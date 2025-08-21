Giá bạc hôm nay 21/8 trong nước bật tăng mạnh

Theo cập nhật từ giabac.net lúc 07h19 sáng ngày 21/8/2025, thị trường bạc trong nước ghi nhận sự đảo chiều đáng chú ý. Sau phiên giảm nhẹ trước đó, giá bạc tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đã bật tăng từ 19.000 – 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc hôm nay 21/8: Bật tăng trở lại, giới đầu tư hướng về tín hiệu từ Fed

Tại Hà Nội, giá bạc giao dịch trực tuyến buổi sáng niêm yết ở mức 1.205.000 – 1.249.000 đồng/lượng, tăng thêm 20.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, bạc cũng có diễn biến tương tự, niêm yết ở mức 1.216.000 – 1.254.000 đồng/lượng, tăng 19.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Ngược với xu hướng tăng chung, giá bạc tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý sáng nay lại điều chỉnh giảm. Cụ thể, bạc Phú Quý đang niêm yết ở mức 1.423.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.503.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 35.000 đồng/lượng và 36.000 đồng/lượng so với phiên 20/8.

Diễn biến trái chiều này cho thấy thị trường bạc trong nước đang bước vào giai đoạn biến động khó lường, khi lực mua – bán chênh lệch mạnh giữa các doanh nghiệp và khu vực.

Giá bạc hôm nay 21/8 trên thế giới: Tăng mạnh trở lại

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng nay (21/8, giờ Việt Nam) ghi nhận ở mức 38,11 USD/ounce, tăng 0,51 USD/ounce so với phiên giao dịch trước đó. Trước đó một ngày, giá bạc thế giới chốt phiên ở ngưỡng 37,60 USD/ounce.

Nếu quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới hiện tương đương 1.000.000 – 1.005.000 đồng/ounce, tăng mạnh 16.000 đồng/ounce (mua vào) và 15.000 đồng/ounce (bán ra) so với sáng 20/8.

Đà tăng này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển biến tích cực trở lại, bất chấp những tín hiệu còn nhiều thận trọng từ phía chính sách tiền tệ Mỹ.

Nguyên nhân khiến giá bạc tăng mạnh

Theo giới phân tích, sự phục hồi của giá bạc chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố sau:

Kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed

Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) tháng 7, sẽ công bố trong ngày 21/8. Sự kiện quan trọng hơn chính là bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole ngày 23/8. Đây được xem là tín hiệu then chốt để dự báo chính sách tiền tệ sắp tới.

Khả năng Fed cắt giảm lãi suất

Theo hợp đồng tương lai quỹ Fed, thị trường hiện phản ánh khoảng 85% khả năng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 9. Tuy nhiên, số liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) gần đây cao hơn dự báo đã khiến kỳ vọng này bị kìm hãm, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách.

Tâm lý thận trọng của giới đầu tư

Nhà phân tích James Hyerczyk nhận định, dù bạc đã nhiều lần vượt nhẹ ngưỡng kháng cự, thị trường vẫn duy trì sự dè chừng. Ông cho rằng Chủ tịch Powell khó đưa ra một cam kết rõ ràng trước khi có số liệu việc làm tháng 8.

Sức hấp dẫn của kim loại quý

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu, bạc cùng vàng thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Bất kỳ tín hiệu “ôn hòa” nào từ Fed đều có thể trở thành động lực hỗ trợ giá bạc trong ngắn hạn.

Phân tích từ chuyên gia

Ông James Hyerczyk nhấn mạnh rằng, diễn biến giá bạc hiện tại cho thấy một kịch bản "nửa lạc quan, nửa thận trọng". Dù giá đã có sự phục hồi, nhưng nhà đầu tư không hoàn toàn tin tưởng vào việc Fed sẽ nhanh chóng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo ông, nếu Chủ tịch Fed Jerome Powell phát tín hiệu “ôn hòa” trong bài phát biểu tại Jackson Hole, giá bạc có thể được thúc đẩy mạnh mẽ trong ngắn hạn, thậm chí chinh phục mốc 39 USD/ounce. Ngược lại, bất kỳ phát biểu mang tính “diều hâu” nào (thắt chặt chính sách) sẽ gây áp lực giảm lên thị trường bạc.

Triển vọng giá bạc trong ngắn hạn

Các chuyên gia kinh tế dự báo, trong tuần này giá bạc nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 37,5 – 38,5 USD/ounce, tùy thuộc vào thông tin phát ra từ Fed.

Nếu biên bản FOMC và phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell thể hiện thái độ nới lỏng, bạc có thể bật tăng mạnh, vượt mốc 38,5 USD/ounce.

Nếu Fed tỏ ra thận trọng hoặc cứng rắn, bạc có nguy cơ lùi về mức 37 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước, giá bạc dự kiến vẫn bám sát biến động quốc tế, song mức chênh lệch giữa các doanh nghiệp niêm yết sẽ còn tiếp tục duy trì. Đây là điểm mà nhà đầu tư cá nhân cần đặc biệt lưu ý.



Nhìn chung, giá bạc hôm nay 21/8 ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý cả trong nước lẫn thế giới. Tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giá bạc tăng 19.000 – 20.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc quốc tế cũng vọt lên 38,11 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất, song vẫn còn nhiều thận trọng trước khi có dữ liệu việc làm tháng 8 và phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại Jackson Hole.

Trong bối cảnh này, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát các tín hiệu từ Fed, đồng thời cân nhắc thận trọng khi tham gia thị trường, đặc biệt là với những biến động giá bạc trong nước vốn đang có sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị kinh doanh.