Giá bạc hôm nay 3/9 ở thị trường trong nước

Sáng ngày 3/9, thị trường bạc trong nước ghi nhận sự điều chỉnh giảm nhẹ so với những phiên trước. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng và bạc thỏi loại 999 được niêm yết ở mức 1,551 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,599 triệu đồng/lượng (bán ra). Nếu quy đổi sang đơn vị kilogram, mức giá này tương ứng khoảng 41,36 – 42,64 triệu đồng/kg.

Giá bạc hôm nay 3/9: Thị trường trong nước và thế giới đồng loạt hạ nhiệt

Tại thị trường Hà Nội, giá bạc nguyên liệu cũng có sự phân hóa theo từng loại. Bạc 99,9 đang được các cơ sở kinh doanh thu mua ở mức 1,29 triệu đồng/lượng, bán ra 1,323 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, bạc 99,99 có giá cao hơn một chút, dao động từ 1,297 – 1,331 triệu đồng/lượng.

Nếu tính theo kilogram, bạc 99,9 được chào mua quanh 34,39 – 34,44 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 35,29 – 35,44 triệu đồng/kg. Với bạc 99,99, giá mua vào đạt 34,60 – 34,64 triệu đồng/kg, trong khi giá bán ra được niêm yết 35,50 – 35,65 triệu đồng/kg.

Tại TP.HCM, thị trường bạc có cùng xu hướng với Hà Nội nhưng nhỉnh hơn khoảng 2.000 – 6.000 đồng/lượng, phản ánh sự khác biệt nhẹ giữa cung – cầu tại hai trung tâm kinh tế lớn.

Giá bạc hôm nay 3/9 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay phiên sáng 3/9 giảm nhẹ, lùi về mức 40,575 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá trong nước, con số này tương đương khoảng 1,064 – 1,069 triệu đồng/ounce, tức khoảng 128.000 – 129.000 đồng/lượng hoặc 34,21 – 34,38 triệu đồng/kg.

Dù có sự điều chỉnh giảm trong phiên này, giới phân tích vẫn nhìn nhận bạc đang duy trì được xu hướng tăng trong trung hạn. Chuyên gia phân tích James Hyerczyk cho rằng việc bạc vượt qua mốc kháng cự quan trọng 39,53 USD/ounce – vùng giá đã duy trì suốt từ tháng 7 – được coi là tín hiệu xác nhận đà bứt phá. Nếu thị trường tiếp tục thuận lợi, giá bạc hoàn toàn có khả năng tiến lên vùng 44,22 USD/ounce trong thời gian tới.

Nguyên nhân giá bạc hạ nhiệt trong phiên 3/9

Theo các chuyên gia, việc giá bạc giảm nhẹ trong ngày 3/9 chủ yếu xuất phát từ những yếu tố sau:

Điều chỉnh kỹ thuật: Sau chuỗi tăng mạnh trong tháng 8, bạc bước vào giai đoạn chốt lời ngắn hạn, khiến giá giảm nhẹ trong phiên đầu tháng 9.

Ảnh hưởng từ đồng USD: Đồng bạc xanh có dấu hiệu hồi phục, gây áp lực lên giá bạc và các kim loại quý khác, khi nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch tài sản sang tiền tệ an toàn.

Tâm lý thận trọng của thị trường: Trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ chuẩn bị công bố, nhà đầu tư hạn chế giao dịch lớn, khiến giá bạc thiếu động lực tăng mạnh trong ngắn hạn.

Triển vọng thị trường bạc trong thời gian tới

Mặc dù giá bạc hôm nay có dấu hiệu chững lại, các yếu tố cơ bản vẫn đang ủng hộ xu hướng tăng trong trung và dài hạn.

Nhu cầu công nghiệp: Bạc là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị điện tử, y tế. Khi xu hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch ngày càng rõ rệt, nhu cầu bạc công nghiệp dự báo tiếp tục tăng cao.

Dòng vốn trú ẩn: Trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu và lo ngại suy thoái, bạc cùng với vàng vẫn được xem là kênh đầu tư an toàn.

Phân tích kỹ thuật: Như nhận định của chuyên gia James Hyerczyk, nếu bạc giữ vững mốc trên 39,53 USD/ounce, khả năng tiến tới ngưỡng 44,22 USD/ounce là hoàn toàn khả thi.



Giá bạc hôm nay 3/9 tại thị trường trong nước và thế giới đồng loạt hạ nhiệt sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ nhu cầu công nghiệp tăng cao và dòng vốn trú ẩn của giới đầu tư.

Với ngưỡng kỹ thuật quan trọng đã được phá vỡ, thị trường bạc vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá trong những tháng tới. Nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến quốc tế và trong nước để có chiến lược đầu tư linh hoạt, tối ưu hóa lợi nhuận.