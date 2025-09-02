Giá bạc hôm nay 2/9 trong nước tăng mạnh theo đà thế giới

Theo khảo sát, lúc 05h30 sáng ngày 2/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) công bố giá bạc Phú Quý ở mức:

Giá bạc hôm nay 2/9: Cao chưa từng có trong vòng 10 năm qua

1.560.000 đồng/lượng (mua vào)

1.608.000 đồng/lượng (bán ra)

So với phiên giao dịch sáng 1/9, giá bạc tại đây tăng lần lượt 39.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 40.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cũng tại Hà Nội, một số doanh nghiệp khác niêm yết bạc ở mức 1.292.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.326.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Tại TP.Hồ Chí Minh, thị trường cũng ghi nhận xu hướng tương tự. Giá bạc hiện dao động quanh 1.294.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.332.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng so với sáng 1/9.

Diễn biến này cho thấy sự đồng thuận mạnh mẽ của thị trường trong nước, phản ánh trực tiếp ảnh hưởng từ biến động giá bạc toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 2/9 trên thế giới lập đỉnh hơn một thập kỷ

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ giabac.net, lúc 05h58 sáng ngày 2/9, giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 40,575 USD/ounce, tăng 0,891 USD/ounce so với phiên 1/9.

Nếu quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương:

1.072.000 đồng/ounce (mua vào)

1.077.000 đồng/ounce (bán ra)

Như vậy, bạc đã tăng thêm 29.000 đồng/ounce so với hôm qua, chính thức vượt qua mốc kháng cự quan trọng 39,53 USD/ounce – rào cản được duy trì từ tháng 7 đến nay.

Nhà phân tích James Hyerczyk nhận định, việc vượt qua ngưỡng này khẳng định một giai đoạn bứt phá mới của bạc sau thời kỳ tích lũy kéo dài, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng rõ rệt cho phe mua.

“Khi giá vượt qua mốc 39,53 USD/ounce – vốn là vùng kháng cự suốt nhiều tuần, bạc có cơ hội tiến đến vùng 44,22 USD/ounce nếu các điều kiện thị trường duy trì thuận lợi”, ông Hyerczyk phân tích.

Nguyên nhân khiến giá bạc bứt phá

Có nhiều yếu tố cùng lúc thúc đẩy giá bạc tăng mạnh trong những phiên gần đây:

1. Kỳ vọng FED hạ lãi suất

Theo ông James Hyerczyk, thị trường hiện đang định giá 89% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Nguyên nhân là chỉ số lạm phát lõi PCE tháng 7 đã chững lại ở mức 2,9% - thấp hơn kỳ vọng.

Động thái “ôn hòa” này từ FED, khi họ tập trung nhiều hơn vào rủi ro việc làm thay vì duy trì chính sách tiền tệ quá chặt, đã củng cố niềm tin của giới đầu tư vào nhóm kim loại quý, trong đó có bạc.

2. Đồng USD suy yếu

Chỉ số USD trong tháng 8 giảm tới 2,19%, rơi xuống dưới nhiều ngưỡng quan trọng. Khi đồng bạc xanh suy yếu, các tài sản định giá bằng USD như bạc và vàng trở nên hấp dẫn hơn với giới đầu tư toàn cầu.

Sự kết hợp giữa USD giảm giá và vàng duy trì sức mạnh đã tạo lực đẩy lớn, giúp bạc có thêm động lực tăng giá.

3. Yếu tố kỹ thuật ủng hộ xu hướng tăng

Với việc vượt qua kháng cự 39,53 USD/ounce, bạc hiện mở ra khoảng trống kỹ thuật hướng tới mốc 44,22 USD/ounce. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư thiên về xu hướng “mua vào” nhằm đón đầu nhịp tăng mới, tạo thêm áp lực cầu trên thị trường.

Dự báo xu hướng giá bạc trong ngắn hạn

Nhiều chuyên gia cho rằng, đà tăng của bạc chưa dừng lại. Nếu FED thực sự cắt giảm lãi suất trong tháng 9, giá bạc có thể tiếp tục tiến sát hoặc vượt mốc 44 USD/ounce trong ngắn hạn.

Ở thị trường trong nước, giá bạc nhiều khả năng sẽ còn đi lên theo xu hướng chung của thế giới. Các doanh nghiệp kinh doanh bạc, vàng bạc đá quý dự báo mức điều chỉnh có thể dao động thêm 20.000 – 40.000 đồng/lượng trong những ngày tới.

Tuy nhiên, một số phân tích cũng khuyến nghị nhà đầu tư cần lưu ý rủi ro. Bạc vốn là kim loại có biên độ biến động giá mạnh, chịu tác động trực tiếp từ chính sách tiền tệ của Mỹ và diễn biến kinh tế toàn cầu. Do đó, việc nắm giữ dài hạn cần cân nhắc kỹ chiến lược, tránh chạy theo các nhịp tăng nóng trong ngắn hạn.



Giá bạc hôm nay 2/9 đang ghi nhận đà tăng ấn tượng cả trong nước lẫn quốc tế, vượt ngưỡng kháng cự quan trọng và mở ra dư địa đi lên rõ rệt. Với bối cảnh FED nhiều khả năng sẽ hạ lãi suất, đồng USD suy yếu và dòng tiền tìm đến tài sản an toàn, bạc có thể tiếp tục giữ vững xu hướng tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, thị trường kim loại quý luôn biến động khó lường. Nhà đầu tư cần theo dõi sát các động thái từ FED, diễn biến kinh tế Mỹ cũng như chỉ số USD để đưa ra quyết định phù hợp.