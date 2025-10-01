Giá bạc hôm nay 1/10 ở trong nước: Giảm tại nhiều thương hiệu lớn

Giá bạc hôm nay 1/10: Đảo chiều giảm sau chuỗi ngày tăng mạnh

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đồng loạt giảm so với phiên liền trước. Cụ thể, bạc hiện được niêm yết ở mức 1.770.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.825.000 đồng/lượng (bán ra) tại thị trường Hà Nội. Đây được xem là mức giảm nhẹ nhưng phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi phiên tăng mạnh.

Khảo sát tại các điểm giao dịch khác ở Hà Nội cũng cho thấy xu hướng chung là giảm ở cả hai chiều mua – bán. Hiện, giá bạc đang ở ngưỡng 1.483.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.516.000 đồng/lượng (bán ra). So với mức giá được ghi nhận trước đó, đây là sự điều chỉnh rõ rệt, cho thấy lực mua có phần chững lại.

Tại thị trường TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Hiện nay, bạc đang giao dịch ở mức 1.485.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.522.000 đồng/lượng (bán ra). Như vậy, so với Hà Nội, mức chênh lệch giữa giá mua và bán tại TP.HCM vẫn duy trì quanh ngưỡng tương đồng, phản ánh tính ổn định tương đối trong sự dịch chuyển cung – cầu giữa hai thị trường lớn.

Giá bạc hôm nay 1/10 trên thế giới: Hạ nhiệt sau khi lập đỉnh 14 năm

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng cho thấy sự suy yếu. Giá bạc thế giới hiện được niêm yết quanh mức 1.228.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.234.000 đồng/ounce (bán ra), tương đương khoảng 47 USD/ounce.

Điểm đáng chú ý là chỉ cách đây ít ngày, thị trường bạc thế giới vừa trải qua một tuần tăng ấn tượng, khi giá giao ngay vọt lên mức 47 USD/ounce, đánh dấu đỉnh cao nhất trong vòng 14 năm qua. Điều này đã tạo nên làn sóng quan tâm lớn từ giới đầu tư, bởi kim loại quý này vốn thường được coi là “người anh em” của vàng nhưng có biên độ biến động mạnh hơn.

Theo phân tích của chuyên gia James Hyerczyk, việc giá bạc chạm mốc 47 USD/ounce được xem là bước tiến đáng kể. Hiện tại, ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng chỉ còn quanh 49,81 USD/ounce, trong khi mục tiêu tâm lý lớn nhất mà thị trường hướng đến chính là 50 USD/ounce – một con số tròn mang ý nghĩa quan trọng cả về kỹ thuật lẫn tâm lý.

Nguyên nhân khiến giá bạc biến động

Lý giải cho sự sụt giảm nhẹ trong phiên hôm nay, các chuyên gia cho rằng động lực chính của thị trường vẫn xoay quanh chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Hiện tại, giới đầu tư đang đặt cược tới 90% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 10. Xa hơn, thị trường cũng định giá khoảng 66% khả năng FED tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12.

Kỳ vọng này đã kéo chỉ số USD Index đi xuống, khiến bạc trở nên rẻ hơn đối với những người mua bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD. Nhờ vậy, nhu cầu mua bạc trên thị trường quốc tế được thúc đẩy mạnh mẽ trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, sau chuỗi phiên tăng mạnh, lực chốt lời đã xuất hiện, khiến giá bạc có sự điều chỉnh trong ngày hôm nay.

Ông James Hyerczyk nhấn mạnh: “Thị trường bạc đang trong một giai đoạn nhạy cảm. Nếu FED thực sự hạ lãi suất, bạc có thể tiếp tục được hưởng lợi và hướng đến ngưỡng tâm lý 50 USD/ounce. Tuy nhiên, bất kỳ thông tin nào đi ngược kỳ vọng, chẳng hạn FED trì hoãn quyết định, đều có thể kéo giá quay đầu.”

Xu hướng thị trường bạc trong ngắn hạn

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn chịu tác động lớn từ các yếu tố vĩ mô, bao gồm:

Chính sách lãi suất của FED: đây là biến số then chốt quyết định xu hướng.

Diễn biến đồng USD: USD yếu sẽ có lợi cho bạc và các kim loại quý khác.

Nhu cầu tiêu thụ công nghiệp: bạc không chỉ được dùng làm tài sản trú ẩn mà còn là nguyên liệu quan trọng trong ngành công nghệ, đặc biệt là sản xuất pin mặt trời và thiết bị điện tử.

Động thái của các quỹ ETF kim loại quý: việc các quỹ lớn tăng/giảm lượng nắm giữ bạc cũng ảnh hưởng mạnh đến tâm lý thị trường.

Giới phân tích dự báo, nếu kịch bản FED hạ lãi suất đúng như kỳ vọng, giá bạc hoàn toàn có thể bứt phá để thử thách ngưỡng 50 USD/ounce trong quý IV năm nay. Ngược lại, nếu FED tỏ ra thận trọng hơn, thị trường bạc sẽ khó duy trì đà tăng nóng và có thể điều chỉnh về các vùng hỗ trợ thấp hơn.

Nhà đầu tư cần lưu ý gì?

Với diễn biến giá bạc hôm nay 1/10, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ chiến lược giao dịch. Một số điểm đáng chú ý bao gồm:

Ngắn hạn: Biên độ dao động có thể khá lớn, do vậy những người tham gia thị trường cần quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh tâm lý “đu đỉnh” khi bạc tiệm cận mốc 50 USD/ounce.

Trung và dài hạn: Bạc vẫn được đánh giá cao nhờ tiềm năng trong lĩnh vực công nghiệp và vai trò như tài sản trú ẩn thay thế vàng. Tuy nhiên, biến động ngắn hạn thường mạnh hơn vàng, do vậy chiến lược nắm giữ dài hạn sẽ phù hợp với những nhà đầu tư có khả năng chịu rủi ro cao.



Giá bạc hôm nay 1/10 ghi nhận sự suy yếu sau chuỗi ngày tăng mạnh, cả ở thị trường trong nước lẫn quốc tế. Trong khi tại Hà Nội và TP.HCM, bạc đồng loạt giảm ở cả chiều mua vào và bán ra, thì trên thị trường thế giới, giá bạc cũng điều chỉnh quanh mức 47 USD/ounce, sau khi vừa lập đỉnh cao nhất trong 14 năm.

Nguyên nhân chính được chỉ ra là sự kỳ vọng FED sẽ hạ lãi suất, khiến USD giảm giá và tạo động lực cho bạc tăng trong giai đoạn trước. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã xuất hiện, dẫn đến phiên điều chỉnh ngày hôm nay.

