe tương đối lạ lẫm trên đường phố Việt Nam.





Tương lai nào cho Suzuki Ciaz

Gặp phải khó khăn ở thị trường Việt Nam, Suzuki Ciaz cũng không phải là một mẫu xe được ưa chuộng ngay tại Thái Lan, nơi xuất xưởng mẫu sedan cỡ nhỏ.

Theo số liệu đăng tải trên ChinaMobil, doanh số của Suzuki Ciaz tại Thái Lan trong năm 2022 là 1.724 xe, tương đương hơn 143 xe/tháng. Hồi năm 2021, mẫu sedan hạng B này cũng từng ghi nhận mức doanh số đến 2.505 xe tại thị trường ôtô xứ sở chùa vàng.

Trở lại năm 2022, thị trường ôtô Việt Nam từng chứng kiến vài mẫu xe đạt kết quả kinh doanh bết bát trong nhiều tháng liền trước khi được hãng thông báo ngừng kinh doanh với các lý do chính thức khác nhau. Một số cái tên tiêu biểu trong trường hợp này bao gồm Toyota Rush, Ford EcoSport, Toyota Wigo, Toyota Hilux cùng Honda Brio.

Suzuki Celerio từng bị ngưng bán tại Việt Nam do doanh số thấp. Ảnh: Chí Vũ.

Vẫn chưa rõ với tình hình kinh doanh không mấy khả quan như giai đoạn vừa qua, Việt Nam Suzuki có tiến hành động thái tương tự dành cho Suzuki Ciaz hay không. Trước đó, Suzuki Ertiga từng bị ngưng kinh doanh để dọn đường cho phiên bản trang bị động cơ Hybrid của mẫu MPV cỡ nhỏ.

Trong quá khứ, Suzuki cũng từng xác nhận ngừng kinh doanh Suzuki Celerio tại thị trường Việt Nam. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ khả năng cạnh tranh yếu, khi doanh số của Celerio không thể so sánh cùng những cái tên khác trong phân khúc như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

Theo Zing