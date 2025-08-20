Giá bạc hôm nay 20/8 ở trong nước: Nhích nhẹ tại cả Hà Nội và TP.HCM

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc 99,9 được niêm yết ở mức 1,210 triệu đồng/lượng mua vào và 1,244 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc 99,99 được các doanh nghiệp công bố ở mức 1,218 – 1,251 triệu đồng/lượng. Nếu quy đổi sang đơn vị kilogram, bạc 99,9 hiện đạt 32,262 – 33,160 triệu đồng/kg, còn bạc 99,99 dao động quanh mức 32,468 – 33,372 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 20/8: Biến động nhẹ, nhà đầu tư chờ tín hiệu từ FED

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc tiếp tục đi cùng xu hướng tăng nhẹ. Bạc 99,9 ghi nhận mức 1,212 – 1,249 triệu đồng/lượng, trong khi bạc 99,99 được niêm yết ở mức 1,219 – 1,257 triệu đồng/lượng. Tính theo kilogram, bạc 99,9 đạt 32,314 – 33,311 triệu đồng/kg, còn bạc 99,99 nhỉnh hơn với mức 32,510 – 33,523 triệu đồng/kg.

Đáng chú ý, tại hệ thống Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi loại 999 được niêm yết cao hơn mặt bằng chung của thị trường. Cụ thể, bạc được giao dịch ở mức 1,458 triệu đồng/lượng mua vào và 1,503 triệu đồng/lượng bán ra; nếu quy đổi sang kilogram, mức giá tương ứng là 38,879 – 40,079 triệu đồng/kg.

Như vậy, so với đầu tuần, giá bạc trong nước đang cho thấy sự ổn định tương đối, với biên độ dao động không quá lớn, chủ yếu xoay quanh các ngưỡng quan trọng.

Giá bạc hôm nay 20/8 trên thế giới: Giữ vững mốc 38 USD/ounce

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay sáng nay ghi nhận ở mức 38,01 USD/ounce, tăng nhẹ 0,02 USD so với phiên trước (ngày 19/8). Quy đổi sang đồng Việt Nam, giá bạc thế giới đang được giao dịch ở mức 1,002 – 1,007 triệu đồng/ounce, tương đương khoảng 32,214 – 32,384 triệu đồng/kg.

Điều này cho thấy, dù mức tăng không đáng kể, giá bạc vẫn duy trì trên ngưỡng 37,87 USD/ounce – được giới phân tích xem là mốc thoái lui 50% của đợt tăng giá trước. Việc giữ vững mốc kỹ thuật quan trọng này mang ý nghĩa tâm lý tích cực, giúp thị trường hạn chế nguy cơ bán tháo trong ngắn hạn.

FED – yếu tố chi phối thị trường bạc tuần này

Theo nhà phân tích James Hyerczyk, thị trường bạc hiện đang dao động ổn định khi nhà đầu tư dồn sự chú ý vào hai sự kiện quan trọng trong tuần:

Biên bản cuộc họp FOMC tháng 7, dự kiến công bố vào thứ Tư.

Bài phát biểu của Chủ tịch FED Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole, diễn ra vào thứ Sáu.

Hiện tại, hợp đồng tương lai quỹ FED phản ánh tới 85% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9. Tuy nhiên, dữ liệu giá sản xuất (PPI) gần đây bất ngờ tăng cao hơn kỳ vọng, làm dấy lên lo ngại rằng FED có thể sẽ thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Ông Hyerczyk cho rằng, bất kỳ tín hiệu nào mang tính “ôn hòa” từ Powell trong tuần này sẽ đóng vai trò lực đỡ quan trọng, giúp giá bạc duy trì ổn định và có thể bật tăng trong ngắn hạn. Ngược lại, nếu FED đưa ra những đánh giá cứng rắn về lạm phát, giá bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Diễn biến thị trường bạc: Sự thận trọng chiếm ưu thế

Quan sát thị trường có thể thấy, cả nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế đều đang giữ tâm lý dè dặt. Các mức giá bạc hiện nay không có sự bứt phá mạnh nhưng vẫn duy trì ổn định quanh các mốc kỹ thuật then chốt. Điều này phản ánh sự chờ đợi các thông tin chính thức từ FED, vốn được coi là “kim chỉ nam” của thị trường tài chính toàn cầu trong giai đoạn hiện tại.

Một số chuyên gia cho rằng, nếu FED quyết định hạ lãi suất, bạc cùng với vàng sẽ được hưởng lợi nhờ chi phí cơ hội nắm giữ tài sản phi lợi suất giảm xuống. Ngược lại, nếu FED trì hoãn hoặc phát đi tín hiệu thận trọng hơn, thị trường bạc có thể bước vào một giai đoạn điều chỉnh, đặc biệt khi áp lực chốt lời gia tăng sau thời gian dài tăng giá.

Nhận định xu hướng giá bạc ngắn hạn

Trong nước: Giá bạc được dự báo sẽ tiếp tục duy trì dao động trong biên độ hẹp, với chênh lệch không quá lớn giữa các khu vực Hà Nội và TP.HCM. Các doanh nghiệp kinh doanh bạc hiện đang điều chỉnh giá linh hoạt theo sát biến động quốc tế.

Quốc tế: Nếu Powell phát đi thông điệp mềm mỏng về chính sách tiền tệ, giá bạc nhiều khả năng sẽ giữ vững trên mốc 38 USD/ounce, thậm chí có thể hướng đến mốc 39 USD/ounce trong ngắn hạn.

Rủi ro: Trường hợp FED lo ngại lạm phát và trì hoãn cắt giảm lãi suất, giá bạc sẽ phải đối mặt với nguy cơ điều chỉnh trở lại vùng 37,5 USD/ounce.



Giá bạc hôm nay 20/8 tiếp tục ghi nhận diễn biến tăng nhẹ cả trong nước và quốc tế. Dù mức tăng không lớn, nhưng việc duy trì trên ngưỡng kỹ thuật quan trọng cho thấy thị trường vẫn giữ được sự ổn định. Toàn bộ sự chú ý của giới đầu tư hiện đang hướng về FED, nơi các quyết định và phát biểu của lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ định hướng xu hướng giá bạc trong những tuần tới.

Trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát sao các tín hiệu chính sách, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gia tăng vị thế, tránh rủi ro từ những biến động bất ngờ.