Giá bạc hôm nay 2/10 ở trong nước đồng loạt bật tăng

Cùng diễn biến với thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 2/10 ở trong nước cũng ghi nhận mức tăng đáng kể trong ngày 1/10.

Giá bạc hôm nay 2/10: Bật tăng mạnh, lên mức cao nhất trong 14 năm

Tại Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức 1.818.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.874.000 đồng/lượng (bán ra) vào lúc 19h00. So với phiên sáng cùng ngày, giá tăng 48.000 đồng/lượng ở chiều mua và 49.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát ở một số điểm giao dịch khác, sáng ngày 2/10, giá bạc dao động quanh mức 1.507.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.540.000 đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 24.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng 1/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng đi theo xu hướng này, hiện ở mức 1.509.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.546.000 đồng/lượng (bán ra). So với sáng 1/10, thị trường bạc tại đây cũng tăng 24.000 đồng/lượng cho cả hai chiều.

Như vậy, giá bạc trong nước đang có sự đồng thuận với thị trường thế giới, phản ánh rõ nét sự ảnh hưởng của các biến động toàn cầu tới thị trường kim loại quý tại Việt Nam.

Giá bạc hôm nay 2/10 trên thế giới: Tăng mạnh, lập đỉnh 47 USD/ounce

Theo cập nhật từ giabac.net, vào lúc 7h sáng nay 2/10, giá bạc giao ngay đang ở mức 47,263 USD/ounce, tăng 0,584 USD/ounce so với phiên sáng 1/10.

Nếu quy đổi ra giá nội địa, mức giá này tương đương:

1.249.000 đồng/ounce (mua vào)

1.254.000 đồng/ounce (bán ra)

Cả hai chiều mua – bán đều tăng 16.000 đồng/ounce so với phiên trước. Đây tiếp tục là minh chứng cho xu hướng tăng giá bền vững của bạc, bất chấp những phiên điều chỉnh ngắn hạn.



Các chuyên gia cho rằng, có nhiều yếu tố đang kết hợp để đẩy giá bạc lên cao, trong đó quan trọng nhất là kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ông James Hyerczyk nhận định:

Thị trường đang đặt cược 90% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 10.

Đồng thời, xác suất FED tiếp tục giảm lãi suất trong tháng 12 vào khoảng 66%.

Việc FED nới lỏng chính sách tiền tệ khiến chỉ số USD suy yếu. Khi đồng bạc xanh mất giá, bạc trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế, từ đó thúc đẩy nhu cầu mua vào.

Ngoài ra, một động lực khác đến từ tình trạng khan hiếm nguồn cung. Thị trường bạc đã rơi vào trạng thái thâm hụt cơ cấu trong 5 năm liên tiếp, phản ánh sự thiếu hụt giữa nguồn cung khai thác và nhu cầu thực tế.

Nhu cầu bạc từ công nghiệp và năng lượng sạch

Không chỉ giữ vai trò là kênh trú ẩn an toàn, bạc còn có giá trị to lớn trong công nghiệp hiện đại. Trong đó:

Ngành năng lượng mặt trời: Bạc là vật liệu quan trọng trong chế tạo pin quang điện. Khi các quốc gia đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, nhu cầu bạc gia tăng mạnh mẽ.

Xe điện (EV): Bạc được sử dụng trong các linh kiện điện tử, cảm biến và hệ thống kết nối của xe điện.

Thiết bị điện tử: Với đặc tính dẫn điện tốt, bạc là kim loại không thể thiếu trong sản xuất chip, bảng mạch và các thiết bị công nghệ cao.

Nhờ vậy, bạc không chỉ thu hút giới đầu tư tài chính mà còn trở thành nguyên liệu thiết yếu thúc đẩy cách mạng công nghệ và năng lượng xanh toàn cầu.

So sánh tốc độ tăng giá bạc và vàng

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng khoảng 53%, vượt qua mức tăng 49% của vàng. Điều này cho thấy bạc đang có sức hấp dẫn vượt trội, vừa nhờ vào nhu cầu trú ẩn, vừa nhờ nhu cầu công nghiệp.

Trong bối cảnh vàng thường được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống, việc bạc vượt mặt vàng về tỷ lệ tăng giá phản ánh rõ xu hướng dịch chuyển dòng tiền đầu tư sang loại kim loại quý này.

Triển vọng giá bạc thời gian tới

Với xu hướng tăng mạnh và những yếu tố hỗ trợ từ cả chính sách tiền tệ lẫn nhu cầu công nghiệp, nhiều chuyên gia tin rằng bạc vẫn còn dư địa tăng trưởng. Nếu giá thế giới vượt qua mốc kháng cự 49,81 USD/ounce, khả năng tiến lên 50 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian.

Điều này đồng nghĩa, giá bạc trong nước cũng sẽ tiếp tục ghi nhận những đợt tăng mới, nhất là khi thị trường quốc tế có những biến động mạnh. Nhà đầu tư trong nước cần theo dõi sát các quyết định của FED cũng như diễn biến của chỉ số USD, bởi đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến giá bạc.



Giá bạc hôm nay 2/10 cho thấy xu hướng tăng mạnh mẽ, cả trong nước và quốc tế. Với việc chạm mốc 47 USD/ounce, cao nhất trong 14 năm, bạc đang khẳng định vai trò quan trọng không chỉ trong lĩnh vực đầu tư mà còn trong các ngành công nghiệp hiện đại.

Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm kéo dài, nhu cầu từ năng lượng tái tạo và xe điện ngày càng tăng, cùng với kỳ vọng FED hạ lãi suất, bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục giữ vững đà tăng. Đây là cơ hội cũng như thách thức cho các nhà đầu tư, đòi hỏi sự theo dõi sát sao và chiến lược hợp lý để tận dụng tốt nhất diễn biến thị trường.